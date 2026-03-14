'एअर इंडिया'नंतर आता 'इंडिगो'नंही हवाई प्रवास केला अधिक महाग; विमानाचं तिकिट किती रुपयांनी वाढणार?
विमान इंधनाच्या दरातील वाढीमुळे, भारतातील हवाई प्रवास महाग होण्याची शक्यता आहे. 'इंडिगो'नं आज 14 मार्चपासून देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय विमान तिकिटांवर 'इंधन अधिभार' लागू केला आहे.
Published : March 14, 2026 at 8:34 AM IST
नवी दिल्ली : भारतातील सर्वात मोठी विमानसेवा कंपनी असलेल्या 'इंडिगो'नं आज शनिवार (14 मार्च) पासून देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय विमानप्रवासाच्या तिकिटांवर इंधन अधिभार (Fuel Surcharge) लागू केला आहे. पश्चिम आशियातील तणावामुळे 'एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल'च्या (विमान इंधनाच्या) किमतींमध्ये झालेल्या प्रचंड वाढीमुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. कंपनीच्या माहितीनुसार हा अतिरिक्त शुल्क 425 रुपयांपासून 2300 रुपयांपर्यंत असू शकतो.
माहितीनुसार, भारतातील इतर मोठ्या विमान कंपन्या, जसं 'स्पाइसजेट' आणि 'अकासा एअर' देखील तिकिटांवर फ्यूल सरचार्ज लागू करण्याचा विचार करत आहेत. एअर इंडियानं तिकीट दर वाढवल्यानंतर हा निर्णय घेतला जात असल्याचं सांगितलं जात आहे.
फ्युल चार्ज कशामुळे लागू झाला? : विमान कंपन्यांचं म्हणणं आहे की, जेट फ्यूलच्या किमतींमध्ये अचानक झालेल्या वाढीमुळे त्यांचा ऑपरेशनल खर्च वाढला आहे. एव्हिएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) हे कोणत्याही एअरलाइनच्या एकूण ऑपरेशनल खर्चातील सुमारे 40 टक्के हिस्सा असतो. मार्च 2026 च्या सुरुवातीपासून ATF च्या किमतींमध्ये सातत्यानं वाढ होत असल्याचं दिसत आहे.
मिडल ईस्टमधील वाढत्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे आणि होर्मूझ सामुद्रधुनीमधील तणावामुळे जागतिक तेलाच्या किमतींमध्ये वाढ झाली आहे. मध्य पूर्वेत अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यात वाढत असलेल्या तणावाचा परिणाम जागतिक तेल बाजारावरही दिसून येत आहे. याच कारणामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये वाढ झाली असल्याचं सांगितलं जात आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, होर्मूझ सामुद्रधुनी बंद होण्याची शक्यता निर्माण झाल्यामुळेही तेल बाजारावर दबाव वाढला आहे.
Fuel charge on bookings— IndiGo (@IndiGo6E) March 13, 2026
Due to the sharp increase in fuel prices amid the evolving geopolitical situation in parts of the Middle East, IndiGo will implement a fuel charge on domestic and international routes for bookings made on or after 14 March 2026.
Please find the detailed… pic.twitter.com/Q0CGCPz59I
इंडिगो आजपासून फ्यूल चार्ज लागू करणार : भारतीय रुपयाची डॉलरच्या तुलनेत झालेली घसरण हेदेखील एअरलाइन कंपन्यांसमोरील आणखी एक मोठं आव्हान आहे. उद्योगाशी संबंधित सूत्रांच्या माहितीनुसार, महाग झालेलं कच्चं तेल आणि कमकुवत रुपया यामुळे एअरलाइन कंपन्यांवर दुहेरी आर्थिक दबाव निर्माण झाला आहे. एअर इंडिया आणि एअर इंडिया एक्सप्रेस यांनी आधीच तिकिटांवर फ्यूल सरचार्ज लागू केला आहे आणि ही प्रक्रिया टप्प्याटप्प्यानं राबवली जात आहे. स्पाइसजेट आणि अकासा एअर देखील फ्यूल चार्ज लागू करण्याचा विचार करत आहेत.
दरम्यान, पहिला टप्पा 12 मार्चपासून लागू झाला असून त्यामध्ये देशांतर्गत उड्डाणं आणि सार्क देशांसाठीच्या प्रवासावर अतिरिक्त शुल्क आकारण्यात आलं आहे. दुसरा टप्पा 18 मार्चपासून लागू होणार असून त्यामध्ये युरोप, उत्तर अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियाकडे जाणाऱ्या उड्डाणांवर फ्यूल सरचार्ज वाढवण्यात येणार आहे. तिसऱ्या टप्प्याची तारीख अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही. या टप्प्यात हाँगकाँग, जपान आणि दक्षिण कोरिया यांसारख्या फार ईस्ट देशांकडे जाणाऱ्या उड्डाणांवर अतिरिक्त शुल्क आकारलं जाईल.
12 वाजून 1 मिनिटापासून फ्युल चार्ज लागू झाला : मिडल ईस्टमध्ये सुरू असलेल्या भू-राजकीय तणावामुळे विमान इंधनाच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. IATA च्या जेट फ्यूल मॉनिटरनुसार या प्रदेशात इंधनाच्या किमतींमध्ये 85 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर 'इंडिगो'नं 14 मार्च 2026 रोजी रात्री 12 वाजून 1 मिनिटापासून देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांवर फ्यूल चार्ज लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एअरलाइनच्या मते एव्हिएशन टर्बाइन फ्यूल हा संचालन खर्चाचा मोठा भाग असतो आणि त्याच्या किमतींमध्ये अचानक वाढ झाल्यास त्याचा थेट परिणाम एअरलाइनच्या खर्चावर आणि नेटवर्कवर होतो.