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आकाशात असताना इंडिगोच्या विमानाचे डावे इंजिन निकामी; चेन्नई विमानतळावर आपत्कालीन लँडिंग

कोलकाता (CCU) ते चेन्नई (MAA) या मार्गावरील इंडिगोच्या 6E-723 या विमानाचं डावे इंजिन काम करत नसल्याचं लँडिंगपूर्वी निदर्शनास आलं.

Indigo Flight
इंडिगो विमान (ETV Bharat File)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 12, 2026 at 4:42 PM IST

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चेन्नई : कोलकाताहून चेन्नईला जाणाऱ्या इंडिगोच्या विमानाचे लँडिंगपूर्वी डावे इंजिन बंद पडल्यानं चेन्नई विमानतळावर मंगळवारी (11 ऑगस्ट) रात्री पूर्ण आणीबाणी घोषित करण्यात आली. विमानातील 224 प्रवाशांसह विमान अखेर रात्री 11.37 वाजता चेन्नई विमानतळाच्या रनवे क्रमांक 25 वर सुरक्षित उतरलं.

अधिकाऱ्यांनी काय सांगितलं? : चेन्नई विमानतळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कोलकाता (CCU) ते चेन्नई (MAA) या मार्गावरील इंडिगोच्या 6E-723 या विमानाचं डावे इंजिन काम करत नसल्याचं लँडिंगपूर्वी निदर्शनास आलं. विमान रात्री 11.30 वाजता चेन्नई विमानतळावर पोहोचणं अपेक्षित होतं. मात्र, इंजिनमध्ये बिघाड झाल्याने लँडिंगपूर्वी विमानतळ प्रशासनाला सतर्क करण्यात आलं.

रात्री 11.29 वाजता विमानतळावर पूर्ण आणीबाणी घोषित करण्यात आली. विमानाच्या सुरक्षित लँडिंगसाठी विमानतळावरील आपत्कालीन यंत्रणा सज्ज करण्यात आली. संबंधित अधिकाऱ्यांनी हवाई वाहतूक नियंत्रण कक्षाला माहिती देत आवश्यक सुरक्षा उपाययोजना केल्या. त्यानंतर विमानाने रात्री 11.37 वाजता रनवे क्रमांक 25 वर सुरक्षित लँडिंग केले. विमानातील सर्व 224 जण सुरक्षित असल्याची माहिती विमानतळ प्रशासनानं दिली.

इंडिगो विमान सुरक्षित उतरल्याने सर्व सेवा पूर्ववत : 224 प्रवाशांसह विमान सुरक्षित उतरल्यानं रात्री 11.47 वाजता ही आणीबाणी अधिकृतपणे हटवण्यात आली. त्यानंतर विमानतळावरील सर्व सेवा आणि कामकाज पूर्ववत करण्यात आलं.

दरम्यान, मागील महिन्यात दुबईहून मुंबईला जाणाऱ्या इंडिगोच्या आंतरराष्ट्रीय विमानाचं गुजरातमधील राजकोट विमानतळावर आपत्कालीन लँडिंग करण्यात आलं होतं. विमानाच्या खालच्या कार्गो होल्डमध्ये धुराचा इशारा मिळाल्यानंतर वैमानिकांनी तातडीने कारवाई करत आणीबाणी जाहीर केली होती. विमानाच्या क्रूने राजकोटच्या हवाई वाहतूक नियंत्रण कक्षाकडे (ATC) प्राधान्याने लँडिंग करण्याची परवानगी मागितली. खबरदारीचा उपाय म्हणून अग्निशमन बंब आणि वैद्यकीय पथकासह आपत्कालीन प्रतिसाद पथके तातडीने धावपट्टीच्या बाजूला तैनात करण्यात आली होती.

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TAGGED:

INDIGO
INDIGO EMERGENCY LANDING IN CHENNAI
INDIGO FLIGHT ENGINE FAILURE
इंडिगो
INDIGO FLIGHT EMERGENCY LANDING

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