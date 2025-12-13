इंडिगोने दिल्ली उच्च न्यायालयात 900 कोटींच्या परतफेडीसाठी केला अर्ज; न्यायाधीशांनी सुनावणीपासूनच स्वतःला केले वेगळे
न्यायाधीश प्रतिभा एम. सिंह आणि शैल जैन यांच्या खंडपीठासमोर हा खटला सुनावणीसाठी ठेवण्यात आला होता, परंतु न्यायमूर्ती जैन यांनी सुनावणी सुरू होण्यापूर्वीच स्वतःला वेगळे केले.
Published : December 13, 2025 at 9:48 AM IST
नवी दिल्ली- गेल्या काही दिवसांपासून भारतात इंडिगो विमान कंपनीचा गोंधळ सुरू आहे. भारतात सुरू असलेल्या इंडिगो संकटादरम्यान विमान कंपनीने दिल्ली उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केलीय, याचिकेमध्ये विमान कंपनीनं विमान इंजिन आणि परदेशात दुरुस्ती केल्यानंतर भारतात पुन्हा आयात केलेल्या भागांवर भरलेली 900 कोटींपेक्षा जास्त कस्टम ड्युटी परत मिळावी, अशी मागणी केलीय. विशेष म्हणजे याचिकेवरील सुनावणी सुरू होण्यापूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश शैल जैन यांनी शुक्रवारी स्वतःला या प्रकरणातून वेगळे केले.
या प्रकरणाची सुनावणी दुसऱ्या खंडपीठासमोर 19 डिसेंबरला होणार - न्यायाधीश प्रतिभा एम. सिंह आणि शैल जैन यांच्या खंडपीठासमोर हा खटला सुनावणीसाठी ठेवण्यात आला होता, परंतु न्यायमूर्ती जैन यांनी सुनावणी सुरू होण्यापूर्वीच स्वतःला वेगळे केले, कारण त्यांचा मुलगा इंडिगोसाठी पायलट म्हणून काम करतो. यानंतर न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, "मुख्य न्यायाधीशांच्या आदेशानुसार, हे प्रकरण आमच्यापैकी एक (न्यायाधीश शैल जैन) सदस्य नसलेल्या खंडपीठासमोर सूचीबद्ध केले पाहिजे." आता या प्रकरणाची सुनावणी दुसऱ्या खंडपीठासमोर 19 डिसेंबर रोजी होण्याची शक्यता आहे.
त्यांच्या विमानांचे इंजिन आणि पार्ट दुरुस्तीनंतर पुन्हा आयात - इंडिगोचे वकील व्ही. लक्ष्मीकुमारन यांनी सांगितले की, विमान कंपनीने त्यांच्या विमानांचे इंजिन आणि पार्ट दुरुस्तीनंतर पुन्हा आयात केले, तेव्हा कोणत्याही वादाशिवाय मूलभूत सीमाशुल्क भरले होते. शिवाय दुरुस्तीची प्रक्रिया ही एक सेवा असल्याने त्यांनी रिव्हर्स चार्ज यंत्रणेअंतर्गत जीएसटीदेखील रद्द केलाय. सीमाशुल्क अधिकाऱ्यांनी वस्तूंच्या आयातीसारखाच व्यवहार केला आणि त्यावर पुन्हा सीमाशुल्क लादण्याचा प्रयत्न केला. वकिलाने पुढे म्हटले आहे की, सीमाशुल्क न्यायाधिकरणाने यापूर्वी असा निर्णय दिला होता की, अशा पुनर्आयातीवर सीमाशुल्क पुन्हा लादणे बेकायदेशीर आहे, परंतु सीमाशुल्क प्राधिकरणाने इंडिगोला विमान इंजिन आणि इतर आवश्यक पार्टच्या क्लिअरन्ससाठी 900 कोटींपेक्षा जास्त शुल्क भरण्यास भाग पाडले.
प्रधान आयुक्तांसह विविध व्यक्तींकडे वारंवार निवेदने सादर - त्यांनी पुढे सांगितले की, जेव्हा त्यांच्या क्लायंटने परतफेडीचा दावा दाखल केला, तेव्हा कस्टम्स प्राधिकरणाने एअरलाइन्सला प्रत्येक बिल ऑफ एंट्रीचे पुनर्मूल्यांकन करण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगून नकार दिला. त्यांनी सांगितले की, त्यांनी नंतर प्रधान आयुक्तांसह विविध व्यक्तींकडे वारंवार निवेदने दिली, परंतु पुनर्मूल्यांकन आदेश मंजूर झाला नाही. उच्च न्यायालयासमोर ही याचिका अशा वेळी आली, जेव्हा एअरलाइन तिच्या कामकाजात मोठ्या प्रमाणात अडथळे आणत आहे, ज्यामुळे 3 डिसेंबरपासून हजारो उड्डाणे रद्द झाली आहेत आणि विमानतळांवर तिच्या ग्राहकांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला आहे. इंडिगोमधील सुरू असलेल्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने नवीन पायलट विश्रांती नियमांची अंमलबजावणी तात्पुरती स्थगित केलीय. तिकिटांच्या किमतीतील वाढ रोखण्यासाठी विमानभाडे मर्यादित केले आहेत आणि एअरलाइनमध्ये अडकलेल्या प्रवाशांना सुविधा देण्यासाठी अनेक गाड्या सुरू केल्या आहेत.
हिवाळी आणि उन्हाळी वेळापत्रक कार्यक्षमतेने चालवू शकत नाही - मंगळवारी नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने निरीक्षण केले की, इंडिगो तिचे हिवाळी आणि उन्हाळी वेळापत्रक कार्यक्षमतेने चालवू शकत नाही आणि एअरलाइनला सर्व क्षेत्रांमध्ये तिचे कामकाज 10 टक्क्यांनी कमी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. बुधवारी उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय (DGCA) यांना नवीन FDTL नियमांचे पालन करण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ तैनात करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल इंडिगोविरुद्ध त्वरित कारवाई न केल्याबद्दल टीका केली, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात उड्डाणे रद्द झाली, तसेच लाखो प्रवासी देशभरातील विमानतळांवर अडकले.
