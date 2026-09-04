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नवी मुंबईवरुन गेलेलं इंडिगो विमान श्रीनगर विमानतळावर उतरलं, मग धडकलं VDGS खांबाला

इंडिगो विमान उतरल्यानंतर VDGS खांबाला धडकल्यानं मोठी खळबळ उडाली आहे. ही घटना आज सकाळी 09.02 वाजता श्रीनगर विमानतळावर घडली.

Indigo Flight Hits Pole At Srinagar
संग्रहित छायाचित्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 4, 2026 at 12:11 PM IST

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Updated : September 4, 2026 at 12:22 PM IST

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श्रीनगर : श्रीनगर विमानतळावर इंडिगो विमान उतरल्यानंतर VDGS खांबाल्या धडकल्यानं मोठी खळबळ उडाली आहे. ही घटना आज सकाळी 09.02 वाजता घडली. विशेष म्हणजे हे विमान आज सकाळी नवी मुंबई विमानतळावरुन श्रीनगरसाठी रवाना झालं होतं. मात्र सकाळी श्रीनगर विमानतळावर पार्किंगदरम्यान खांबाला धडकलं. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे विमान 'व्हिज्युअल डॉकिंग गाइडन्स सिस्टम' (VDGS) डिस्प्ले युनिट आणि संबंधित लेझर, कॅमेरा सेन्सर्स बसवलेल्या खांबाला धडकलं.

सर्व प्रवासी आणि कर्मचारी सुरक्षित : अधिकाऱ्यांनी सांगितल्यानुसार, नवी मुंबईहून आलेलं इंडिगोचं विमान ६ई २२५ (VT-NOG) हे श्रीनगर विमानतळावरील 'बे क्रमांक ०६' (Bay No. 06) वर उभं केलं जात होतं. यावेळी हे विमान सकाळी ९:०२ च्या सुमारास VDGS च्या खांबाला धडकलं. विमानातील सर्व प्रवासी आणि कर्मचारी सुरक्षित आहेत. कोणालाही दुखापत झाली नाही, अशी माहिती श्रीनगर विमानतळ प्राधिकरणानं दिली आहे. विमानाच्या मॅन्युअल शिडीचा वापर करून प्रवासी आणि कर्मचाऱ्यांना सुरक्षितपणे खाली उतरवण्यात आलं. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या घटनेशी संबंधित परिस्थिती आणि तपशीलांची चौकशी संबंधित प्राधिकरणांकडून केली जाईल. या घटनेचं नेमकं कारण चौकशी पूर्ण झाल्यानंतरच स्पष्ट होईल. सध्या तरी कारणाबाबत कोणताही निष्कर्ष काढलेला नाही.

या अगोदर इंडिगो विमान वळवलं मस्कतकडं : नवी मुंबईवरुन आलेलं विमान पोलला धडकल्यानंतर विमानतळावरील कामकाज सुरळीत करण्यात आलं. सध्या श्रीनगर विमानतळावरील विमानांची ये-जा वेळापत्रकानुसार होत आहे. दुसरीकडं दोहा ते बंगळुरू प्रवासात इंडिगोच्या एका विमानाला गुरुवारी मस्कतकडं वळवण्यात आलं. त्यानंतर आज पुन्हा ही घटना घडली आहे. दोहा ते बंगळुरू विमानाच्या मुख्य वैमानिकाला अस्वस्थ वाटू लागल्यानं तातडीच्या वैद्यकीय मदतीची गरज भासली. त्यामुळे ते विमान वळवण्यात आलं होतं. मस्कतमध्ये उतरल्यानंतर, ६ई १३०२ (6E 1302) या विमानातील वैमानिकावर वैद्यकीय पथकानं उपचार केले. त्यानंतर त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. सध्या त्यांची प्रकृती चांगली आहे, अशी माहिती इंडिगोच्या सूत्रांनी दिली. प्रवाशांना बंगळुरूला जाता यावं म्हणून इंडिगोनं पर्यायी विमान आणि नवीन क्रूची व्यवस्था केली.

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Last Updated : September 4, 2026 at 12:22 PM IST

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INDIGO FLIGHT FROM NAVI MUMBAI
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इंडिगो विमान श्रीनगर
इंडिगो विमान VDGS खांबाला धडकलं
INDIGO FLIGHT HITS POLE AT SRINAGAR

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