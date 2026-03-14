शिवालिक, नंदा देवी जहाजं होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून निघाली; 92,700 मेट्रिक टन एलपीजी भारताकडे येतोय; संयुक्त पत्रकार परिषदेत सरकारची माहिती
Published : March 14, 2026 at 4:55 PM IST|
Updated : March 14, 2026 at 5:21 PM IST
नवी दिल्ली : गेल्या काही दिवसांपासून इराण, अमेरिका आणि इस्त्रायल यांच्यात युद्ध सुरू आहे. या युद्धाचा जगावर परिणाम होण्यास सुरुवात झाली आहे. इराणनं होर्मुझचा मार्ग बंद केल्यामुळं तेल आणि गॅस वाहतूक ठप्प झाली आहे. त्याचा परिणाम भारतातील उद्योगांवर दिसून येत आहे. भारतातील घरगुती गॅसच्या (LPG) तुटवड्यानं नागरिक हैराण झाले आहेत. एकीकडे सरकार गॅस टंचाई नसल्याचा दावा करत असताना बुकिंग करूनही अनेकांना गॅस मिळत नसल्याचं समोर येत आहे. तसंच संघर्ष सुरु असलेल्या देशांमध्ये अनेक ठिकाणी भारतीय नागरिक, विद्यार्थी आणि खलाशी अडकले आहेत. त्यांच्या सुरक्षेसंदर्भातही विचारणा होत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर शनिवारी (14 मार्च) पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय, परराष्ट्र मंत्रालय, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय, जहाजबांधणी मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेत यासंदर्भात माहिती दिली. यावेळी शिवालिक, नंदा देवी जहाजं होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून निघाली असून भारताकडे रवाना झाली आहे. या जहाजांमध्ये अंदाजे 92,700 मेट्रिक टन एलपीजी असल्याचं सांगण्यात आलं.
आपल्याकडे कच्च्या तेलाचा पुरेसा साठा : पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव (मार्केटिंग आणि ऑइल रिफायनरी) सुजाता शर्मा म्हणाल्या, "कच्च्या तेलाचा आणि रिफायनरीजचा विचार केला तर, आपल्याकडे कच्च्या तेलाचा पुरेसा साठा आहे आणि आमच्या रिफायनरीज पूर्ण क्षमतेने कार्यरत आहेत. किरकोळ दुकानांमध्ये स्टॉक संपल्याची कोणतीही बातमी नाही, पेट्रोल आणि डिझेल भरपूर उपलब्ध आहे. तसंच आम्ही आमच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरेसे पेट्रोल आणि डिझेल देशांतर्गत उत्पादन करतो. त्यामुळं आम्हाला ते आयात करण्याची गरज नाही."
एलपीजी पॅनिक बुकिंग खूप जास्त : पुढं सुजाता शर्मा म्हणाल्या, "नैसर्गिक वायूच्या बाबतीत, काल मी तुमचे लक्ष सरकारच्या उद्दिष्टाकडे वेधलं होतं की, जिथं जिथं व्यावसायिक ग्राहकांना एलपीजी पुरवठ्यात समस्या येत असतील किंवा अडथळे येत असतील, तिथं ग्राहकांना पीएनजी कनेक्शनकडे वळलं पाहिजे. याचबरोबर,"सध्याची भौगोलिक परिस्थिती पाहता एलपीजी पुरवठ्याबाबत, मला हे सांगावं लागेल की, हा आमच्यासाठी चिंतेचा विषय आहे. मात्र, अद्याप साठा संपल्याचं कोणतंही वृत्त नाही. तसंच एलपीजी पॅनिक बुकिंग खूप जास्त आहे. शुक्रवारी शेअर केलेला डेटा - सुमारे 7.5 ते 7.6 दशलक्ष बुकिंग - आता सुमारे 8.8 दशलक्ष झाला आहे..."
शिवालिक, नंदा देवी जहाजं होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून निघाली : जहाजबांधणी मंत्रालयाचे राजेश कुमार सिन्हा यांनी सांगितलं की, "आखाती देशांमधील सर्व भारतीय खलाशी सुरक्षित आहेत आणि गेल्या 24 तासांत त्यांच्यासोबत कोणत्याही अनुचित घटनेची नोंद नाही. तसंच होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या पश्चिमेला असलेल्या पर्शियन आखातात 24 भारतीय ध्वज असलेली जहाजे होती. यापैकी शिवालिक आणि नंदा देवी ही दोन जहाजं एलपीजी वाहक आहेत. या दोन्ही जहाजांनी काल रात्री उशिरा आणि आज सकाळी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून सुरक्षितपणे प्रवास केला असून आता भारताकडे येत आहेत. ही जहाजे अंदाजे 92,700 मेट्रिक टन एलपीजी घेऊन येत आहेत. तसंच ही जहाजं मुंद्रा आणि कांडला बंदरावर पोहोचतील. 16 आणि 17 मार्चला ही जहाजं पोहोचण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं, आता पर्शियन आखातात 22 भारतीय ध्वज असलेली जहाजे शिल्लक आहेत, ज्यामध्ये एकूण 611 खलाशी आहेत."
