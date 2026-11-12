तेलंगणात 21 आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या; महाराष्ट्राच्या महेश भागवतांची हैदराबादच्या पोलीस आयुक्तपदी नियुक्ती
मूळचे महाराष्ट्राचे रहिवासी असलेल्या आयपीएस महेश भागवत यांची हैदराबादच्या पोलीस आयुक्तपदी नियुक्ती झाली आहे.
Published : November 12, 2026 at 8:23 PM IST|
Updated : November 12, 2026 at 8:36 PM IST
हैदराबाद: तेलंगणा सरकारनं गुरुवारी 21 आयपीएस (IPS) अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या आहेत. या बदल्यानंतर पोलीस प्रशासनात मोठे बदल झाले आहेत. महाराष्ट्रातील अहिल्यानगरचे मूळचे रहिवासी असलेले आयपीएस महेश भागवत यांची हैदराबादचे नवीन पोलीस आयुक्त (CP) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
तेलंगणा राज्याचे मुख्य सचिव संजय जाजू यांनी 21 आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्तीचे आदेश जारी केले आहेत. हैदराबादचे पोलीस आयुक्त म्हणून कार्यरत असलेले व्ही. सी. सज्जनार यांची बदली करून त्यांची 'अग्निशमन आणि आपत्ती प्रतिसाद' (Fire and Disaster Response) विभागाचे महासंचालक (DG) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडे 'विशेष सुरक्षा दला'च्या (SPF) महासंचालकपदाचा अतिरिक्त कार्यभारही असेल. तर त्यांच्या जागी महेश भागवत यांची पोलीस आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
महेश भागवत 1995 साली केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण होऊन भारतीय पोलीस सेवेत सामील झाले. मुळ पाथर्डीचे असलेल्या भागवत यांचे आई-वडील शिक्षक होते. पाथर्डीच्या विद्या मंदिरात त्यांनी प्राथमिक शिक्षण तर पुण्यातून सिव्हील इंजिनिअरींग केले. मानवी तस्करी रोखण्यात अभिनव पद्धतीने प्रयत्न करणारे आयपीएस अधिकारी महेश भागवत यांना अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने 2017 चा टीआयपी रिपोर्ट हिरो पुरस्कार देऊन गौरवलं होतं. प्रेसिडेंट मेडल्स मिळवण्याबरोबरच त्यांना अनेक प्रतिष्ठित आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिळाले आहेत
पोलीस प्रशासनातील फेरबदलाचा भाग म्हणून, चारू सिन्हा यांची 'लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागा'च्या (ACB) महासंचालकपदी, तर एस. चंद्र शेखर रेड्डी यांची याच विभागाचे संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. अकून सभरवाल यांची अतिरिक्त महासंचालक (कायदा व सुव्यवस्था) म्हणून नियुक्ती झाली आहे. अनिल कुमार यांची 'तेलंगणा राज्य मार्ग परिवहन महामंडळा'चे (RTC) उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर स्वाती लाक्रा यांची 'कारागृह विभागा'च्या महासंचालकपदी आणि सौम्या मिश्रा यांची 'महिला सुरक्षा विभागा'च्या (Women Safety Wing) महासंचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
बदल्या आणि नियुक्त्या खालीलप्रमाणे आहेत:
- आर. भास्करन: उपमहानिरीक्षक (गुप्तचर विभाग - Intelligence), अतिरिक्त जबाबदाऱ्या
- व्ही. अरविंद बाबू: पोलीस उपायुक्त (DCP), हैदराबाद शहर
- विक्रम सिंग मान: महासंचालक, ग्रेहाउंड्स (Greyhounds) आणि ऑक्टोपस (OCTOPUS)
- स्टीफन रवींद्र: संचालक, वाहतूक व्यवस्थापन, रस्ते आणि रेल्वे सुरक्षा ब्युरो (TG-TMARS)
- जोएल डेव्हिस: सहसंचालक (रस्ते सुरक्षा), TG-TMARS
- बालादेवी: उपसंचालक (प्रशासन), TG-TMARS
- कार्तिकेय: महानिरीक्षक (IG), मल्टी-झोन 1
- के. नारायण नाईक: उपमहानिरीक्षक (DIG), झोन 2
- जी. चंदना दीप्ती: उपमहानिरीक्षक (DIG), झोन 7
- एल. एस. चौहान: उपमहानिरीक्षक (समन्वय) आणि उपमहानिरीक्षक, झोन 6
- के. रमेश नायडू: महानिरीक्षक (IG), रेल्वे
या फेरबदलांमुळे तेलंगणातील पोलीस प्रशासन, गुप्तचर विभाग, कायदा व सुव्यवस्था, वाहतूक व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक सुरक्षा यांसारख्या महत्त्वाच्या विभागांमध्ये बदल झाले आहेत.
हेही वाचा-