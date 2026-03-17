देशात कच्च्या तेलाची उपलब्धता सामान्य असून पेट्रोल आणि डिझेल पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहे - सुजाता शर्मा

केंद्र सरकारनं लोकांना स्वयंपाकाच्या गॅसचे घाईघाईने बुकिंग करणं टाळण्याचा सल्ला दिला आहे.

Inter Ministerial Briefing on recent developments in West Asia Situation and LPG crisis
सुजाता शर्मा (PIB)
Published : March 17, 2026 at 7:59 PM IST

नवी दिल्ली : अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धाचा आजचा (17 मार्च) 18 वा दिवस आहे. पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर भारतात एलपीजी सिलिंडर, पेट्रोल आणि डिझेलबाबत विविध प्रश्न निर्माण होत आहेत. रिपोर्टनुसार, भारतातील घरगुती गॅसच्या (LPG) तुटवड्यानं नागरिक हैराण झाले आहेत. देशभरातील ग्राहक घाबरून एलपीजी सिलिंडरची नोंदणी करत आहेत. अशा परिस्थितीत, केंद्र सरकारनं लोकांना स्वयंपाकाच्या गॅसचे घाईघाईने बुकिंग करणं टाळण्याचा सल्ला दिला आहे.

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, देशात सध्या पेट्रोल आणि डिझेल पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहेत. मंगळवारी (17 मार्च) पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय, परराष्ट्र मंत्रालय, बंदरे, जहाजबांधणी व जलमार्ग मंत्रालय आणि माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पश्चिम आशियातील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारनं घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. पश्चिम आशियातील अलीकडील घडामोडींवर आयोजित आंतर-मंत्रालयीन पत्रकार परिषदेत बोलताना, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या सहसचिव (विपणन आणि तेल शुद्धीकरण) सुजाता शर्मा म्हणाल्या की, "देशात कच्च्या तेलाची उपलब्धता सामान्य असून पेट्रोल आणि डिझेल पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहे."

पत्रकार परिषदेत नैसर्गिक वायूविषयी बोलताना सुजाता शर्मा म्हणाल्या की, "भारत सरकार प्रयत्न करत आहे आणि सर्व व्यावसायिक एलपीजी ग्राहकांनी पीएनजीकडे वळल्यास ते फायदेशीर ठरेल." दरम्यान, एलपीजी सिलिंडरच्या संभाव्य तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर बेकायदेशीर साठवण, रिफिलिंग आणि काळाबाजार करणाऱ्यांवर पोलिसांकडून कारवाई करण्यात येत आहे. याबाबत सुजाता शर्मा म्हणाल्या की, अंमलबजावणीच्या कारवाईबद्दल बोलायचे झाल्यास, गेल्या काही दिवसांत आतापर्यंत सुमारे बारा हजार छापे टाकण्यात आले आहेत. सुमारे 15000 सिलिंडर जप्त करण्यात आले आहेत. काल दिल्लीत सुमारे 600 सिलिंडर जप्त करण्यात आले. त्याचप्रमाणे, उत्तर प्रदेशात गेल्या काही दिवसांत जवळपास साडेचारशे तपासण्या आणि छापे टाकण्यात आले आहेत. दहा जणांना अटकही करण्यात आली आहे, " असं सुजाता शर्मा यांनी सांगितलं.

याचबरोबर, "जम्मू आणि काश्मीरमध्ये 564 छापे टाकण्यात आले असून, एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत आणि अटक करण्यात आली आहे. तसंच केरळमध्ये जवळपास एक हजार छापे आणि तपासण्या करण्यात आल्या असून, घरगुती आणि व्यावसायिक सिलिंडर जप्त करण्यात आले आहेत. मध्य प्रदेशातही जवळपास 1200 छापे टाकण्यात आले असून, अंदाजे 1800 सिलिंडर जप्त करण्यात आले आहेत. याव्यतिरिक्त, आमच्या तेल विपणन कंपन्यांची तपासणी पथकं सक्रिय करण्यात आली असून, ती अंदाजे 2500 किरकोळ विक्री केंद्रे आणि एलपीजी वितरक केंद्रांवर अचानक तपासण्या करत आहेत," असं सुजाता शर्मा यांनी सांगितलं.

'नंदा देवी' वडीनार बंदरात दाखल : दरम्यान, पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, भारताचे दुसरे एलपीजी जहाज 'नंदा देवी' हे मंगळवारी वडीनार बंदरात सुखरूप दाखल झाले आहे. एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, या जहाजाने होर्मुझची सामुद्रधुनी पार करून 46,500 मेट्रिक टन गॅस आणला आहे. तर पहिले जहाज 'शिवालिक' हे सोमवारी मुंद्रा बंदरात दाखल झाले होते.

सर्व भारतीय खलाशी आणि जहाजे सुरक्षित : बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाचे विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा म्हणाले की, "आखाती प्रदेशातील सर्व भारतीय खलाशी आणि जहाजे सुरक्षित आहेत. गेल्या 24 तासांत, आखाती प्रदेशात साइन ऑफ केल्यानंतर 161 भारतीय खलाशांना भारतात परत आणण्यात आलं आहे. हे काम भारतीय दूतावास आणि मिशनच्या समन्वयानं करण्यात आलं. तर, एलपीजी वाहक जहाज 'नंदा देवी' आज पहाटे सुमारे अडीच वाजता दाखल झालं असून, आता 'शिवालिक' आणि 'नंदा देवी' या दोन्ही एलपीजी वाहक जहाजांमधून माल उतरवला जात आहे. बंदरावर जहाजांची वाहतूक आणि मालवाहतुकीचे कामकाज सुलभ करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात आलं आहेत, " असं सचिव राजेश कुमार सिन्हा यांनी सांगितलं.

काय म्हणाले रणधीर जयस्वाल? : दरम्यान, परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी सांगितलं की, "परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी ब्रुसेल्सला भेट दिली होती. युरोपियन युनियनच्या उच्च प्रतिनिधी आणि उपाध्यक्ष काजा कल्लास यांनी त्यांना युरोपियन युनियनच्या परराष्ट्र व्यवहार परिषदेच्या बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी आमंत्रित केलं होतं. बैठकीत, भारत-युरोपियन युनियन संबंधांवर चर्चा करण्याव्यतिरिक्त, त्यांनी आणि युरोपियन युनियनच्या विविध देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांसह इतर मंत्र्यांनी जागतिक आव्हानांवर, विशेषतः पश्चिम आशियातील परिस्थितीवर आणि ऊर्जा सुरक्षेवरील तिच्या परिणामावर चर्चा केली. तसंच हा तणाव लवकरात लवकर संपवण्यासाठी संवाद आणि मुत्सद्देगिरीची गरज असल्याचंही मंत्र्यांनी अधोरेखित केलं, असं रणधीर जयस्वाल यांनी म्हटलं आहे.

