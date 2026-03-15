जम्मू-काश्मीरमध्ये घुसखोरीचा प्रयत्न उधळला; पाकिस्तानी दहशतवादी ठार

जम्मू आणि काश्मीरमधील सुरक्षा दलांना मोठं यश मिळालं आहे. लष्करानं घुसखोरीचा प्रयत्न उधळून लावला आणि एका पाकिस्तानी दहशतवाद्याला ठार केलं.

प्रतीकात्मक फोटो (ANI)
Published : March 15, 2026 at 10:16 AM IST

श्रीनगर : जम्मू-काश्मीरमधील उरी सेक्टरमध्ये भारतीय सेनेला मोठं यश मिळालं आहे. नियंत्रण रेषेजवळ (LoC) घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न सेनेनं हाणून पाडला. या कारवाईदरम्यान झालेल्या चकमकीत एका पाकिस्तानी दहशतवाद्याचा मृत्यू झाला. सध्या परिसरात सुरक्षा दलांकडून शोधमोहीम सुरू आहे.

सेनेनं आज रविवारी (15 मार्च) माहिती देताना सांगितलं की, जम्मू-काश्मीर पोलिसांकडून मिळालेल्या विशिष्ट गुप्त माहितीच्या आधारे 14 आणि 15 मार्चच्या मध्यरात्री उरी सेक्टरमधील बुछार भागात संयुक्त मोहीम सुरू करण्यात आली.

जवानांना संशयास्पद हालचाल दिसून आली : सेनेच्या माहितीनुसार, जवानांना झुडपांमध्ये एका दहशतवाद्याची संशयास्पद हालचाल दिसून आली. त्यानंतर परिसराची घेराबंदी करून त्या दहशतवाद्याला शरण येण्याचं आवाहन करण्यात आलं. मात्र त्यानं अंधाधुंद गोळीबार सुरू केला. प्रत्युत्तरादाखल झालेल्या चकमकीत एक पाकिस्तानी दहशतवादी ठार झाला.

अजूनही शोधमोहीम सुरू : घटनास्थळावरून एक एके रायफल, पिस्तूल तसेच मोठ्या प्रमाणात दारुगोळा आणि युद्धसाहित्य जप्त करण्यात आलं आहे. परिसरात अजूनही शोधमोहीम सुरू आहे.

