मुंबई, दिल्लीसह आजही महत्त्वाच्या शहरांमधील इंडिगोची उड्डाणं रद्द, सुप्रिया सुळे यांचा सरकारवर निशाणा

देशातील सर्वात मोठी विमान कंपनी इंडिगोमुळे देशभरातील हवाई प्रवासावर गंभीर परिणाम झाला आहे. दिल्ली, मुंबईसह अनेक विमानतळांवर प्रवाशांचे हाल झाले आहेत.

indigo flight disruptions
मुंबई, दिल्लीसह आजही महत्वाच्या शहरांमधील इंडिगोची उड्डाणं रद्द (PTI)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 6, 2025 at 12:21 PM IST

2 Min Read
नवी दिल्ली : इंडिगो एअरलाइन्समध्ये अचानक मनुष्यबळाचा अभाव आणि तांत्रिक व्यवस्थापनाच्या समस्यांमुळे देशभरातील हजारो प्रवाशांचे वाईट हाल झाले आहेत. दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, जयपूर, इंदूर, कोची आणि तिरुअनंतपुरमसह अनेक विमानतळांवर आज शनिवारी (6 डिसेंबर) देखील मोठ्या प्रमाणात उड्डाणं रद्द करण्यात आली आहेत. यामुळे विमानतळ टर्मिनल्सवर मोठी गर्दी झाली आहे. प्रवाशांनी अनेक ठिकाणी नाराजी व्यक्त केली आहे.

दिल्ली-मुंबई विमानतळांवरील अवस्था वाईट : मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर आजही इंडिगोची उड्डाणं रद्द करण्यात आली. सकाळी 9 वाजेपर्यंत, मुंबईहून 109 उड्डाणं रद्द करण्यात आली आहेत, ज्यात 51 येणारी आणि 58 जाणारी विमानं आहेत. ज्यांनी मुंबईहून इंडिगोची विमान तिकिटं बुक केली होती ते देखील त्यांची तिकिटं रद्द करण्यासाठी रांगेत उभे आहेत. त्यांचं म्हणणे आहे की इंडिगोची ऑनलाइन सेवा देखील बंद आहे. ग्राहक सेवा समर्थन केवळ नाममात्र आहे आणि कोणीही फोन उचलत नाही.

तर दिल्लीमध्ये, आयजीआय विमानतळानुसार, इंडिगोच्या 86 नियोजित विमानं रद्द करण्यात आली आहेत. यामध्ये 37 जाणारी तर 49 येणारी विमानं होती.

दिल्ली विमानतळाने एक सूचना जारी केली : इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (IGI), दिल्लीनं काल शुक्रवारी रात्री प्रवाशांसाठी एक सूचना जारी केली. त्यात म्हटलं आहे की, "आम्ही तुम्हाला अपडेट करू इच्छितो की इंडिगोच्या विमान सेवा हळूहळू सामान्य होत आहेत. प्रवाशांना विनंती आहे की, त्यांनी घर सोडण्यापूर्वी त्यांच्या विमानाची स्थिती तपासावी."

IGI ने प्रवाशांना त्यांची वेबसाइट तपासण्याचा आणि थेट एअरलाइनशी संपर्क साधण्याचा सल्ला दिला. दिल्ली विमानतळाच्या अधिकृत X हँडलनं ही सूचना सोशल मीडियावर शेअर केली. दिल्ली विमानतळ टर्मिनल्स रात्रभर गर्दीने भरलेलं होतं कारण अनेक प्रवासी पुढील अपडेट्सची वाट पाहत होते.

सुप्रिया सुळेंचा सरकारवर निशाणा : इंडिगोची विमानं रद्द करण्याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, "इंडिगोबाबतीत जे घडले त्याचा आम्ही निषेध करतो. भारत सरकारनं संसदेत अधिकृत निवेदन जारी करावं आणि याची चौकशी करावी. गेल्या दोन दिवसांतील परिस्थिती तुम्ही पाहू शकता. मला आशा आहे की, सोमवारी भारत सरकार संसदेत इंडिगोबाबत उत्तर देईल. एका विमान कंपनीची मक्तेदारी कोणत्याही अर्थव्यवस्थेसाठी, देशासाठी किंवा व्यवसायासाठी चांगली नाही."

