'आंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्रात जहाजांना लक्ष्य करणं अस्वीकार्य'- भारताची स्पष्ट भूमिका
आयएमओच्या परिषदेनं व्यापारी जहाजांविरुद्धच्या इराणच्या धमक्या आणि हल्ल्यांचा निषेध केला. आखाती प्रदेशातील नागरी नौवहन सुरक्षित राखण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समन्वयाचं आवाहन केलं.
Published : March 20, 2026 at 2:54 PM IST
नवी दिल्ली: इराण-इस्रायल आणि अमेरिका युद्धामुळे पश्चिम आशियात तणावाची स्थिती आहे. आंतरराष्ट्रीय जलमार्गांमध्ये विशेषतः 'हॉर्मुझ सामुद्रधुनी'मध्ये—खलाशांच्या सुरक्षेबाबत आणि व्यापारी जहाजांवर अलीकडे झालेल्या हल्ल्यांबाबत गंभीर भारतानं चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच अशा कृत्यांना अस्वीकार्य असल्याचं म्हटले आहे.
गुरुवारी लंडन येथे आयोजित 'आंतरराष्ट्रीय सागरी संघटनेच्या' (IMO) परिषदेच्या 36 व्या विशेष अधिवेशनाला संबोधित करताना, युकेमधील भारताचे उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी यांनी भारताची भूमिका स्पष्ट केली. सर्व खलाशांची सुरक्षा, नौवहनाचं स्वातंत्र्य, सागरी सुरक्षा आणि व्यापारासह ऊर्जा पुरवठा साखळीचे संरक्षण याप्रती भारताची कटिबद्धता अधोरेखित केली. त्यांनी सांगितलं की, "सध्या निर्माण होत असलेल्या या परिस्थितीबाबत भारताला अत्यंत चिंता वाटत आहे. संवाद आणि मुत्सद्देगिरीच्या माध्यमातून तणाव निवळण्याचं आवाहन भारत सातत्यानं करत आहे. यामध्ये अत्यंत संयम बाळगण्यावर आणि नागरिकांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यावर भर दिला जावा".
हल्ले कधीच स्वीकारले जाणार नाहीत- तीन भारतीय खलाशांसह अनेक निरपराध जीवांच्या हानीबद्दल दोराईस्वामी यांनी शोक व्यक्त केला. संवादाद्वारे आणि मुत्सद्देगिरीद्वारे तणाव निवळला जावा या भारताच्या आवाहनाचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. तसेच व्यापारी जहाजे आणि नागरी सागरी पायाभूत सुविधांवरील हल्ले कधीच स्वीकारले जाणार नाहीत, असे युकेमधील भारताच्या उच्चायुक्तांनी स्पष्ट केले. "खलाशांचा पुरवठा करणाऱ्या जगातील अव्वल तीन राष्ट्रांमध्ये भारताचा समावेश होतो. जागतिक सागरी मनुष्यबळामध्ये भारताचा सुमारे 13 टक्के इतका वाटा आहे. सर्व खलाशांच्या सुरक्षा आणि कल्याणाबाबत आम्ही अत्यंत गंभीरपणे चिंतित आहोत," असे दोराईस्वामी यांनी नमूद केलं.
आयएमओकडून हल्ल्यांचा निषेध- आयएमओ परिषदेने व्यापारी जहाजांवरील इराणच्या धमक्या आणि हल्ल्यांचा निषेध केला. आखाती प्रदेशातील नागरी जहाजांच्या सुरक्षेसाठी आंतरराष्ट्रीय समन्वयाचं आवाहन केलं आहे. आयएमओनं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या ठराव 2817 नुसार जहाजांवरील धमक्या आणि हल्ले तसेच होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद करण्याच्या कथित प्रयत्नांचा तीव्र निषेध केला. अनेक सदस्य राष्ट्रांनी केलेल्या विनंत्यांनुसार परिषदेचे (Council) विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आलं होतं. ही परिषद 'IMO' ची कार्यकारी संस्था असून 'IMO' च्या महासभेनं (Assembly) निवडलेल्या भारतासह 40 सदस्य राष्ट्रांचा यात समावेश आहे. या अधिवेशनात 120 हून अधिक सदस्य राष्ट्रांनी सहभाग घेतला.
22 जहाजे हॉर्मुझच्या पश्चिमेला- पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे 'हॉर्मुझ सामुद्रधुनी'तून (Strait of Hormuz) जाणाऱ्या सागरी मार्गांवर अत्यंत गंभीर परिणाम झाले आहे. सद्यस्थितीत, 'पर्शियन आखात' (Persian Gulf) क्षेत्रात भारताचा ध्वज लावलेली 24 जहाजे कार्यरत आहेत. यांपैकी 22 जहाजे हॉर्मुझ सामुद्रधुनीच्या पश्चिमेला आहेत. त्यांवर 611 भारतीय खलाशी (seafarers) उपस्थित आहेत. तर दोन जहाजे सामुद्रधुनीच्या पूर्वेस असून त्यावर 47 खलाशी आहेत.
