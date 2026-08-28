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दिल्लीतील ISI समर्थित हेरगिरीचे जाळे उघड; पाकिस्तानी हँडलर्सच्या संपर्कात असलेल्या जोडप्याला अटक

खरं तर हे जोडपे 2024 पासून सोशल मीडियाद्वारे पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणेच्या हस्तकांशी (PIOs) संपर्कात होते आणि त्यांना मदत करत होते, असा आरोप त्यांच्यावर आहे.

ISI backed network busted
दिल्लीतील ISI समर्थित हेरगिरीचे जाळे उघड (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 28, 2026 at 11:51 AM IST

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नवी दिल्ली: दिल्ली पोलिसांच्या 'स्पेशल सेल'च्या 'नॉर्दर्न रेंज'ने पाकिस्तानमधून चालवल्या जाणाऱ्या कथित हेरगिरीच्या जाळ्याचा पर्दाफाश केल्याचा दावा केलाय. या प्रकरणी पोलिसांनी दिल्लीतील मोहम्मद साहिल आणि त्याची पत्नी समीरा या जोडप्याला अटक केली आहे. खरं तर हे जोडपे 2024 पासून सोशल मीडियाद्वारे पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणेच्या हस्तकांशी (PIOs) संपर्कात होते आणि त्यांना मदत करत होते, असा आरोप त्यांच्यावर आहे.

सिम कार्ड्स दुबईमार्गे पाकिस्तानात पाठवली जात होती : पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, प्राथमिक तपासात असे समोर आले आहे की, आरोपी जोडप्याने पाकिस्तानातील हँडलर्सना लॉजिस्टिकल मदत पुरवली होती. या जाळ्याशी संबंधित व्यक्तींनी भारतात सक्रिय असलेल्या स्थानिक लोकांच्या मदतीने भारतीय मोबाइल सिम कार्ड्स मिळवली होती, असा आरोप आहे. ही सिम कार्ड्स दुबईमार्गे पाकिस्तानात पाठवली जात होती. तपास यंत्रणांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पाकिस्तानात पोहोचल्यानंतर या भारतीय सिम कार्ड्सचा वापर व्हॉट्सॲप खाती सुरू करण्यासाठी केला जात असे. या खात्यांद्वारे, पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणेचे हस्तक भारतीय नागरिकांचे संपर्क आणि विविध व्हॉट्सॲप ग्रुप्समध्ये घुसखोरी करून माहिती गोळा करण्याचा प्रयत्न करत असत.

इन्स्टाग्रामद्वारे संपर्क सुरू झाला : पोलिसांनी सांगितले की, 2024 मध्ये साहिलचा इन्स्टाग्रामद्वारे एका पाकिस्तानी एजंटशी संपर्क आला. समीराच्या माध्यमातून त्याची त्या एजंटशी ओळख झाली होती आणि त्यानंतर त्याने समीराशी लग्न केले, असे समजते. पोलिसांच्या माहितीनुसार, त्या पाकिस्तानी एजंटने नंतर या जोडप्याची ओळख आणखी एका पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणेच्या हस्तकाशी करून दिली. पाकिस्तानी हँडलरने या जाळ्यासाठी काम करण्याच्या बदल्यात जोडप्याला आर्थिक मोबदल्याचे आश्वासन दिले होते, असा आरोप आहे. त्यानंतर, हे जोडपे सिम कार्ड्स मिळवून ती पाकिस्तानात पाठवण्याच्या कामात सहभागी झाले. 'स्पेशल सेल' आता या जाळ्याशी संबंधित इतर व्यक्तींची ओळख पटवण्याचे काम करत आहे. भारतातून पाठवलेल्या सिम कार्ड्सचा वापर करून हँडलर्सनी कोणाशी संपर्क साधला आणि कोणत्या प्रकारची माहिती गोळा केली, याचा शोधही या तपासादरम्यान घेतला जात आहे. तसेच, पोलीस या जाळ्याच्या संपूर्ण कार्यपद्धतीचा आणि परदेशात असलेल्या हँडलर्सच्या भूमिकेचाही तपास करत आहेत.

TAGGED:

ISI BACKED NETWORK BUSTED
TWO ARRESTED
ISI SPY NETWORK IN DELHI
आयएसआय हेरगिरीचे जाळे उघड
ISI SPY NETWORK IN DELHI

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