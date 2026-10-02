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इंडिगोच्या विमानात प्रवाशानं 'एमर्जन्सी एक्झिट' दरवाजा उघडल्यामुळं अलार्म वाजला; चौकशीसाठी पोलिसांनी घेतलं ताब्यात

विमान कंपनीच्या प्रमाणित कार्यपद्धतीनुसार, पुढील तपासासाठी या प्रवाशाला नंतर आरजीआयए पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आलं आहे.

IndiGo
इंडिगो विमान (File Photo - PTI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 2, 2026 at 4:13 PM IST

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हैदराबाद : गुरुवारी मध्यरात्रीनंतर हैदराबादच्या राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर (आरजीआयए) बोर्डिंग दरम्यान 'एमर्जन्सी एक्झिट' अलार्म वाजल्यानं एका प्रवाशाला इंडिगो विमानातून उतरवण्यात आलं. जेव्हा या प्रवाशाला नवव्या रांगेतून आपत्कालीन दरवाजाच्या रांगेत हलवण्यात आलं, तेव्हा ही घटना घडली. दरम्यान, इंडिगोचं हे विमान शमशाबादहून कडप्पासाठी निघणार होतं. विमान उड्डाणाच्या काही वेळ आधी या प्रवाशाकडून आपत्कालीन दरवाजा उघडण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, विमान कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी तत्काळ हस्तक्षेप करून त्याला ताब्यात घेतलं.

चौकशीसाठी पोलिसांनी प्रवाशाला घेतलं ताब्यात : विमान कंपनीच्या प्रमाणित कार्यपद्धतीनुसार, पुढील तपासासाठी या प्रवाशाला नंतर आरजीआयए पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आलं आहे. या प्रवाशाची अद्याप ओळख उघड करण्यात आलेली नाही. दरम्यान, प्रवाशानं अजाणतेपणे 'एमर्जन्सी एक्झिट' हँडलला स्पर्श केल्यानं गोंधळ निर्माण झाला. त्यानंतर या प्रवाशाला ताब्यात घेण्यात आलं असून त्याची चौकशी सुरू आहे, असं पोलिसांनी एक निवेदन जारी करून सांगितलं.

प्रवाशाचा हात चुकून दरवाजाच्या हँडलला लागला : "राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर इंडिगोच्या विमानासाठी प्रवाशांना आत घेण्याची प्रक्रिया सुरू असताना, एका प्रवाशाला नवव्या रांगेतून दुसऱ्या रांगेत ('इमर्जन्सी एक्झिट'ची जागा) हलवण्यात आलं. तिथं आपल्या जागेवर बसत असताना, या प्रवाशाचा हात चुकून आपत्कालीन स्थितीत बाहेर पडण्याच्या दरवाजाच्या हँडलला लागला. ज्यामुळं सुरक्षेसाठी असलेल्या सेन्सरचा अलार्म वाजला. यानंतर विमान कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी त्वरित हस्तक्षेप करून त्या प्रवाशाला विमानातून खाली उतरवले आणि त्यानंतर त्याला आरजीआयए पोलीस चौकीच्या ताब्यात दिलं," असं पोलिसांनी सांगितलं.

तपास करण्यासाठी गुन्हा दाखल : दरम्यान, याबाबत सविस्तर तपास करण्यासाठी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, विमान जमिनीवरच होतं आणि प्रवाशांना विमानात बसवण्याची प्रक्रिया सुरू होती. त्यावेळी ही घटना घडली. जर विमान हवेत असते, तर त्याचे परिणाम अधिक गंभीर झाले असते, असंही त्यांनी नमूद केलं.

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INDIGO
EMERGENCY EXIT DOOR
हैदराबाद
एमर्जन्सी एक्झिट
INDIGO

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