ITB Asia 2026 : मध्य प्रदेशच्या पर्यटन सचिवांनी रामोजी फिल्म सिटी पॅव्हेलियनला दिली भेट!
'एक्सपिरियन्सेस इन मोशन : ह्युमन-सेंटर्ड डिझाइन इन ट्रॅव्हल अँड टुरिझम' या संकल्पनेअंतर्गत आयटीबी एशिया 21 ते 23 ऑक्टोबर दरम्यान आयोजित करण्यात येत आहे.
Published : October 23, 2026 at 8:24 PM IST
हैदराबाद/सिंगापूर : मध्य प्रदेशचे पर्यटन सचिव आणि पर्यटन विकास महामंडळाचे (MPSTDC) व्यवस्थापकीय संचालक इलैयाराजा टी यांनी शुक्रवारी (26 ऑक्टोबर) सिंगापूरमधील आयटीबी एशिया 2026 (ITB Asia 2026) इथं रामोजी फिल्म सिटी पॅव्हेलियनला भेट दिली. या ट्रॅव्हल ट्रेड शोमध्ये इलैयाराजा यांनी रामोजी फिल्म सिटीच्या व्यवस्थापकीय संचालक विजयेश्वरी चेरुकुरी यांच्याशी संवाद साधला. त्यांनी रामोजी फिल्म सिटी आणि मध्य प्रदेश पर्यटन विभागासोबत संभाव्य सहकार्यावर चर्चा केली.
1,500 पात्र खरेदीदारांनी घेतला सहभाग : 'एक्सपिरियन्सेस इन मोशन : ह्युमन-सेंटर्ड डिझाइन इन ट्रॅव्हल अँड टुरिझम' (Experiences in Motion: Human-Centred Design in Travel & Tourism) या संकल्पनेअंतर्गत आयटीबी एशिया 21 ते 23 ऑक्टोबर दरम्यान आयोजित करण्यात येत आहे. या तीन दिवसीय कार्यक्रमात 1,000 हून अधिक प्रदर्शक ब्रँड्स आणि 1,500 पात्र खरेदीदारांनी सहभाग घेतला. दरम्यान, मेसे बर्लिन एशिया पॅसिफिकद्वारे (Messe Berlin Asia Pacific) आयोजित, आयटीबी एशियाची 19 वी आवृत्ती सँड्स एक्स्पो अँड कन्व्हेन्शन सेंटर, मरीना बे सँड्स इथं एमआयसीई शो एशिया (MICE Show Asia) आणि ट्रॅव्हल टेक एशिया (Travel Tech Asia) सोबत आयोजित केली जात आहे.
व्यावसायिक कामांसोबत वैशिष्ट्यपूर्ण अनुभवांची जोड : रामोजी फिल्म सिटी पॅव्हेलियनला भेट देणाऱ्या इतर मान्यवरांमध्ये ओडिशाचे पर्यटन संचालक दीपंकर महापात्रा आणि केरळचे पर्यटन आणि संस्कृती मंत्री पी. सी. विष्णूनाध यांचा समावेश होता. दरम्यान, आयटीबी एशियामध्ये, रामोजी फिल्म सिटी मीटिंग्ज, इन्सेंटिव्ह्ज, कॉन्फरन्सेस आणि एक्झिबिशन्स (MICE) या विभागासाठी आपली एकात्मिक डेस्टिनेशन, थीमवर आधारित वातावरण, हॉस्पिटॅलिटी आणि मनोरंजन क्षमतांचे प्रदर्शन केलं आहे. याचबरोबर, कॉर्पोरेट मेळावे आणि प्रोत्साहनपर कार्यक्रमांपासून ते परिषदा, समारंभ आणि थेट मनोरंजनापर्यंत, रामोजी फिल्म सिटी इव्हेंट प्लॅनर्सना एक असे वातावरण प्रदान करते, जिथं व्यावसायिक कामांसोबत वैशिष्ट्यपूर्ण अनुभवांची जोड दिली जाऊ शकते.
आंतरराष्ट्रीय व्यापार समुदायाकडूनही उत्साहवर्धक प्रतिसाद : रामोजी फिल्म सिटी पॅव्हिलियनला आंतरराष्ट्रीय व्यापार समुदायाकडूनही उत्साहवर्धक प्रतिसाद मिळाला. दरम्यान, गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड्सद्वारे जगातील सर्वात मोठा फिल्म स्टुडिओ संकुल म्हणून मान्यताप्राप्त, रामोजी फिल्म सिटीचा मुख्य स्टुडिओ परिसर 1,666 एकरांवर पसरलेला आहे, तर पर्यटनाशी संबंधित सुविधा, साहसी उपक्रम आणि थीम पार्कसह त्याचा एकूण विस्तार 2,000 एकरांहून अधिक क्षेत्रावर पसरलेला आहे.
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