नोकरी घोटाळा प्रकरण : माजी मंत्री के. एन. नेहरू यांच्याशी संबंधित 25 ठिकाणी छापेमारी
महानगर प्रशासन आणि पाणीपुरवठा विभागात 2,538 सहाय्यक अभियंता आणि कनिष्ठ अभियंता पदांच्या नियुक्तीमध्ये कथित अनियमितता केल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे.
Published : October 29, 2026 at 2:26 PM IST
त्रिची : तामिळनाडू दक्षता आणि भ्रष्टाचारविरोधी संचालनालयाच्या (DVAC) अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी चेन्नई आणि त्रिचीमध्ये डीएमकेचे माजी मंत्री के. एन. नेहरू यांच्याशी संबंधित 25 ठिकाणांवर छापे टाकले. महानगर प्रशासन आणि पाणीपुरवठा विभागात 2,538 सहाय्यक अभियंता आणि कनिष्ठ अभियंता पदांच्या नियुक्तीमध्ये कथित अनियमितता केल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे.
मागील द्रमुक सरकारच्या काळात नगरपालिका प्रशासन आणि पाणीपुरवठा क्षेत्रातील 2,538 सहायक अभियंता आणि कनिष्ठ अभियंत्यांच्या नियुक्तीमध्ये अनियमितता झाल्याच्या तक्रारींच्या आधारे, दक्षता आणि भ्रष्टाचारविरोधी संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांनी गुन्हा दाखल केला असून सखोल चौकशी करत आहेत. याचाच एक भाग म्हणून अधिकाऱ्यांनी आज सकाळी (29 ऑक्टोबर) त्रिची येथील थिल्लई नगरमध्ये राहणारे डीएमकेचे प्रधान सचिव आणि माजी नगर प्रशासन मंत्री के. एन. नेहरू यांच्या निवासस्थानी छापा टाकला.
आज सकाळी तीन वाहनांमधून 15 हून अधिक दक्षता आणि भ्रष्टाचारविरोधी संचालनालयाचे अधिकारी दाखल झाले आणि त्यांनी थिल्लई नगरमधील माजी मंत्री के. एन. नेहरू यांचे निवासस्थान व कार्यालय ताब्यात घेऊन कसून झडती सुरू केली. याव्यतिरिक्त, अधिकाऱ्यांनी चेन्नई आणि त्रिचीमध्ये के. एन. नेहरू यांच्याशी संबंधित 25 हून अधिक ठिकाणी छापे टाकले. त्यांच्या निवासस्थानानंतर, अधिकाऱ्यांनी चेन्नईतील राजा अण्णामलाईपुरम येथील के. एन. नेहरू यांचे बंधू आणि टीव्हीएच बिल्डर्सचे मालक यांच्या घर आणि कार्यालयावरही छापे टाकले.
यापूर्वी, 5 सप्टेंबरला निविदांमधील अनियमिततेच्या तक्रारीच्या आधारे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं रविचंद्रन यांच्या घर आणि कार्यालयावर छापा टाकला होता. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं सांगितलं होतं की, 241 कागदपत्रे आणि डिजिटल दस्तऐवज जप्त करण्यात आले. दरम्यान, मिळालेल्या माहितीनुसार, भरतीमधील अनियमिततेच्या एका प्रकरणाच्या तपासाचा भाग म्हणून ही शोधमोहीम राबवली जात आहे. जप्त केलेली कागदपत्रे, पैसे किंवा इतर वस्तूंचा तपशील शोधमोहीम पूर्ण झाल्यानंतरच समोर येईल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
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