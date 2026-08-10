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आसाम-अरुणाचल सीमेवर तणावपूर्ण परिस्थिती, गोळीबारात आसामचे 8 जण जखमी

लोअर सुबनसिरी जिल्ह्याच्या उपआयुक्तांचा मुलगा आणि पोलीस अधिकारी ओमांग ओमले, हे या गोळीबारात सामील होते, असाही आरोप जखमींनी केला आहे.

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आसाम-अरुणाचल सीमेवर तणावपूर्ण परिस्थिती, गोळीबारात आसामचे 8 जण जखमी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 10, 2026 at 6:59 PM IST

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जोनाई/धेमाजी (आसाम) : आसामच्या धेमाजी जिल्ह्यातील गोगमुखजवळ आसाम-अरुणाचल सीमावर्ती भागात सोमवारी काही समाजकंटकांनी केलेल्या गोळीबारात जवळपास आठ जण गंभीर जखमी झाल्याचं वृत्त आहे. ही घटना आसाम-अरुणाचल प्रदेश सीमेवर असलेल्या मिंगमांग वस्तीत घडली.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गावकऱ्यांमधील या वादात आसामचे जवळपास 8 जण जखमी झाले आहेत. दरम्यान, अरुणाचल प्रदेशातील समाजकंटकांनी आसामच्या बाजूच्या जमिनीवर अतिक्रमण केल्याचा आरोप करण्यात येत असून याला विरोध केल्यावर ते संतप्त झाले व त्यांनी आसामच्या रहिवाशांना लक्ष्य करून अंदाधुंद गोळीबार केला. 'ईटीव्ही भारत'शी संवाद साधताना, जखमींपैकी एका व्यक्तीनं आरोप केला की, सामान्य नागरिकांच्या वेशात आलेल्या अरुणाचल प्रदेशच्या पोलिसांनी त्यांच्यावर गोळीबार केला. तसंच आसामच्या बाजूच्या लोकांना घाबरवणं हा या हल्ल्याचा उद्देश होता.

लोअर सुबनसिरी जिल्ह्याच्या उपआयुक्तांचा मुलगा आणि पोलीस अधिकारी, ओमांग ओमले, हे या गोळीबारात सामील होते, असाही आरोप जखमींनी केला आहे. दरम्यान, या घटनेतील गंभीर जखमींना सध्या गोगमुख, जोनाई आणि धेमाजी येथील मेडिकल सेंटरमध्ये दाखल करण्यात आलं आहे. तर प्रकृती खालावल्यानं तीन जखमींना दिब्रुगड मेडिकल कॉलेज रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. दुर्गेश्वर पाटीर, रोहित डोले, नागराज डोले, बिगेश्वर पाटीर, पामे पेगू, संजय तायंग, उत्पल डोले आणि जान डोले अशी जखमींची नावं आहेत.

दरम्यान, सीमावर्ती भागात सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली आहे, असं वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यानं सांगितलं. तसंच या घटनेवर प्रतिक्रिया देताना आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा म्हणाले की, "आसाम-अरुणाचल प्रदेश सीमेवरील धेमाजी इथं एक स्थानिक घटना घडल्याची माहिती मिळाली आहे. परिस्थिती तत्काळ नियंत्रणात आणण्यात आली असून तणाव निवळला आहे. तसंच या घटनेच्या प्राथमिक चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. मंत्री, मुख्य सचिव आणि तैनात असलेल्या डीजीपी यांना त्यांच्या समकक्ष अधिकाऱ्यांशी बोलण्यास सांगितलं आहे."

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TAGGED:

सीमेवर तणावपूर्ण परिस्थिती
आसाम
गोळीबारात आसामचे 8 जण जखमी
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा
ASSAM IN FIRING

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