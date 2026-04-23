मराठमोळ्या महेश भागवत यांची तेलंगणाच्या पोलीस महासंचालक पदावर पदोन्नतीने नियुक्ती, जिल्हा परिषदेचा विद्यार्थी ते डीजी

IPS Mahesh Bhagwat promoted to DGP - मराठमोळे आयपीएस अधिकारी महेश भागवत यांची तेलंगणा राज्याच्या पोलीस महासंचालक (क़ायदा आणि सुव्यवस्था) पदावर पदोन्नतीनं नियुक्ती करण्यात आली.
Published : April 23, 2026 at 5:09 PM IST
हैदराबाद IPS Mahesh Bhagwat promoted to DGP - मराठी माणसाच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवणारी आनंदाची बातमी आहे. मराठमोळे आयपीएस अधिकारी महेश भागवत यांची तेलंगणा राज्याच्या पोलीस महासंचालक (क़ायदा आणि सुव्यवस्था) पदावर पदोन्नतीनं नियुक्ती करण्यात आली. महेश भागवत यांनी रचकोंडा पोलीस आयुक्त, तेलंगणाचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक अशा विविध पदांवर सेवा दिली. पदोन्नतीनं महेश भागवत यांच्या कार्याचा सन्मान केल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
विविध पदांवर कार्य करत दिली सेवा - डॉ. महेश मुरलीधर भागवत हे तेलंगणा केडरचे 1995 बॅचचे आयपीएस अधिकारी आहेत. ते सध्या तेलंगणा राज्यात कायदा व सुव्यवस्था विभागाचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (Additional DG Law and Order) म्हणून कार्यरत होते. नुक़तीच त्यांची पोलीस महासंचालकपदी पदोन्नती झाली. त्यापूर्वी साडेसहा वर्षे ते रचकोंडा आयुक्तालय, हैदराबाद येथे पोलीस आयुक्त म्हणून कार्यरत होते.
जिल्हा परिषद शाळेचा विद्यार्थी ते DGP - महेश भागवत यांचं चौथीपर्यंतचं शिक्षण जिल्हा परिषद शाळा, पाथर्डी येथे झालं. त्यानंतर दहावी, बारावी अहिल्यानगर येथे झालं. पुण्यातील नामांकित सीईओपी कॉलेजमधून त्यांनी सिव्हिल इंजिनिअरिंगमधून बीईचं शिक्षण घेतलं. 2015 मध्ये हैदराबादमधील उस्मानिया विद्यापीठातून त्यांनी एलएलबीचं शिक्षण पूर्ण केलं. 2025 मध्ये डीवाय पाटील विद्यापीठ, पिंपरी, पुणे यांच्याकडून मानवी तस्करीविरोधी अनुकरणीय कार्य आणि कर्तव्यापलीकडं जाऊन यूपीएससी इच्छुकांना मार्गदर्शन केल्याबद्दल मानद डॉक्टरेट उपाधी मिळाली.
मानवी तस्करीविरोधी काम - महेश भागवत यांनी आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणा येथील जिल्ह्यांमध्ये आणि आयुक्तालयात पोलीस प्रमुख म्हणून काम केलं. नक्षलविरोधी कारवाया, व्हाईट कॉलर गुन्हेगारी नियंत्रण, संघटित अमली पदार्थ गुन्हेगारांना अटक, मानवी तस्करीविरोधी बचाव मोहीम, पीडितांना लैंगिक तस्करीच्या जाळ्यात सामील होण्यापासून रोखणे, सुटका केलेल्या पीडितांचे संरक्षण, तसेच राज्य, देश आणि परदेशात तस्करांवर खटला चालवणे यावर त्यांनी लक्ष केंद्रित केलं. लैंगिक तस्करी तसेच सक्तीच्या मजुरीच्या तस्करीमध्ये आघाडीवर राहून कार्य त्यांनी केलं.
महिला आणि मुलांची केली सुटका - 2004 ते 2022 या काळात संघटित मानवी तस्करीच्या जाळ्यातून 2 हजारहून अधिक महिला आणि मुलांची सुटका त्यांनी केली. कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांच्या मदतीनं 200 वेश्यागृहे किंवा व्यावसायिक शोषणाची ठिकाणं बंद केली.
विटभट्ट्या आणि इतर धोकादायक उद्योगांमधून सात हजार बालमजूर आणि वेठबिगारांची सुटका केली. ओडिशा राज्यातीलं या बालमजुरी करणाऱ्या मुलांसाठी ओडिया भाषेत Worksite School सुरू केलं. याचा दहा हजार विद्यार्थ्यांना फायदा झाला.
महेश भागवत यांना मिळालेली पदकं -
1. राष्ट्रपती पोलीस शौर्य पदक 2004
2. राष्ट्रपती पोलीस गुणवत्तापूर्ण सेवा पदक 2011
3. राष्ट्रपती पोलीस विशेष सेवा पदक 15 ऑगस्ट 2022
4. मणिपूरचे पोलीस विशेष कर्तव्य पदक
5. आंध्रप्रदेशचे पोलीस अंतर्गत सुरक्षा पदक
6. केंद्रीय गृहमंत्री प्रशंसापत्र
पुरस्कार
- नक्षलग्रस्त आदिलाबाद जिल्ह्यातील पोलिसांच्या 'पोलीस मेकोसम' (तुमच्यासाठी पोलीस) या सामुदायिक पोलीसिंग प्रकल्पासाठी, अमेरिकेच्या इंटरनॅशनल असोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पोलीसकडून 2004 मध्ये सामुदायिक पोलीसिंग पुरस्कार आणि होमलँड सिक्युरिटी विशेष सन्मान, लॉस एंजेलिस येथील IACP परिषदेत प्रदान करण्यात आला.
- नलगोंडा जिल्ह्यातील पारंपरिक जाती-आधारित वेश्याव्यवसायातून मानवी तस्करीच्या बळींची सुटका आणि त्यांच्या पुनर्वसनावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या 'आसरा' या मानवी तस्करी विरोधी प्रकल्पासाठी अमेरिकेच्या 'इंटरनॅशनल असोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पोलीस'कडून 2006 मध्ये 'वेबर सॅव्ही लॉ एन्फोर्समेंट पुरस्कार' आणि नागरी हक्क पुरस्कार, बोस्टन येथील IACP परिषदेत प्रदान करण्यात आला.
- अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाचा 2017 चा 'ट्रॅफिकिंग इन पर्सन रिपोर्ट हिरो' पुरस्कार, 27 जून 2017 रोजी वॉशिंग्टन डीसी येथे इव्हान्का ट्रम्प यांच्या उपस्थितीत जाहीर करण्यात आला. अमेरिका सरकारकडून ही मान्यता मिळवणारे पहिले मराठी आयपीएस अधिकारी आणि तिसरे भारतीय अधिकारी.
- 2017 कॅनडास्थित 'असेंट' संस्थेकडून मानवी तस्करीविरोधी कार्य करणाऱ्या शीर्ष 100 नेत्यांमध्ये सर्वात प्रभावशाली नेता म्हणून मान्यता.
- 2018 मध्ये ओडिशा राज्यातील विटभट्ट्यांमधून सुटका केलेल्या बालमजुरांसाठी सुरू केलेल्या 'वर्क साईट स्कूल' प्रकल्पासाठी, यूएसएच्या आयएसीपी (IACP) कडून वैयक्तिक श्रेणीत नागरी आणि मानवाधिकार पुरस्कार, जो मायामी फ्लोरिडा परिषदेत प्रदान करण्यात आला.
हेही वाचा -