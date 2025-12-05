ETV Bharat / bharat

इंडिगोची शेकडो विमान उड्डाणं रद्द, प्रवाशांच्या प्रचंड संतापानंतर एअरलाइनने मागितली माफी

इंडिगोनं देशभरातील अनेक विमानांची उड्डाणं रद्द केली. यामुळे देशातील प्रमुख विमानतळांवर गोंधळाची स्थितीत निर्माण झाली. याबाबत आता इंडिगोनं माफी मागितली आहे.

IndiGo
विमानतळावर प्रवाशांची गर्दी (PTI)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 5, 2025 at 9:56 AM IST

नवी दिल्ली : भारतातील सर्वात मोठी विमान कंपनी इंडिगोला सलग तिसऱ्या दिवशी मनुष्यबळाच्या अभावाचा सामना करावा लागला. याचा देशभरातील विमान कंपन्यांच्या कामकाजावर गंभीर परिणाम झाला. आता अखेर गुरुवारी एअरलाइन कंपनी इंडिगोनं आपल्या प्रवाशांची माफी मागितली आहे. कंपनीनं सांगितलं की, ते शक्य तितक्या लवकर त्यांच्या सेवा पूर्ववत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

गेल्या तीन दिवसांत इंडिगोची उड्डाणं मोठ्या प्रमाणात रद्द करण्यात आली आहेत. एअरलाइन दररोज सुमारे 170 ते 200 उड्डाणे रद्द करत आहे. याबाबत अनेक विमानतळांवरील प्रवाशांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

परिस्थिती कशी सुधारेल? : एअरलाइनने एक स्टेटमेंट जारी करून सांगितलं आहे की, त्यांची टीम MOCA, DGCA, BCAS, AAI आणि विमानतळ ऑपरेटरच्या मदतीनं परिस्थिती सुधारण्यासाठी काम करत आहेत. सोबतच, ते प्रवाशांना त्यांच्या सुरू असलेल्या किंवा झालेल्या कोणत्याही बदलांबद्दल माहिती देत ​​राहतील. विमानतळावर जाण्यापूर्वी लोकांना त्यांच्या फ्लाइटची स्थिती तपासण्याचं आवाहनही कंपनीनं केलं आहे. यासाठी त्यांनी goindigo.in/check-flight-status.html ही लिंकही शेअर केली आहे.

एअरलाइननं पुढे सांगितलं की, आम्ही झालेल्या गैरसोयीबद्दल मनापासून खेद व्यक्त करतो आणि आम्ही आमच्या सेवा लवकरात लवकर सामान्य करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहोत.

पुणे विमानतळावरही गोंधळाचं वातावरण : इंडिगो एअरलाइन्सची उड्डाणं मोठ्या प्रमाणात रद्द झाल्यानं पुणे आणि नागपूर विमानतळावर शेकडो प्रवासी अडकून पडले होते. कंपनीनं कोणतीही स्पष्ट माहिती न देता विमान उड्डाणं रद्द केली. यामुळे प्रवाशांना प्रचंड त्रासाला सामोरं जावं लागलं. या गोंधळामुळे प्रवाशांमध्ये प्रचंड नाराजी दिसून आली.

पुणे विमानतळावर 10 विमानं उभी राहण्याची सोय आहे. मात्र, दहापैकी नऊ ठिकाणी केवळ इंडिगोचीच विमानं उभी असल्यानं या विमानतळावरून सेवा देणाऱ्या अन्य विमान कंपन्यांना त्याचा फटका बसला आहे. तसेच, कालपासून पुण्यात येणारी 16 आणि येथून उड्डाण घेणारी 16 विमानं रद्द करण्यात आली आहेत. तर नागपूरहून पुण्याला येणारं एक विमान हैदराबाद विमानतळावर उतरवण्यात आलं.

दिल्ली विमानतळावरही प्रवासी चिंतेत : गुरुवारी दिल्लीच्या इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील उड्डाणांवरही वाईट परिणाम झाला. दिल्ली विमानतळानुसार, इंडिगोने एकूण 150 उड्डाणं रद्द केली, ज्यात 75 जाणारी आणि 75 येणारी विमानं होती. ही उड्डाणं देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय दोन्ही मार्गांवर होती.

इंडिगो देशभरात 400 हून अधिक विमानं चालवते आणि दररोज 2300 हून अधिक उड्डाणं करते. एअरलाइन 90 हून देशांतर्गत आणि 45 हून अधिक आंतरराष्ट्रीय शहरांना जोडते.

इंडिगोला नुकताच मोठा सन्मान मिळाला : वर्ष 2025 मध्ये, इंडिगोनं त्यांच्या ताफ्यात 58 नवीन विमानं सामील केली होती आणि 118 मिलियनहून अधिक प्रवाशांना सेवा दिली. अलीकडेच Skytrax World Airline Awards 2025 मध्ये एअरलाइनला 'भारत आणि दक्षिण आशियातील सर्वोत्कृष्ट एअरलाइन'चा सन्मानही मिळाला आहे.

