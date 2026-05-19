भारतासाठी महागाईचे धक्के अपरिहार्य; उच्च व्याजदरांचा वापर 'अंतिम उपाय' म्हणून केला जाऊ शकतो : अलेक्झांड्रा हरमन प्रसाद
जागतिक इंधन दरवाढीचा भारतावर होणाऱ्या परिणामाबद्दल अलेक्झांड्रा हरमन प्रसाद यांनी ईनाडू-ईटीव्ही भारतला दिलेल्या एका विशेष मुलाखतीत भाष्य केलं.
Published : May 19, 2026 at 8:25 PM IST
हैदराबाद : भारत महागाईच्या संकटातून सुटू शकत नाही आणि त्याचे परिणाम आता दिसू लागले आहेत, असं ऑक्सफर्ड इकॉनॉमिक्सच्या पश्चिम आशिया संशोधन विभागाच्या प्रमुख अलेक्झांड्रा हरमन प्रसाद यांनी म्हटलं आहे. तसंच त्यांनी पुढं असंही सूचित केलं की, या वर्षाच्या अखेरपर्यंत महागाईची पातळी भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) अंदाजापेक्षा जास्त होण्याची शक्यता आहे. "तेलाच्या किमतींसारखे घटक थेट दिसत असले तरी, त्यांचा अप्रत्यक्ष परिणाम खूप मोठा आहे. व्यावसायिक ग्राहक आधीच इंधनाच्या वाढलेल्या किमती आणि पुरवठ्यावरील दबावाचा सामना करत आहेत," असं त्यांनी स्पष्ट केलं. जागतिक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर ऑक्सफर्ड इकॉनॉमिक्सनं भारतातील महागाईवर एक अभ्यास करून अहवाल प्रसिद्ध केला. या अभ्यासाचं नेतृत्व करणाऱ्या अलेक्झांड्रा हरमन प्रसाद यांची "ईनाडू-ईटीव्ही भारत"चे विशेष प्रतिनिधी एम. एल. नरसिंह रेड्डी यांनी मुलाखत घेतली. यावेळी अलेक्झांड्रा हरमन प्रसाद यांना विविध प्रश्न विचारण्यात आले. यावेळी त्या काय म्हणाल्या, ते जाणून घ्या?
प्रश्न : तुमच्या अभ्यासानुसार, इंधनाच्या किमतीतील जागतिक वाढीचा भारतावर कितपत परिणाम होईल?
उत्तर : इंधनाच्या वाढत्या किमतींच्या धक्क्यापासून ग्राहकांना आतापर्यंत काही प्रमाणात संरक्षण मिळालं असलं तरी, हे संरक्षण फार काळ टिकेल असं आपण गृहीत धरू शकत नाही. इंधनाच्या किमतींमध्ये केवळ 10 टक्के वाढ झाली तरी, पुढील तीन ते चार महिन्यांत मुख्य चलनवाढ 0.3 ते 0.4 टक्क्यांनी वाढू शकतं. या वर्षाच्या शेवटच्या काही महिन्यांत महागाईचा परिणाम अधिक तीव्रतेनं जाणवण्याची शक्यता आहे. आमच्या अंदाजानुसार, 2026 च्या चौथ्या तिमाहीत मूळ महागाई दर 6.4 टक्के असेल, जो आरबीआयच्या अंदाजापेक्षा खूप जास्त आहे. अन्नधान्याची महागाईसुद्धा वाढत आहे. गेल्या वर्षाच्या अखेरीपासून कुटुंबांना महागाईचं परिणाम जाणवू लागलं आहेत. मात्र, या वर्षाच्या मध्यापासून विशेषतः तिसऱ्या आणि चौथ्या तिमाहीत, हा परिणाम अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे.
प्रश्न : या महागाईमुळं कोणत्या क्षेत्रांवर सर्वाधिक परिणाम होईल?
उत्तर : सुरुवातीचा परिणाम डिझेल आणि पेट्रोलच्या किमतींमध्ये दिसून आला, परंतु येत्या काही दिवसांत तो सर्व क्षेत्रांमध्ये पसरण्याची शक्यता आहे. उद्योग, उत्पादन, रेस्टॉरंट्स आणि हॉटेल व हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रांना सर्वाधिक फटका बसण्याची शक्यता आहे. खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढतील आणि येत्या काही महिन्यांत वाहतूक क्षेत्रावरील परिणाम अधिक ठळकपणे दिसून येईल. वस्तू पुरवठा आणि कृषी यांसारख्या क्षेत्रांवरही परिणाम होईल. खतांच्या बाबतीत बोलायचं झाल्यास, त्याचा तात्काळ परिणाम शेतकऱ्यांवर नाही, तर सरकारवर होईल. एक मोठा प्रश्न असा आहे की, मान्सून सुरू होऊन खरीप पेरणीचा हंगाम सुरू होईपर्यंत शेतकऱ्यांना पुरेशी खतं उपलब्ध होतील का? जून महिना भात आणि मका यांसारख्या पिकांसाठी महत्त्वाचा असतो. खतांचा अतिरिक्त पुरवठा सुनिश्चित करण्यात आखाती देश महत्त्वाची भूमिका बजावतात. या समस्येची तीव्रता लक्षात घेता, भारताच्या पंतप्रधानांनी खतांचा वापर कमी करण्याचं आवाहन केलं आहे. यामुळं पुरवठ्यात विलंब, वितरणात व्यत्यय आणि मागणीची कमतरता निर्माण होऊ शकते. वार्षिक सरासरी महागाईचा दर तुलनेनं कमी वाटत असला तरी, तो पुढील काही महिने वाढलेला राहण्याची शक्यता आहे.
प्रश्न: तुमच्या मते रिझर्व्ह बँकेनं दुसऱ्या टप्प्याच्या परिणामाचा अंदाज कमी लावला आहे का?
उत्तर : रिझर्व्ह बँकेनं अलीकडेच दुसऱ्या टप्प्याशी संबंधित परिणाम मान्य केलं आहेत. आतापर्यंत, बँक हळूहळू आपल्या महागाईच्या अंदाजांमध्ये सुधारणा करत होती. ग्राहक किंमत निर्देशांकावर (CPI) आधारित महागाईचा दर आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये सरासरी 4.6 टक्के आणि कॅलेंडर वर्ष 2026 मध्ये 4.2 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. जागतिक तेलाच्या किमती 10 टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतात. तसंच महागाई 0.2 टक्के किंवा त्याहून अधिक वाढू शकते, असा अंदाज लावला होता. मात्र, आमच्या अंदाजानुसार, आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये महागाईचा सरासरी दर 5.9 टक्के आणि कॅलेंडर वर्ष 2026 मध्ये 5.1 टक्के असेल. महागाई आणि व्याजदराच्या अंदाजांबाबत बोलायचं झाल्यास, सध्याची मागणीची परिस्थिती एक मोठं आव्हान उभे करते. 2026 च्या सुरुवातीला उपभोगात जोरदार वाढ झाली असली तरी, आमच्या नवीन अभ्यासानुसार तो मुळातच कमकुवत राहिला आहे. कॅलेंडर वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीच्या अखेरीस, ग्राहक खर्चात माफक घट झाल्याची चिन्हे दिसत आहेत.
परिणामी, कंपन्यांना आता त्यांच्या वाढलेल्या कच्च्या मालाच्या किमती ग्राहकांवर लादण्याची संधी कमी मिळाली आहे. यामुळं आर्थिक अडचणी निर्माण होऊ शकतात. महागाई वाढतच राहणार असल्यामुळं त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आरबीआयकडे मर्यादित पर्याय असल्याचं दिसतं. दरम्यान, रुपयाचंही सातत्यानं अवमूल्यन होत आहे. या परिस्थितीवर उपाय म्हणून, आरबीआयला अखेरचा उपाय म्हणून व्याजदर वाढवण्याचा मार्ग अवलंबावा लागू शकतो. 2022 मध्ये जेव्हा व्याजदरवाढ सुरू झाली, तेव्हा परकीय चलन साठ्यातील घट हे एकमेव कारण नव्हतं. मात्र, जागतिक आर्थिक परिस्थितीमुळं, हा साठा केवळ सहा महिन्यांत 37 अब्ज डॉलर्सनं कमी झाला. परिणामी, व्याजदर वाढवणं आवश्यक झालं. सप्टेंबर 2025 पर्यंत परकीय चलन साठ्यात 27 अब्ज डॉलर्सची घट होण्याचा अंदाज आहे. विशेष म्हणजे, याच कालावधीत, मार्च 2026 पर्यंत भविष्यातील देयता 100 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त वाढण्याचा अंदाज आहे. ही परिस्थिती पाहता, आरबीआय या वर्षाच्या अखेरपर्यंत प्रमुख व्याजदरांमध्ये प्रत्येकी 25 बेसिस पॉइंट्सची दोनदा वाढ करू शकते.
प्रश्न: सरकारच्या धोरणात्मक उपाययोजना कितपत फायदेशीर ठरल्या आहेत?
उत्तर : एका हेतुपुरस्सर धोरणात्मक निर्णयानुसार, सरकारनं वाढत्या खर्चाचा भार ग्राहकांवर टाकण्याऐवजी तो स्वतः उचलण्याचा निर्णय घेतला. ग्राहक किंमत निर्देशांकामध्ये (CPI) इंधनाचा वाटा अंदाजे एक दशांश (एक तृतीयांश) असतो. प्रामुख्यानं खाजगी वाहनांमध्ये वापरलं जाणारं डिझेल आणि पेट्रोल, हे इंधन महागाईचा एक भाग म्हणून वर्गीकृत केले जातात, ज्याला "कोअर इन्फ्लेशन" (core inflation) असं म्हटलं जातं. मात्र, व्यावसायिक एलपीजीच्या दरात वाढ झाल्यामुळं मार्च महिन्यात इंधन महागाई काही प्रमाणात नियंत्रणात आल्याचं दिसत असलं तरी, एप्रिलमध्ये पेट्रोल, डिझेल किंवा एलपीजीच्या दरात कोणताही बदल झाला नाही. हा आर्थिक भार सरकारवरच पडत राहिला. दरम्यान, जागतिक स्तरावर इंधनाच्या किमती वाढत असल्यामुळं येत्या काही महिन्यांत इंधन महागाई कायम राहण्याची शक्यता आहे.
प्रश्न: इतर दक्षिण-पूर्व आशियाई देशांमध्ये काय परिस्थिती आहे? चीनमध्ये काय परिस्थिती आहे?
उत्तर : तेलाच्या किमतींचा परिणाम अनेक देशांमध्ये, विशेषतः फिलीपिन्स आणि व्हिएतनाममध्ये जाणवत आहे आणि एप्रिलपासून तो अधिक तीव्र झाला आहे. थायलंडलाही याचे मोठे परिणाम जाणवत आहेत. तसंच भारतालाही लगेच नाही तरी, आज ना उद्या अशाच आव्हानांना सामोरं जावं लागेल. मात्र, चीनमधील परिस्थिती वेगळी आहे. तेथील परिस्थिती तितकी गंभीर असण्याची शक्यता नाही. वाढत्या तेल किमतींचा संपूर्ण भार ग्राहकांवर टाकण्याची कंपन्यांना मर्यादित संधी आहे. परिणामी, भारताला सध्या ज्या पातळीच्या महागाईचा सामना करावा लागत आहे, त्या पातळीच्या महागाईचा सामना चीनला करावा लागणार नाही.
