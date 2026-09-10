ETV Bharat / bharat

IRCTC मनी लाँड्रिंग प्रकरण : लालू प्रसाद यादव, राबडी देवी आणि तेजस्वी यांच्यासह 9 जणांवर आरोप निश्चित

न्यायालयानं लालू प्रसाद यादव यांचे जावई राहुल यादव यांच्यासह इतर सात जणांची निर्दोष मुक्तता करण्याचे आदेशही दिले.

IRCTC Money Laundering Case : Delhi Court Frames Charges Against Lalu Yadav, Family
IRCTC मनी लाँड्रिंग प्रकरण : लालू प्रसाद यादव, राबडी देवी आणि तेजस्वी यांच्यासह 9 जणांवर आरोप निश्चित (File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 10, 2026 at 6:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली : आयआरसीटीसी (IRCTC) मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात लालू प्रसाद यादव यांसह त्यांच्या कुटुंबाच्या अडचणी वाढल्या आहेत. अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (ED) तपास सुरू असलेल्या आयआरसीटीसी हॉटेल घोटाळ्याशी संबंधित कथित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात राष्ट्रीय जनता दलाचे (आरजेडी) सर्वेसर्वा लालू प्रसाद यादव, त्यांची पत्नी राबडी देवी आणि मुलगा तेजस्वी यादव यांच्यासह नऊ आरोपींविरोधात दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू न्यायालयानं आरोप निश्चित केले आहेत.

सात जणांची निर्दोष मुक्तता : विशेष न्यायाधीश विशाल गोगाने यांनी आरोप निश्चित करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयानं लालू प्रसाद यादव यांचे जावई राहुल यादव यांच्यासह इतर सात जणांची निर्दोष मुक्तता करण्याचे आदेशही दिले. लालू प्रसाद यादव, राबडी देवी आणि तेजस्वी यादव यांच्याव्यतिरिक्त लारा प्रोजेक्ट्स, सरला गुप्ता, प्रेमचंद गुप्ता, सुजाता हॉटेल्स, विनय कोचर आणि विजय कोचर यांच्याविरोधात देखील न्यायालयानं आरोप निश्चित केले आहेत. तर निर्दोष सुटलेल्यांमध्ये राहुल यादव, गौरव गुप्ता, नाथ मल कंकर्निया, विजय त्रिपाठी, डीएन तुलश्यान, राजीव रेलन आणि अभिषेक फायनान्स यांचा समावेश आहे.

न्यायालयानं आदेश राखून ठेवला होता : यापूर्वी, आरोपी आणि ईडी यांच्या वकिलांचा सविस्तर युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, न्यायालयानं 13 फेब्रुवारी रोजी आरोप निश्चित करण्याबाबतचा आदेश राखून ठेवला होता. 28 जानेवारी 2019 रोजी ईडीनं दाखल केलेल्या प्रकरणात न्यायालयानं लालू प्रसाद यादव, राबडी देवी आणि तेजस्वी यादव यांना नियमित जामीन मंजूर केला होता. न्यायालयानं प्रत्येकी एक लाख रुपयांच्या वैयक्तिक जामीनपत्रावर जामीन मंजूर केला होता. 19 जानेवारी 2019 रोजी, न्यायालयानं सीबीआयनं दाखल केलेल्या प्रकरणात लालू यादव यांना नियमित जामीन मंजूर केला होता. 13 ऑक्टोबर 2025 रोजी न्यायालयानं रेल्वे निविदा घोटाळ्याशी संबंधित सीबीआय प्रकरणात लालू प्रसाद यादव, राबडी देवी, तेजस्वी यादव आणि इतर आरोपींविरुद्ध आरोप निश्चित करण्याचे आदेश दिले होते. ईडीनं 17 सप्टेंबर 2018 रोजी दाखल केलेल्या आरोपपत्राची न्यायालयानं दखल घेतली होती.

निविदा काढल्याचा आरोप : दरम्यान, लालू प्रसाद यादव यांच्यावर रेल्वेमंत्री असताना दोन रेल्वे हॉटेल्स आयआरसीटीसीकडे हस्तांतरित केल्याचा आणि त्यांच्या देखभालीसाठी निविदा काढल्याचा आरोप आहे. रांची आणि पुरी येथील दोन हॉटेल्सचे वाटप कोचर बंधूंच्या मालकीच्या सुजाता हॉटेल्स या कंपनीकडे हस्तांतरित करण्यात आलं होतं.

हेही वाचा :

  1. जमीन घोटाळा प्रकरणात बंगाल सीआयडीकडून अभिषेक बॅनर्जी यांचे पीए सुमित रॉय यांना अटक
  2. उत्तर प्रदेशात तंबाखू आणि गुटख्यावर बंदी, तरीही होतेय सर्रासपणे विक्री; कायदा प्रत्यक्षात किती प्रभावीपणे लागू केला जातोय?
  3. ब्रिक्स शिखर परिषद 2026 : भारत मंडपम सज्ज; पंतप्रधान मोदी करणार जागतिक महाशक्तींच्या या परिषदेचे यजमानपद

TAGGED:

IRCTC
FRAMES CHARGES
DELHI COURT
लालू प्रसाद यादव
IRCTC MONEY LAUNDERING CASE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.