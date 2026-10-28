संजय राऊतांना सर्वोच्च न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश; नेमकं प्रकरण काय?
पत्रकार निखिल वागळे यांनाही त्याच दिवशी सुनावणीवेळी व्हर्च्युअल माध्यमातून उपस्थित राहण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
By Sumit Saxena
Published : October 28, 2026 at 7:07 PM IST
नवी दिल्ली : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांना 17 नोव्हेंबर रोजी न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं बुधवारी दिले आहेत. तर पत्रकार निखिल वागळे यांनाही त्याच दिवशी सुनावणीवेळी व्हर्च्युअल माध्यमातून उपस्थित राहण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश आणि न्यायपालिकेविरुद्ध केलेल्या वक्तव्यांशी संबंधित अवमान कार्यवाहीच्या संदर्भात हा आदेश जारी करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशननं (SCBA) दाखल केलेल्या न्यायालयीन अवमान याचिका प्रकरणात न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत.
निखिल वागळे यांना व्हर्च्युअली न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश : या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पांचोली यांच्या खंडपीठासमोर झाली. भारताच्या महाधिवक्त्यांची लेखी संमती घेतल्यानंतर दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर खंडपीठ सुनावणी करत होते. प्रतिवादी संजय राऊत आणि पत्रकार निखिल वागळे यांनी केलेली वक्तव्यं मानहानिकारक असल्याचं महाधिवक्त्यांनी म्हटलं आहे. दरम्यान, खंडपीठाने निखिल वागळे यांना त्याच दिवशी व्हर्च्युअली न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह यांनी काय सांगितलं? : ज्येष्ठ वकील प्रदीप राय आणि राहुल कौशिक, यांच्यासोबत वकील प्रज्ञा बागल आणि मीनेश दुबे यांनी सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनचे प्रतिनिधित्व केले. त्यांनी कथित अवमान करणाऱ्या व्यक्तीच्या ट्विट्सकडे लक्ष वेधत असा युक्तिवाद केला की, त्यांच्या पोस्ट्समधून देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाबद्दल कोणताही आदर दिसून येत नाही. तर सुनावणीदरम्यान निखिल वागळे यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. इंदिरा जयसिंह यांनी असा युक्तिवाद केला की, त्यांच्या अशिलानं आपल्या ट्विट्सबद्दल बिनशर्त आणि मनापासून माफी मागितली आहे. त्यांनी पुढं सांगितलं की, निखिल वागळे यांची पाच दशकांहून अधिक काळची कारकीर्द निर्दोष असून, अवमानाची नोटीस मिळाल्यानंतर त्यांनी आपल्या पोस्ट्स हटवल्या होत्या.
कारणे दाखवा नोटीस रद्द करण्याची विनंती : "हा संपूर्ण न्यायसंस्थेशी संबंधित मुद्दा आहे," असं न्यायमूर्ती कुमार यांनी म्हटलं. यावर इंदिरा जयसिंह यांनी सांगितलं की, "सर्वसाधारणपणे कदाचित तसे असेल, पण या विशिष्ट प्रकरणात नाही. तुमचं म्हणणे बरोबर आहे की सर्वसाधारणपणे हा एक मोठा मुद्दा असू शकतो, पण या प्रकरणात नाही. कारण आम्हाला या संस्थेवर प्रेम आहे, पण ती एकतर्फी असू शकत नाही." दरम्यान, पक्षांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, खंडपीठानं सांगितलं की त्यांनी पहिल्या प्रतिवादीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकील इंदिरा जयसिंह यांचं म्हणणं ऐकलं आहे. त्यांनी पहिल्या प्रतिवादीने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले आणि कारणे दाखवा नोटीस रद्द करण्याची विनंती केली. मात्र, खंडपीठानं म्हटलं की, "प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, आमच्या मते पहिल्या प्रतिवादीने पुढील सुनावणीच्या तारखेला ऑनलाइन पद्धतीनं हजर राहावं."
या प्रकरणात कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती : 16 ऑक्टोबर रोजी, सर्वोच्च न्यायालयानं संजय राऊत आणि निखिल वागळे यांना या प्रकरणात कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. तसंच सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीशांनी तोंडी खेद व्यक्त करत म्हटलं की, जे लोक आपल्या स्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी वारंवार न्यायालयाकडे येतात, तेच आता न्यायालयावर टीका करत आहेत. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशननं दाखल केलेल्या न्यायालय अवमान याचिकेवर खंडपीठाने हा आदेश दिला. 15 ऑक्टोबर रोजी, भारताचे महाधिवक्ता आर. व्यंकटरमणी यांनी पत्रकार निखिल वागळे आणि खासदार संजय राऊत यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशननं दाखल केलेल्या न्यायालय अवमान खटल्याला आपली संमती दिली होती. हा खटला सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांबाबत संजय राऊत आणि निखिल वागळे यांनी केलेल्या सार्वजनिक वक्तव्यांशी संबंधित आहे.
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