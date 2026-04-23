तामिळनाडूचाच विजय होणार, मतदान केल्यानंतर मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांची प्रतिक्रिया
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी चेन्नईच्या तेनामपेट भागातील 'S.I.E.T. कॉलेज'मध्ये उभारलेल्या मतदान केंद्राला भेट दिली.
Published : April 23, 2026 at 12:38 PM IST
चेन्नई : द्रमुकचे (DMK) अध्यक्ष आणि तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी आपल्या कुटुंबासह मतदान करून आपले लोकशाहीचे कर्तव्य पार पाडले. तामिळनाडूमध्ये 17 व्या विधानसभेच्या निवडणुकांसाठीचे मतदान आज (23 एप्रिल) सकाळी 7 वाजता जोमाने सुरू झाले. हे मतदान राज्यातील सर्व 234 विधानसभा मतदारसंघांमध्ये एकाच टप्प्यात घेतले जात आहे. पहाटेपासूनच नागरिक आपलं मत देण्यासाठी मतदान केंद्रांबाहेर लांब रांगा लावून उभे आहेत. त्याचप्रमाणे विविध राजकीय पक्षांचे नेते, उमेदवार, चित्रपट क्षेत्रातील तारे-तारका आणि उद्योगपतीही मोठ्या उत्साहाने आपले मतदान करीत आहेत. मतदानाची प्रक्रिया सायंकाळी 6 वाजता संपणार आहे. सध्या उन्हाळ्याचे दिवस असल्याने मतदान केंद्रांवर मतदारांना सावली मिळावी, यासाठी मंडप उभारण्यात आलेत.
आपले लोकशाही कर्तव्य पार पाडले : याच पार्श्वभूमीवर द्रमुकचे अध्यक्ष आणि तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी चेन्नईच्या तेनामपेट भागातील 'S.I.E.T. कॉलेज'मध्ये उभारलेल्या मतदान केंद्राला भेट दिली. त्यांच्यासोबत त्यांची पत्नी दुर्गा स्टॅलिन, मुलगा आणि उपमुख्यमंत्री उदयनिधी स्टॅलिन, सून कृत्तिका उदयनिधी आणि नातू (तसेच 'रेड जायंट मूव्हीज'चा सीईओ) इनबनिधी हे उपस्थित होते. त्यांनी एका सामान्य नागरिकाप्रमाणे रांगेत उभे राहून आपले मत नोंदवले आणि आपले लोकशाही कर्तव्य पार पाडले. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन म्हणाले की, "ज्याप्रमाणे मी माझे लोकशाही कर्तव्य पार पाडले, त्याचप्रमाणे तामिळनाडूच्या मतदारांनीही आपले लोकशाही कर्तव्य योग्यरित्या पार पाडले पाहिजे. त्यांनी हे लोकशाही कर्तव्य कोणत्याही परिस्थितीत पार पाडलेच पाहिजे."
तामिळनाडूचाच विजय होणार : पुढे पत्रकारांनी अभिनेता अजित यांच्या अलीकडील एका विधानाबाबत प्रश्न उपस्थित केला. अजित यांना जेव्हा 'राज्यात बदलाची गरज आहे का?' असे विचारण्यात आले होते, तेव्हा त्यांनी 'गरज नाही' असे उत्तर दिले होते. पत्रकारांनी विचारले, "यावर तुमची काय प्रतिक्रिया आहे?" याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन म्हणाले की, अभिनेता अजित यांनी व्यक्त केलेले मत हे निश्चितच योग्य आणि वैध आहे. त्यांनी पुढे जोडले, "तामिळनाडूचाच विजय होईल." मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन हे सलग चौथ्यांदा कोलाथूर विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवत आहेत. विशेष म्हणजे द्रमुकच्या (DMK) युवा शाखेचे सचिव आणि उपमुख्यमंत्री उदयनिधी स्टॅलिन हे चेपॉक-तिरुवल्लिकेनी विधानसभा मतदारसंघातून दुसऱ्यांदा निवडणूक लढवत आहेत.
निमलष्करी दलाच्या 295 तुकड्यांमधील जवान तैनात : तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीमध्ये एकूण 5.73 कोटी मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. या निवडणुकीच्या रिंगणात 442 महिला उमेदवारांसह एकूण 4023 उमेदवार उभे आहेत. निवडणुकीच्या सुरक्षेसाठी निमलष्करी दलाच्या 295 तुकड्यांमधील जवानांना तैनात करण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त तामिळनाडू पोलिसांचे 1 लाखांहून अधिक कर्मचारी देखील सुरक्षा व्यवस्थेच्या कामात जुंपले आहेत. या निवडणुकीत द्रमुक (DMK), अण्णा द्रमुक (AIADMK), नाम तमिळर काची आणि तमिझगा वेट्री कझगम यांच्यात चौरंगी लढत होत आहे. आज मतदान झाले असले तरी 4 मे रोजी मतमोजणी होणार असून, निवडणुकीचे निकाल जाहीर केले जाणार आहेत.