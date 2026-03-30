केंद्रानं रॉकेलच्या नियमांत आणली शिथिलता; LPG वरील ताण कमी करण्यासाठी 60 दिवसांसाठी पेट्रोल पंपांवर विक्रीस परवानगी
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयानं 29 मार्चला एक अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे.
Published : March 30, 2026 at 2:44 PM IST
नवी दिल्ली : इराण युद्धाचा जागतिक ऊर्जा परिस्थितीवर परिणाम होत आहे. दरम्यान, भारतात देखील एलपीजी पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळं केंद्र सरकारनं मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारनं रॉकेलसंदर्भातील नियमांमध्ये शिथिलता आणली आहे. ज्यामुळं आता सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (PDS) आणि पेट्रोल पंपांच्या माध्यमातून घरगुती वापरासाठी रॉकेलची विक्री करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
60 दिवसांसाठी पेट्रोल पंपांवर विक्रीस परवानगी : पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयानं 29 मार्चला एक अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. यामध्ये एलपीजीवरील ताण कमी करण्यासाठी 60 दिवसांच्या आपत्कालीन उपाययोजना लागू करण्यात आल्या आहेत. अधिसूचनेनुसार, यापूर्वी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था– उत्कृष्ट केरोसीन तेल-मुक्त (PDS SKO म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या 21 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पीडीएस रॉकेलची (केरोसीनची) सुविधा तात्पुरत्या स्वरूपात पुन्हा सुरू केली जाईल. दरम्यान, ज्या कुटुंबांना एलपीजी उपलब्धतेबाबत अडचणींचा सामना करावा लागत आहे, त्यांना त्यांच्या मूलभूत घरगुती गरजांसाठी आवश्यक असलेलं इंधन सातत्यानं उपलब्ध होत राहील, हे सुनिश्चित करणं हा या निर्णयामागील उद्देश आहे.
21 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये हा निर्णय लागू : पेट्रोलियम आणि स्फोटक सुरक्षा संस्थेच्या (PESO) मुख्य नियंत्रकांनी, सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांना तात्पुरती परवानगी दिली आहे, असंही यामध्ये नमूद करण्यात आलं आहे. तसंच अधिसूचनेनुसार, इंडियन ऑइल, बीपीसीएल आणि एचपीसीएल यांसारख्या तेल विपणन कंपन्यांना (OMCs), त्यांच्या सध्याच्या सेवा केंद्रांवरील म्हणजेच पेट्रोल पंपाच्या आवारातील एका शेडमध्ये 2500 लिटरपर्यंत रॉकेल साठवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. दरम्यान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा, सिक्कीम, उत्तराखंड यांसह 21 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये हा निर्णय लागू करण्यात आला आहे.
