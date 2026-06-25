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जमीन विक्रीसाठी बिहारला गेलेल्या महाराष्ट्रातील व्यक्तींना ओलीस ठेवले; ओडिशातून सुटका

त्यांना ओलीस ठेवून कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करण्यास भाग पाडण्यात आले. पोलिसांनी तत्परतेने कारवाई करत मुख्य आरोपीला अटक केली आहे.

Bihar to sell land were held hostage
बिहारला गेलेल्या महाराष्ट्रातील व्यक्तींना ओलीस ठेवले (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 25, 2026 at 10:33 PM IST

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नवादा: बिहारमधील नवादा येथे जमीन व्यवहाराशी संबंधित एक धक्कादायक प्रकरण समोर आले आहे. नागपूर (महाराष्ट्र) येथील काही व्यावसायिक कोट्यवधी रुपयांचा व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी तिथे गेले होते, मात्र त्यांना ओलीस ठेवून कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करण्यास भाग पाडण्यात आले. पोलिसांनी तत्परतेने कारवाई करत मुख्य आरोपीला अटक केली आहे.

सुखरूप सुटका: सुनील काळे, विजय वानवे आणि मध्यस्थ संतोष पांडे (सर्वजण नागपूरचे रहिवासी) यांची ओडिशातून सुखरूप सुटका करण्यात आली. पोलिसांच्या चौकशीदरम्यान पीडितांनी घटनेचा संपूर्ण घटनाक्रम सांगितला. ५१ लाख रुपयांच्या फसवणुकीचा खोटा गुन्हा दाखल करून पीडितांना अडकवण्याचा कट आरोपींनी रचला होता.

जमीन विक्रीचे कारण: पीडित सुनील काळे यांनी सांगितले, "मी सिव्हिल इंजिनिअर आहे आणि माझ्या मुलीला उच्च शिक्षणासाठी जपानला पाठवण्यासाठी मला ९० लाख रुपयांची गरज होती. म्हणूनच आम्ही आमची वडिलोपार्जित जमीन विकण्यासाठी नवादा येथे आलो होतो." आरोपी पंकज सिंग याने सुरुवातीला नागपूरला भेट देऊन व्यावसायिकांचा विश्वास संपादन केला होता आणि स्वतःला एक मोठा उद्योगपती असल्याचे भासवले होते.

"मी सिव्हिल इंजिनीअर आहे आणि माझ्या मुलीला उच्च शिक्षणासाठी जपानला पाठवण्यासाठी मला 90 लाख रुपयांची गरज होती. म्हणूनच आम्ही आमची वडिलोपार्जित जमीन विकण्यासाठी नवादा येथे आलो होतो." – सुनील काळे, पीडित

ओलीस ठेवणे आणि मारहाण: जमिनीची पाहणी केल्यानंतर आरोपींनी राजाउली येथे रोख रक्कम देण्याचे आश्वासन दिले आणि त्यांना नवादा येथे बोलावले. नागपूरहून आलेल्यांना राजाउली येथील एका हॉटेलमध्ये ठेवण्यात आले होते. तिथे 21 जून रोजी आरोपींनी तिघांनाही बंदुकीचा धाक दाखवून ओलीस ठेवले आणि मारहाण केली. जीवाला धोका निर्माण झाल्यामुळे पीडितांनी 51 लाख रुपयांचा धनादेश (चेक) दिला आणि जमिनीच्या कागदपत्रांवर स्वाक्षरी केली.

पळ काढणे: पीडितांनी सांगितले की, मारहाण सुरू असताना त्यांनी आपल्या अंगावर कुटुंबीयांचे मोबाईल क्रमांक लिहून ठेवले होते. संधी मिळताच तिघेही रात्री हॉटेलमधून पळून गेले आणि त्यांनी आपले प्राण वाचवले. या घटनेनंतर, आरोपींनी राजाउली पोलीस ठाण्यात उलट तक्रार दाखल केली आणि पीडित 51 लाख रुपये घेऊन पळून गेल्याचा खोटा आरोप केला; मात्र, पोलीस तपासात या दाव्याला पुष्टी देणारा कोणताही पुरावा आढळला नाही.

सीसीटीव्ही फुटेजमधील खुलासा: हॉटेलच्या सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये कोणताही आर्थिक व्यवहार झाल्याचा किंवा नोटा मोजण्याचे यंत्र (नोट-काउंटिंग मशीन) तिथे असल्याचा कोणताही पुरावा आढळला नाही. त्यानंतर, पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केली. अटक करण्यात आलेल्या पंकज सिंग याला यापूर्वी अपहरण आणि हत्येसारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरवण्यात आले असून, त्याने जन्मठेपेची शिक्षाही भोगली आहे.

व्यवहाराचा खुलासा: या घटनेत सहभागी असलेल्या एका सशस्त्र व्यक्तीने पोलिसांना सांगितले की, आरोपीने स्वतःवर गोळी झाडण्याची आणि त्यानंतर पीडितांना ठार मारून त्यांची विल्हेवाट लावण्याची धमकी दिली होती. पीडितांच्या म्हणण्यानुसार, 5 कोटी रुपयांच्या जमीन व्यवहारासाठी 1 कोटी रुपये ऑनलाइन आणि 4 कोटी रुपये रोख स्वरूपात देण्याचे ठरले होते.

पोलिसांची कारवाई: अटकेनंतर आरोपीच्या कुटुंबीयांनी रुग्णालयात गोंधळ घातला; पोलिसांनी दोन जणांना ताब्यात घेतले आणि याप्रकरणी स्वतंत्र गुन्हा दाखल केला. स्टेशन हाऊस ऑफिसर (SHO) रणजित कुमार यांनी सांगितले की, पोलीस पथकाने परिस्थिती अत्यंत कौशल्याने हाताळल्यामुळे हा गुन्हा उघडकीस आला असून, पुढील तपास सुरू आहे.

"पोलीस पथकाच्या तत्परतेमुळे जमीन व्यवहारातील अनियमिततेचे हे प्रकरण उघडकीस आले आहे. सध्या या प्रकरणाचा सर्व बाजूंनी तपास केला जात आहे. दोषी आढळणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल आणि त्यांना शिक्षा होईल." — रणजित कुमार, SHO

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नागपूरच्या व्यावसायिकाची फसवणूक
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