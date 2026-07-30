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खराब हवामानामुळं इंडिगो विमानाच्या 20 मिनिटं हवेतच घिरट्या; मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्यासह सर्व प्रवासी सुरक्षित!

विमानात मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्यासह 229 प्रवासी होते.

CM Revanth Reddy
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 30, 2026 at 2:59 PM IST

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हैदराबाद : दिल्लीहून हैदराबादला येणाऱ्या इंडिगोच्या विमानाला (6E717) बुधवारी (29 जुलै) रात्री खराब हवामानामुळं हैदराबादच्या राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर (शमशाबाद विमानतळ) उतरण्याची परवानगी मिळाली नाही. या विमानात तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी देखील होते. खराब हवामानामुळं लँडिंगसाठी परवानगी न मिळाल्यानं या विमानाला 'गो-अराउंड' करावं लागलं. त्यामुळं हे विमान जवळपास 20 मिनिटं हवेतच राहिले आणि त्यानंतर रेवंत रेड्डी यांच्यासह सर्व प्रवाशांसह सुरक्षितपणे खाली उतरले.

घटनेत कोणालाही दुखापत झाली नाही : ही घटना बुधवारी रात्री घडली. विमानात मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्यासह 229 प्रवासी होते. नंतर, विमान सुरक्षितपणे उतरल्यावर अधिकाऱ्यांनी सुटकेचा निःश्वास टाकला. ही घटना उशिरा उघडकीस आली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लँडिंगसाठी परवानगी मिळण्यापूर्वी हे विमान सुमारे 20 मिनिटे आकाशात घिरट्या घालत होते आणि अखेरीस रात्री 8:35 च्या सुमारास ते सुरक्षितपणे उतरले. या घटनेत कोणालाही दुखापत झाल्याचे वृत्त नाही.

काँग्रेसच्या आढावा बैठकीत सहभाग : अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी नवी दिल्ली येथील तीन दिवसांचा दौरा आटोपून हैदराबादला परतत होते. राजधानीतील या दौऱ्यादरम्यान त्यांनी पक्षाचे सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल, टीपीसीसी अध्यक्ष महेश कुमार गौड आणि तेलंगणा काँग्रेसच्या प्रभारी मीनाक्षी नटराजन यांच्यासमवेत काँग्रेसच्या आढावा बैठकीत सहभाग घेतला. या बैठकीत पक्ष संघटना बळकट करणे, सरकार व पक्ष यांच्यातील समन्वय, संघटनात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि सुरू असलेल्या मोहिमा यांवर प्रामुख्यानं चर्चा करण्यात आली.

शिवराज सिंह चौहान यांची भेट : मंगळवारी सकाळी संसदेत गेलेल्या मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी पक्षाचे अनेक नेते, काँग्रेस आणि इतर पक्षांच्या खासदारांशी संवाद साधला. त्यानंतर त्यांनी केंद्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांची भेट घेतली. त्यांनी निदर्शनास आणून दिलं की, गेल्या 12 वर्षांत राज्याला ग्रामीण विकास विभागाकडून एकही घर मिळालेलं नाही आणि इतर राज्यांना हजारो कोटी रुपये देऊनही तेलंगणाला एकही घर मिळालेले नाही. त्यांनी ग्रामीण विकास विभागाला 11. 56 लाख पात्र गरीब लोकांसाठी घरं मंजूर करण्याचं आवाहन केलं.

तेलंगणातील शेतीशी संबंधित समस्या : मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी रोजगार हमी निधी आणि संबंधित विभागासाठी राज्यमंत्र्यांनी सादर केलेल्या नवीन कामांच्या प्रस्तावांवरही चर्चा केली. त्यांनी केंद्रीय मंत्र्यांना विनंती केली की, क्षेत्रीय परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी आणि एल निनो, दुष्काळ, पीक उत्पादनातील घट तसंच इतर विविध कृषी समस्यांच्या परिणामांवर उपाययोजना करण्यासाठी केंद्र सरकारमधील अधिकाऱ्यांच्या पथकांनी राज्यात भेट द्यावी. केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेतल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री रेड्डी म्हणाले की, "केंद्रीय मंत्र्यांनी आपल्या प्रस्तावांना सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, लवकरच केंद्रीय पथकं पाठवली जातील आणि घरांनाही मंजुरी दिली जाईल, असं आश्वासन दिलं आहे."

बुधवारी संध्याकाळी दिल्लीहून हैदराबादला परतले : मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी बुधवारी काँग्रेस पक्षाचे केंद्रीय कार्यालय असलेल्या इंदिरा भवन इथं तेलंगणा काँग्रेसच्या नेत्यांसोबत राज्य पक्ष समन्वय समितीच्या बैठकीला हजेरी लावली. तिथं मुख्यमंत्र्यांनी पक्षाच्या अनेक नेत्यांची भेट घेतली आणि सायंकाळी दिल्लीहून हैदराबादला परतले. यादरम्यान, हैदराबादला आलेल्या विमानाला खराब हवामानामुळं शमशाबाद विमानतळावर उतरण्याची परवानगी नाकारण्यात आली. त्यामुळं विमान सुरक्षितपणे उतरण्यापूर्वी 20 मिनिटं घिरट्या घालत राहिलं.

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TAGGED:

इंडिगो
हैदराबाद
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CM REVANTH REDDY

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