पॅकर्स अँड मूव्हर्सच्या नावाखाली २०० कोटी रुपयांचे हवाला रॅकेट; दुबईमधील मास्टर माईंडसह चार जणांना अटक
गुजरात स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुपनं (SOG) 200 कोटींच्या हवाला रॅकेटचा पर्दाफाश केला आहे. यामध्ये दुबईमधील मास्टरमाईंडलादेखील अटक केली आहे.
Published : December 26, 2025 at 3:51 PM IST
सुरत(अहमदाबाद) - सुरतमध्ये आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सुरू असलेल्या, २०० कोटी रुपयांच्या हवाला रॅकेटचा पर्दाफाश झाला. विशेष म्हणजे पॅकर्स अँड मूव्हर्सच्या नावाखाली त्यांचे काळेधंदे सुरू होते. या प्रकरणात पोलिसांनी चार जणांना अटक केली.
सुरतमधील डिडोलीमध्ये पॅकर्स अँड मूव्हर्सच्या नावाखाली गुन्हेरगारीचे नेटवर्क सुरू असल्याची माहिती समोर येताच बँकिंग क्षेत्राला धक्का बसला आहे. शहरामधील ग्रीन व्हॅली बिल्डिंगमधील कृष्णा पॅकर्स अँड मूव्हर्समध्ये काळ्या पैशांचा व्यवहार सुरू होता. मास्टर माईंड प्रतीक वसावासहित चार जणांना अटक केल्याची सुरतच्या एसओजी यांनी माहिती दिली. आरोपींकडून थेट दुबई ते चीनपर्यंत हवाला रॅकेटचे काम सुरू होते.
दुबईमधून काळे धंदे करणारा मास्टरमाईंड प्रतीक वसावा हा 'बिग ब्रो' नावानं ओळखला जातो. तो एपीके फाईल्स पाठवून बँकिंगचे व्यवहार करत होता. गेमिंग आणि स्टॉक मार्केटचे आमिष दाखवून अनेकांना करोडो रुपयांचा चुना लावून बँक खात्यांमध्ये पैसे जमा केले जात होते.
कसे सुरू होते हवाला रॅकेट? मुख्य आरोपी प्रतीक वसावा हा केवळ २० ते २५ हजार रुपयांचे आमिष दाखवून आर्थिकदृष्ट्या गरीब असलेल्या लोकांकडून त्यांचे बँक खाते वापर करण्यासाठी घेत होता. त्या बँक खात्यावर पैसे जमा करून सायबर पोलिसांना काही कळण्यापूर्वीच त्या खात्यातून लगेच रक्कम काढली जात होती. आरोपींनी ७१ सायबर गुन्ह्यांतील पैशांचे व्यवहार करण्यासाठी अशा १४ बँक खात्यांचा वापर केला.
मास्टरमाईंडवर दाखल होते गुन्हे- प्रतीक वसावा लिंबाय हा सलीम उर्फ समीरच्या मदतीनं करोडो रुपये हे क्रिप्टोकरन्सीमध्ये बदलून दुबईमधील वॉलेटमध्ये पाठवित होता. यापूर्वी प्रतीक वसावावर सहा गुन्हे दाखल आहेत. यामध्ये मित्राच्या पत्नीला ब्लॅकमेल करण्याच्या गंभीर गुन्ह्याचाही समावेश आहे. त्यानं सायबर गुन्ह्यामध्ये ९० दिवस तुरुंगवास भोगला होता. मात्र, तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर गुन्हेगारीचं मोठ नेटवर्क उभारलं.
पोलिसांच्या रडारवर बडे प्रस्थ- एसओजी डीसीपी राजदीप सिंह नकुम यांच्या नेतृत्वाखाली पथक तपास करत आहे. आरोपी प्रतीकला कोणी आर्थिक मदत केली? संरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला? याचादेखील पोलीस तपास करत आहे. तपासादरम्यान हवाला रॅकेटमध्ये काही बड्या उद्योगपतींचे नावेदेखील येण्याची शक्यता आहे. पोलिसांनी एकूण नऊ जणांना वॉन्टेड घोषित केलं आहे. यात मुख्य सूत्रधार गणेश उर्फ प्रेम, राज श्रीवास्तव आणि दुबई येथील सलीम आरटीओ यांचा समावेश आहे.
पोलिसांनी काय जप्त केले?
- होंडा सिटी कार
- ७ अत्याधुनिक मोबाईल फोन
- २ संगणक आणि ७ डेबिट कार्ड
- एकूण १०.१९ लाख रुपयांच्या वस्तू
