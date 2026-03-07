ETV Bharat / bharat

पंतप्रधान मोदी यांनी इस्रायल सोडल्यानंतर इराणवरील लष्करी हल्ल्याचा निर्णय घेतला: परराष्ट्र मंत्री गिडियन सार

इस्रायलचे परराष्ट्र मंत्री गिडियन सार यांनी म्हटलंय की, पंतप्रधान मोदी यांना इराणवरील हल्ल्यांबद्दल माहिती देण्यात आली नव्हती. लष्करी कारवाईचा निर्णय त्यांचा दौरा संपल्यानंतर घेण्यात आला.

israel foreign minister gideon saar
परराष्ट्र मंत्री गिडियन सार (ANI)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 7, 2026 at 9:33 AM IST

1 Min Read
इस्रायलचे परराष्ट्र मंत्री गिडियन सार यांनी शुक्रवारी एक महत्त्वपूर्ण विधान केलं आहे. यामध्ये त्यांनी दावा केला की, इराणवरील हवाई हल्ल्यांबद्दल भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पूर्वकल्पना देण्यात आलेली नव्हती. कारण या लष्करी कारवाईचा निर्णय मोदी यांच्या इस्रायल दौऱ्यानंतर घेण्यात आला होता.

खंर तर, पंतप्रधान मोदी यांनी इस्त्रायलचा दोन दिवसांचा दौरा केला होता, जो 26 फेब्रुवारी 2026 रोजी संपला. त्यानंतर अवघ्या दोन दिवसांनी, म्हणजे 28 फेब्रुवारीला इस्रायल आणि अमेरिका यांनी इराणविरुद्ध संयुक्त लष्करी कारवाई सुरू केली. या हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते अली खामेनई यांचा मृत्यू झाला. या कारवाईमुळे मध्यपूर्वेत मोठ्या युद्धाचा धोका निर्माण झाल्याचं चित्र आहे.

हल्ल्याचा निर्णय कधी घेतला? : रायसीना डायलॉग कार्यक्रमात डिजिटल माध्यमातून सहभागी होताना गिडियन सार यांनी सांगितलं की, भारत आणि इस्त्रायलमधील संबंध अत्यंत मजबूत असून गेल्या काही वर्षांत ते अधिक दृढ झाले आहेत.

ते म्हणाले, 'इराणवरील हल्ल्याबाबत आम्ही पंतप्रधान मोदींना माहिती देऊ शकलो नाही, कारण हा निर्णय शनिवारी सकाळी घेतला गेला.' तसेच, अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरू असलेली चर्चा अपयशी ठरल्यानंतरच हा हल्ला करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचेही त्यांनी सूचित केलं.

इराणवर टीका : गिडियन सार यांनी इराणच्या धोरणांवर टीका करताना म्हटलं की, तेहरानचा अणु कार्यक्रम सातत्यानं सुरू असून देश बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांची निर्मिती करत आहे. तसेच हिजबुल्लाह, हमास आणि हुथी चळवळ यांसारख्या दहशतवादी गटांना इराणकडून पाठिंबा दिला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या कारणांमुळे संपूर्ण प्रदेशात अस्थिरता वाढत असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. तसेच इराणमध्ये सत्तांतराची शक्यता निर्माण होऊ शकते, असेही त्यांनी संकेत दिले.

इराणमध्ये नेतृत्वाचा प्रश्न : इस्त्रायलच्या परराष्ट्र मंत्र्यांचं हे वक्तव्य भारतात या मुद्द्यावर राजकीय चर्चा सुरू असताना आलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या इस्त्रायल दौऱ्यानंतर लगेचच हल्ला का झाला? असा प्रश्न काहींकडून उपस्थित केला जात होता. मात्र इस्त्रायलनं स्पष्ट केलं आहे की हा निर्णय मोदींचा दौरा संपल्यानंतरच घेण्यात आला होता, त्यामुळे भारताला आधी याची माहिती नव्हती.

दरम्यान, इराणचे सर्वोच्च नेते आयतुल्लाह अली खामेनई यांच्या मृत्यूनंतर देशात नेतृत्वाचा प्रश्न निर्माण झाल्याची चर्चा आहे. इस्रायल आणि अमेरिका यांनी इराणकडून येणारे धोके संपवण्यासाठी कारवाई सुरू ठेवणार असल्याचं म्हटले आहे. दुसरीकडे, इराणनंही प्रत्युत्तरादाखल हल्ले केल्याने प्रदेशातील तणाव आणखी वाढला आहे.

