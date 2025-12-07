इंडिगो संकटात! आज मोठ्या संख्येने उड्डाणे रद्द, प्रवासी नाराज, डीजीसीएकडून परिस्थिती हाताळण्यासाठी समिती स्थापन
नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (DGCA) या अडचणींचा आढावा घेण्यासाठी चार सदस्यांची समिती स्थापन केलीय.
December 7, 2025
हैदराबाद: इंडिगो विमान संकटाचा आज पाचवा दिवस आहे. रविवारीही अनेक विमानतळांवर इंडिगोच्या विमानांना विलंब झाल्याचे वृत्त आहे. तर काही ठिकाणी विमानांचं उड्डाण रद्द करण्यात आलंय. विस्कळीत उड्डाणांमुळे प्रवाशांचे हाल स्पष्टपणे दिसून येत आहेत. या मुद्द्यावर विरोधकांनी सरकारवर हल्लाबोल केलाय. दरम्यान, नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (DGCA) या अडचणींचा आढावा घेण्यासाठी चार सदस्यांची समिती स्थापन केलीय. दरम्यान, 95 टक्के कनेक्टिव्हिटी पूर्ववत केल्याचा दावा एअरलाइन्सने केला आहे.
परिस्थिती सुधारण्यासाठी प्रयत्न सुरू : इंडिगोच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, "उड्डाणे रद्द करणे किंवा विलंबाचा मुद्दा समोर आला तेव्हा पहिल्याच दिवशी इंडिगो संचालक मंडळाची बैठक झाली. सदस्यांना व्यवस्थापनाकडून संकटाचे स्वरूप आणि व्याप्ती याबद्दल सविस्तर माहिती मिळाली. या बैठकीनंतर फक्त बोर्डाचे सत्र आयोजित करण्यात आले होते, ज्यामध्ये संकट व्यवस्थापन गट (CMG) स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला." यामध्ये अध्यक्ष विक्रम सिंग मेहता, बोर्ड संचालक ग्रेग सारेत्स्की, माइक व्हिटकर आणि अमिताभ कांत आणि सीईओ पीटर एल्बर्स यांचा समावेश आहे. परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी हा गट नियमितपणे बैठका घेत आहे आणि सामान्य कामकाज पुन्हा सुरू करण्यासाठी घेतलेल्या उपाययोजनांबद्दल व्यवस्थापनाकडून सतत अपडेट केले जात आहे.
हैदराबाद विमानतळावर 69 नियोजित उड्डाणं रद्द : विमानतळाच्या आकडेवारीनुसार, शनिवारी विविध ठिकाणांहून मोठ्या प्रमाणात इंडिगो विमानांचं उड्डाण रद्द करण्याचं नोंदवण्यात आलंय. हैदराबाद विमानतळावर येणारी 26 विमानं आणि जाणारी 43 विमान उड्डाणांचा यात समावेश आहे.
दिल्ली विमानतळावर 86 उड्डाणे रद्द : जीएमआरद्वारे संचालित दिल्ली विमानतळावर दिवसभरासाठी 86 इंडिगो उड्डाणे रद्द करण्यात आलीत. यामध्ये 37 जाणारी विमानं आणि 49 येणाऱ्या विमान उड्डाणांचा समावेश आहे. अहमदाबाद विमानतळावरही समस्या नोंदवण्यात आल्यात, जिथे 35 जाणारी आणि 24 येणारी उड्डाणे नियोजित रद्द करण्यात आल्याचं सांगितलं जातंय.
कोलकाता विमानतळावर 41 उड्डाणे रद्द : कोलकाता विमानतळावर दिवसभरासाठी 73 येणारी आणि 102 जाणारी उड्डाणे नियोजित होती. यापैकी 21 येणारी आणि 20 जाणारी उड्डाणे रद्द करण्यात आलीत. सकाळी 9 वाजेपर्यंत विमानतळावर फक्त 22 जाणारी आणि 14 येणारी उड्डाणे प्रत्यक्ष हालचाली म्हणून नोंदवली गेलीत.
डीजीसीएने एक समिती स्थापन केली : या प्रकरणात हस्तक्षेप करताना केंद्रीय नागरी उड्डाण आणि सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी शनिवारी सांगितले की, इंडिगो एअरलाइन्समधील उड्डाण संकटाचे निराकरण करण्यासाठी डीजीसीएने चार सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. भविष्यात अशाच प्रकारच्या घटना टाळण्यासाठी ही समिती क्रू प्लॅनिंग, ऑपरेशनल तयारी आणि नवीन उड्डाण ड्युटी वेळेच्या नियमांचे पालन यांसारख्या मुद्द्यांची तपासणी करेल. प्रवाशांसाठी सुरळीत प्रवास सुनिश्चित करण्यासाठी मंत्रालय सर्व आवश्यक पावले उचलत असल्याचे आश्वासन राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनीदेखील दिले.
आसाममधील प्रवासी त्रस्त : आसाममधील गुवाहाटी येथील लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर इंडिगोची उड्डाणेदेखील रद्द करण्यात आली आहेत. प्रवासी अस्वस्थ, बरेच थकलेले आणि त्यांचे सामान घेऊन बसलेले दिसत होते. मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील फोटोंमध्ये उड्डाणातील अडचणी आणि रद्द झाल्यानं इंडिगोचे प्रवासी नाराज असल्याचे पाहायला मिळतंय.
इंडिगोकडून परतफेड जाहीर : दरम्यान, परिस्थिती कमी करण्यासाठी इंडिगोने घोषणा केली की, ते सर्व रद्द केलेल्या बुकिंगसाठी स्वयंचलित परतफेड प्रदान करतील आणि 5 ते 15 डिसेंबर दरम्यानच्या प्रवासासाठी उड्डाणं रद्द किंवा पुनर्निर्धारण शुल्क पूर्णपणे माफ करतील. " आम्ही प्रवाशांना कोणतेही प्रश्न विचारलेले नाहीत. तसेच तिकीट दरांची सर्व परतफेड त्यांच्या मूळ पेमेंट पद्धतीद्वारे स्वयंचलितपणे करण्यात येणार आहे," असंही इंडिगोनं X वरील एका पोस्टमध्ये लिहिले आहे.
सेवेतील सुधारणांचे दावे : इंडिगोच्या प्रवक्त्याने एका अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, "अलीकडील नेटवर्क समस्या लक्षात घेता आम्ही लक्षणीय संख्येने उड्डाणे रद्द केलीत आणि काल 113 ठिकाणी 700 हून अधिक उड्डाणे चालविली. प्राथमिक उद्दिष्ट नेटवर्क, सिस्टम आणि रोस्टर रीबूट करणे होते, जेणेकरून आम्ही आज अधिक उड्डाणे आणि चांगल्या स्थिरतेसह नवीन सुरुवात करू शकू आणि आम्हाला सुधारणेची सुरुवातीची चिन्हे दिसत आहेत."
पी. चिदंबरम यांचाही सरकारवर हल्लाबोल : विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आणि या अडचणींसाठी सरकारच्या "मक्तेदारी मॉडेल"ला जबाबदार धरले, ज्याची किंमत सामान्य नागरिक चुकवत आहे. काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांनी मोठ्या प्रमाणात उड्डाणे रद्द केल्याबद्दल सरकारवर टीका केली आणि म्हटले की, सरकारने मक्तेदारीला प्रोत्साहन दिले. एका पोस्टमध्ये ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्याने लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांचे समर्थन केले, जे व्यवसायात मक्तेदारीला वारंवार विरोध करीत आहेत.
खासदारांनी सरकारवर केले आरोप : काँग्रेस खासदार शशिकांत सेंथिल यांनी सरकारवर परिस्थिती हाताळण्यासाठी फारसे काही केल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले, "ही परिस्थिती गेल्या दीड वर्षांपासून विकसित होत आहे. डीजीसीएने जारी केलेले फ्लाइट ड्युटी टाइम लिमिटेशन (एफडीटीएल) नियम पहिल्यांदा जानेवारी 2024 (किंवा मार्च 2024) मध्ये अधिसूचित करण्यात आली होती. विमान कंपन्यांकडे ही मार्गदर्शक तत्त्वे स्वीकारण्यासाठी भरपूर वेळ होता आणि आम्हाला वाटते की ते आवश्यक आहे. परंतु गेल्या दोन वर्षांपासून नियम लागू करण्याची आणि विमान कंपन्यांनी त्यांचे पालन करावे, याची खात्री करण्याची जबाबदारी असताना डीजीसीए या काळात काय करत आहे?" असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केलाय.
इंडिगोची विमान उड्डाणे कशामुळे स्थगित करण्यात आली? केंद्र सरकारची विमान कंपनीच्या सीईओंना नोटीस
