धक्कादायक! दिल्लीत IRS अधिकाऱ्याच्या मुलीची हत्या, नोकरावर संशय, पोलिसांकडून तपास सुरू

22 वर्षीय मुलीच्या या हत्येमुळं संपूर्ण परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.

IRS officer's daughter murdered in Delhi, domestic servant suspected, police investigating
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 22, 2026 at 3:38 PM IST

नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीतून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. दक्षिण-पूर्व दिल्लीतील कैलास हिल्स परिसरात एका आयआरएस अधिकाऱ्याच्या मुलीची हत्या करण्यात आली आहे. 22 वर्षीय मुलीच्या या हत्येमुळं संपूर्ण परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. या घटनेच्या तपासासाठी दक्षिण-पूर्व दिल्लीचे पोलीस उपआयुक्त डॉ. हेमंत तिवारी आणि विविध विभागांतील वरिष्ठ पोलीस अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले आहेत.

पोलीस अधिकारी आणि फॉरेन्सिक टीम घटनास्थळी : राजधानी दिल्लीतील हत्येच्या घटना थांबण्याची कोणतीही चिन्हं दिसत नाहीत. दिल्लीच्या विविध भागांमध्ये दररोज हत्येच्या घटना समोर येत आहेत. अशातच बुधवारी (22 एप्रिल) दक्षिण-पूर्व दिल्लीतील ईस्ट ऑफ कैलास येथील कैलास हिल्सच्या तिसऱ्या मजल्यावर राहणाऱ्या एका आयआरएस अधिकाऱ्याच्या मुलीची हत्या करण्यात आली. दरम्यान, या घटनेनंतर वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आणि फॉरेन्सिक टीम घटनास्थळी दाखल झाली आहे.

नोकरावर संशय : या प्रकरणात संशयाची सुई ही घरात काम केलेल्या नोकरावर आहे. ज्यावेळी ही हत्या झाली, तेव्हा आई-वडील व्यायामशाळेत गेले होते. त्याचवेळी आरोपीनं हे कृत्य केल्याची शक्यता आहे. ज्यावेळी आई-वडील व्यायामशाळेतून घरी आले. त्यावेळी त्यांनी पाहिलं की, त्यांच्या मुलीची हत्या झाली होती. दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी कामावरून काढून टाकलेल्या नोकरानं हे कृत्य केल्याचा संशय आहे. संशयित फरार असल्याचं वृत्त आहे.

संपूर्ण प्रकरणाचा पोलीस तपास सुरू : पोलिसांनी सुरुवातीला लैंगिक अत्याचार आणि नंतर हत्येचा संशय व्यक्त केला आहे. जेव्हा प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींनी पोलीस उपआयुक्त डॉ. हेमंत तिवारी यांच्याशी संवाद साधला. यावेळी, तपास सध्या सुरू असून प्रकरण पूर्णपणे स्पष्ट झाल्यानंतरच पुढील माहिती दिली जाईल, असं पोलीस उपआयुक्त डॉ. हेमंत तिवारी यांनी सांगितलं. सध्या अमर कॉलनी पोलीस ठाण्यात हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून संपूर्ण प्रकरणाचा तपास सुरू झाला आहे.

हेही वाचा :

  1. पहलगामधील दहशतवादी हल्ल्याला वर्ष पूर्ण; पंतप्रधान मोदी म्हणाले,'देश दहशतवादासमोर कधीही झुकणार नाही'
  2. बाजारात उपलब्ध असलेली 168 औषधे निकृष्ट दर्जाची; CDSCO चं औषधांच्या गुणवत्तेवर बारकाईनं लक्ष
  3. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याला वर्षपूर्ती! जीव देणाऱ्या 'आदिल' यांचं स्वप्न अखेर घर रूपात साकार

