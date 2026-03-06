ईशान्य भारतात "बर्म्युडा ट्रँगल" आहे का? अरुणाचल प्रदेशातील हवामानाबद्दल माजी IAF ग्रुप कॅप्टन मोहोंतो पांगिंग पाओ यांनी दिले संकेत
भारतीय हवाई दलाचे माजी ग्रुप कॅप्टन मोहोंतो पांगिंग पाओ यांनी दूरध्वनीद्वारे "ईटीव्ही भारत"ला मुलाखत दिली.
Published : March 6, 2026 at 8:54 PM IST
By : Pranab Kumar Das
तेजपूर, आसाम : भारतीय हवाई दलाचे (IAF) लढाऊ विमान सुखोई Su-30MKI गुरुवारी रात्री आसामच्या कार्बी आंगलोंग जिल्ह्यात कोसळले. या अपघातात दोन्ही वैमानिकांचा मृत्यू झाला. दरम्यान, या लढाऊ विमानाच्या अपघातामुळं पुन्हा एकदा ईशान्य भारतात गेल्या काही वर्षांत घडलेल्या लष्करी विमान अपघातांच्या मालिकेकडे लक्ष वेधलं आहे. अप्रत्याशित हवामानामुळं होणाऱ्या अपघातांच्या या वारंवारतेमुळं काही तज्ज्ञांनी या प्रदेशातील काही भागांचा विशेषतः अरुणाचल प्रदेशचा उल्लेख जगातील "दुसरा बर्म्युडा ट्रँगल" असं करण्यास सुरूवात केली आहे.
भारतीय हवाई दलाचे माजी ग्रुप कॅप्टन मोहोंतो पांगिंग पाओ यांनी दूरध्वनीद्वारे "ईटीव्ही भारत"ला मुलाखत दिली. यावेळी त्यांनी लढाऊ विमान सुखोई Su-30MKI कोसळलेल्या दुर्घटनेवर प्रतिक्रिया व्यक्त केली की, डोंगराळ प्रदेशात वारंवार होणाऱ्या दुर्घटनांमुळं मजबूत विमान सुरक्षा उपाय आणि पायाभूत सुविधांची तातडीची गरज अधोरेखित होते. त्यांनी सांगितलं की, पूर्व हिमालय म्हणून ओळखला जाणारा हा प्रदेश एक प्रकारचा बर्म्युडा ट्रँगल आहे.
मोहोंतो पांगिंग पाओ यांनी असं म्हटलं की, ईशान्य भारतातील काही भागात, विशेषतः अरुणाचल प्रदेशात विमान अपघातांची संख्या असामान्यपणे जास्त असल्यानं काही निरीक्षकांनी या प्रदेशाची तुलना उत्तर अटलांटिक प्रदेशातील रहस्यमय बर्म्युडा ट्रँगलशी केली आहे. "या प्रदेशात गेल्या काही वर्षांत अनेक विमान अपघात झाले आहेत. त्यामुळं काही लोक अरुणाचल प्रदेशच्या काही भागांना दुसरा बर्म्युडा ट्रँगल म्हणूनही उल्लेख करतात," असंही त्यांनी "ईटीव्ही भारत"ला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं आहे.
या प्रदेशाकडे बऱ्याचदा दूरवर असलेल्या निर्णय घेणाऱ्या केंद्रांकडून पुरेसे लक्ष दिलं जात नाही, असं मोहोंतो पांगिंग पाओ यांचं म्हणणं आहे. "हा भाग दिल्लीसारख्या प्रमुख निर्णय घेणाऱ्या केंद्रांपासून दूर असल्यानं, यातील बरेच मुद्दे 'दृष्टीआड, मनाबाहेर' जातात," असं मोहोंतो पांगिंग पाओ म्हणाले. याचबरोबर, "आणखी एक सुखोई-30 विमान कोसळल्याची बातमी खूप दुःखद आहे. आम्ही जे ऐकलं त्यावरून, आम्ही दोन शूर हवाई योद्धे गमावले आहेत. एक पायलट आणि एक शस्त्र प्रणाली अधिकारी. ही खरोखरच एक दुःखद घटना आहे," असं मोहोंतो पांगिंग पाओ यांनी म्हटलं आहे.
IAF acknowledges the loss of Sqn Ldr Anuj and Flt Lt Purvesh Duragkar, who sustained fatal injuries in the Su-30 crash. All personnel of the IAF express sincere condolences, and stand firmly with the bereaved family in this time of grief.@DefenceMinIndia@SpokespersonMoD… pic.twitter.com/zUtfUJ2ewr— Indian Air Force (@IAF_MCC) March 6, 2026
मोहोंतो पांगिंग पाओ पुढं म्हणाले, "5 मार्च रोजी कार्बी आंगलोंगच्या डोंगराळ भागात कोसळण्यापूर्वी हे लढाऊ विमान जोरहाट हवाई दल तळावरून नियमित रात्रीच्या प्रशिक्षण मोहिमेवर निघालं होतं." दरम्यान, विमान वाहतूक तज्ज्ञांच्या मते, भारतातील ईशान्य भागात उड्डाणाची परिस्थिती सर्वात आव्हानात्मक आहे. वेगाने बदलणारे हवामान, घनदाट जंगले, अरुंद दऱ्या आणि उंच पर्वतरांगा यामुळं वैमानिकांसाठी, विशेषतः नवीन वैमानिकांसाठी, नेव्हिगेशन करणं अत्यंत कठीण होतं.
भारतीय हवाई दलाचे माजी ग्रुप कॅप्टन मोहोंतो पांगिंग पाओ स्पष्ट करतात की, थोड्याच वेळात, निरभ्र आकाश अचानक दाट ढगांमध्ये आणि पावसात बदलू शकतं, ज्यामुळं ऑपरेशनल जोखीम वाढतात. भूप्रदेशामुळं अशी परिस्थिती निर्माण होते, जिथं विमानं खोल दरींमध्ये प्रवेश करू शकतात. त्यामुळं विमानं वळण्यासाठी जागा मर्यादित असते, विशेषतः अचानक हवामान बदलाच्या वेळी, असं दिसून येत.
मोहोंतो पांगिंग पाओ यांनी उपस्थित केलेली आणखी एक चिंता म्हणजे या प्रदेशात कार्यरत असलेल्या काही विमानांमध्ये 'इमर्जन्सी लोकेटर ट्रान्समीटर' (ELTs) नसणे किंवा बिघाड होणे. ही उपकरणं अपघातानंतर उपग्रहाद्वारे आपोआप संकटाचे संकेत बंगळुरूमधील इंडियन मिशन कंट्रोल सेंटर (INMCC) येथील लोकल युजर टर्मिनल (LUT) वर पाठवतात. यामुळं बचावकर्त्यांना विमानाचे अवशेष लवकर शोधण्यास मदत होते. कार्यरत ELTs शिवाय, ईशान्येकडील घनदाट जंगले आणि दुर्गम पर्वतांमध्ये शोध आणि बचाव कार्याला दिवस लागू शकतात.
याचबरोबर, मोहोंतो पांगिंग पाओ यांनी आठवण करून दिली की, अशाच एका अपघातात, विमानात कार्यरत लोकेटर ट्रान्समीटर नसल्यानं बचावकर्त्यांना अवशेष शोधण्यासाठी तीन दिवस लागले होते. दरम्यान, मोहोंतो पांगिंग पाओ यांनी ईशान्येकडील विमानतळ आणि हेलिपॅडवरील पायाभूत सुविधा आणि आपत्कालीन तयारी तपासण्यासाठी व्यापक विमान सुरक्षा ऑडिटची मागणी केली आहे. तसंच अशा ऑडिटमध्ये सुविधांमध्ये पुरेसे क्रॅश-फायर टेंडर्स, रुग्णवाहिका, प्रशिक्षित बचाव पथकं आणि इतर आपत्कालीन प्रतिसाद प्रणाली आहेत का? याचं मूल्यांकन केलं पाहिजे, असंही मोहोंतो पांगिंग पाओ म्हणाले.
या प्रदेशात अनेक अपघात : दरम्यान, गेल्या दशकात या प्रदेशात लढाऊ विमानं, हेलिकॉप्टर आणि वाहतूक विमानांचे अनेक अपघात झाले आहेत. 2019 मध्ये, जोरहाटहून मेचुका इथं उड्डाण करणारे भारतीय हवाई दलाचे अँटोनोव्ह एन-32 वाहतूक विमान अरुणाचल प्रदेशच्या पर्वतांमध्ये कोसळले, ज्यामध्ये सर्व 13 कर्मचारी मृत्युमुखी पडले. 2017 च्या सुरुवातीला, प्रशिक्षण मोहिमेदरम्यान तेजपूरजवळ सुखोई Su-30MKI लढाऊ विमान कोसळले होतं. त्यावेळी दोन्ही वैमानिक सुरक्षितपणे बाहेर पडण्यात यशस्वी झाले होते.
