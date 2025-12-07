इंडिगोची विमान उड्डाणे कशामुळे स्थगित करण्यात आली? केंद्र सरकारची विमान कंपनीच्या सीईओंना नोटीस
इंडिगोची विमान उड्डाणे रद्द करण्यात आल्यानं प्रवाशांचे हाल सुरू आहेत. त्यामुळे डीसीसीएनं इंडिगोचे सीईओ पीटर एलबर्ल्स यांना कारणे दाखवा नोटीस बजाविली आहे.
नवी दिल्ली: गेली काही दिवस इंडिगोची विमान उड्डाणे स्थगित झाल्यानंतर प्रवाशांचे अतोनात हाल झाल्यानंतर कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पीटर एलबर्ल्स अडचणीत आले आहेत. नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयानं (DGCA) शनिवारी इंडिगोचे सीईओ पीटर एल्बर्स आणि अकाउंटेबल मॅनेजर इसिड्रो पोर्केरास यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. इंडिगोच्या विमान सेवांमध्ये मोठ्या प्रमाणात व्यत्यय आल्यानं डीजीसीएनं २४ तासांत उत्तर मागितलं आहे.
गेल्या पाच दिवसांपासून इंडिगोची शेकडो उड्डाणे रद्द झाली आहेत. तर अनेक त्यामुळे देशभरात विविध विमानतळांवर हजारो प्रवासी अडकून पडले आहेत. भारतीय विमान वाहतूक क्षेत्रात इंडिगो विमान कंपनीचं वर्चस्व आहे. त्यामुळे इंडिगोच्या विमान सेवा तात्पुरती स्थगित झाल्यानं केंद्र सरकारला गांभीर्यानं दखल घ्यावी लागली आहे.
२४ तासांच्या आत नोटीसला उत्तर द्या- डीजीसीएनं अल्बर्सना पाठवलेल्या नोटीसमध्ये म्हटलं की, सीईओ म्हणून तुमच्यावर एअरलाइनच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी आहे. परंतु विश्वासार्ह कामकाजासाठी वेळेवर व्यवस्था करणं आणि प्रवाशांना आवश्यक सुविधा पुरवणं कर्तव्य पार पाडण्यात तुम्ही अपयशी ठरला आहात. नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयानं अल्बर्स आणि पोर्क्वेरास यांना २४ तासांच्या आत नोटीसला उत्तर देण्यास सांगितलं आहे. नवीन नियमानुसार बदललेल्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी योग्य व्यवस्था करण्यात एअरलाइनला अपयश आलं आहे. हे विमान सेवा विस्कळित होण्याचं मुख्य कारण आहे.
अहवालानंतर योग्य ती कारवाई- शनिवारी नागरी विमान वाहतूक मंत्री के. राममोहन नायडू यांनी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी आणि समस्या सोडवण्यासाठी अल्बर्स यांच्यासह नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत एक महत्त्वाची बैठक घेतली. चौकशी समितीच्या अहवालानंतर अधिकारी इंडिगोच्या उड्डाण विस्कळीत होण्याबाबत योग्य ती कारवाई करणार असल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.
