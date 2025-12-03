ETV Bharat / bharat

विम्याच्या पैशांसाठी बौद्धिक दिव्यांग भावाची हत्या, विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींमुळे असा झाला खुनाचा उलगडा

तेलंगाणातील करीमनगर जिल्ह्यातून एक भयानक घटना समोर आली आहे. विम्याच्या रकमेसाठी आपल्याच मोठ्या बौद्धिक दिव्यांग भावाची हत्या करणाऱ्या आरोपीला साथीदारांसह पोलिसांनी अटक केली आहे.

Symbolic photo
प्रतिकात्मक फोटो (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 3, 2025 at 1:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

करीमनगर : जिल्ह्यातील रामादुगू पोलिसांनी एका मोठ्या कटाचा उलगडा केला आहे. एका व्यक्तीने स्वतःच्याच मोठ्या भावाची हत्या करून त्याला रस्ता अपघात दाखवून विमेची रक्कम हडपण्याचा प्रयत्न केला आहे. विशेष म्हणजे, हत्या झालेली व्यक्ती बौद्धिक दिव्यांग होती. करीमनगर जिल्ह्यातील रामडुगू तालुक्यात ही धक्कादायक घटना घडली. आरोपीवर जवळपास दीड कोटी रुपयांचं कर्ज होतं. हे कर्ज फेडण्यासाठी बौद्धिक दिव्यांग भावाची हत्या करण्याची योजना आरोपींनी आखली.

पण, विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींना संशय आल्यानं त्यांनी पोलिसांत याची माहिती दिली. यानंतर पोलिसांनी सखोल तपास करून मुख्य आरोपीसह तिघांना अटक केली. करीमनगर पोलीस आयुक्त गौस आलम यांनी मंगळवारी या प्रकरणाचा सविस्तर खुलासा केला.

नेमकी घटना काय? : पोलिसांच्या माहितीनुसार, रामदूगू गावातील रहिवासी आरोपी मामिडी नरेश (वय 30) याने तीन वर्षांपूर्वी दोन टिप्पर घेतले होते. पण काही काळापासून त्याचा व्यवसाय चांगला चालत नसल्यानं त्याला ईएमआय भरण्यासाठी प्रचंड अडचणी येत होत्या. अशा स्थितीत त्यानं ओळखीच्या अनेक जणांकडून कर्ज घेतलं. यामुळे त्याच्यावर दीड कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज झालं होतं. हे कर्ज फेडण्यास असमर्थ असल्यानं नरेशने एक योजना आखली. सर्वप्रथम त्यानं त्याचा बौद्धिक दिव्यांग भाऊ मामिडी व्यंकटेशच्या (37) नावावर जवळपास 4.14 कोटी रुपयांच्या विमा पॉलिसी काढल्या. त्याचा हेतू होता की, भावाची हत्या करून तो रस्ता अपघात दाखवावा आणि नंतर विमा रक्कम उकळावी.

खुनाच्या योजनेचा व्हिडिओ रेकॉर्ड करून ठेवला : त्याचवेळी नामुंदला राकेश (वय 28) नावाच्या व्यक्तीने नरेशवर आपले 7 लाख रुपये परत देण्यासाठी दबाव वाढवला होता. त्या राकेशला देखील नरेशनं आपल्या योजनेत सहभागी करून घेतलं. नरेशनं राकेशला आपल्या योजनेची माहिती दिली आणि सांगितलं की, "आपण भावाची हत्या करणार आहोत आणि तू मदत केलीस तर 7 लाखांसह अतिरिक्त 13 लाख रुपये देऊ."

या योजनेत नरेशनं टिप्पर ड्रायवर प्रदीप (वय 29) यालाही 2 लाख रुपये देण्याचं आमिष दाखवून तयार केलं. विशेष म्हणजे, तिघांनी एक व्हिडिओदेखील रेकॉर्ड करून ठेवला होता. चूक उघडकीस आली तर तिघांनीही शिक्षा भोगायची, असा करार त्यात केला होता.

यानंतर ठरल्याप्रमाणे, गेल्या महिन्यातील 29 तारखेला (29 नोव्हेंबर) नरेशनं व्यंकटेशची हत्या केली. नरेशने टिप्परखाली आपल्याच भावाला चिरडलं, ज्यामुळे त्याचा जागीच मृत्यू झाला. नंतर त्याने कुटुंबीय आणि पोलिसांना कळवलं की, व्यंकटेशचा अपघातात मृत्यू झाला आहे.

विमा प्रतिनिधींना संशय आला : यानंतर 30 तारखेला विमा कंपनीचे प्रतिनिधी आले, तेव्हा नरेशनं घटनेचं जे वर्णन केलं. त्याबद्दल त्यांना संशय आला आणि त्यांनी ही बाब पोलिसांना सांगितली. यानंतर पोलिसांचा तपास सुरू झाला. पोलिसांना अलीकडेच घेतलेला 4 कोटींचा विमा, नरेशचं कर्ज याबाबत संशय आला. पोलिसांनी त्याचा फोनदेखील तपासला असता, त्यात एक व्हिडिओ सापडला, ज्यात त्यांनी आधीच हत्येची योजना रेकॉर्ड केली होती. यावरून नरेश, राकेश आणि प्रदीप यांना अटक करण्यात आली.

हेही वाचा

TAGGED:

KARIMNAGAR CRIME
MAN KILLED HIS BROTHER FOR MONEY
पैशासाठी भावाचा खून
विमा पैसे मतीमंद भाऊ खून
MAN KILLS BROTHER FOR INSURANCE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.