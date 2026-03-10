'इंडिगो'च्या सीईओंनी दिला राजीनामा, कंपनीनं तत्काळ स्वीकारला राजीनामा
'इंडिगो'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पीटर एल्बर्स यांनी मंगळवारी वैयक्तिक कारणांमुळं राजीनामा दिला.
Published : March 10, 2026 at 9:59 PM IST
नवी दिल्ली - देशातील सर्वात मोठी विमान कंपनी 'इंडिगो'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पीटर एल्बर्स यांनी मंगळवारी वैयक्तिक कारणांमुळं राजीनामा दिला. कंपनीनं त्यांचा राजीनामा तत्काळ स्वीकारला आहे. विमान प्रवास अनियमितता संकटानंतर तब्बल तीन महिन्यांनी पीटर एल्बर्स यांनी राजीनामा दिला आहे.
लवकरच नवीन सीईओंची घोषणा होणार - कंपनीचे सह-संस्थापक आणि व्यवस्थापकीय संचालक राहुल भाटिया हे नवीन सीईओची नियुक्ती होईपर्यंत अंतरिम तत्वावर एअरलाइनचे व्यवस्थापन करतील. एअरलाइननं सांगितलं की, नवीन प्रमुखाची घोषणा लवकरच अपेक्षित आहे. पीटर एल्बर्स हे ६ सप्टेंबर २०२२ पासून इंडिगोचे सीईओ होते. त्यांचा राजीनामा अनपेक्षितपणे आला आहे.
वैयक्तिक कारणामुळं दिला राजीनामा - पीटर एल्बर्स यांनी राजीनामा देताना वैयक्तिक कारणं सांगितली आणि कंपनीला नोटीस कालावधी माफ करण्याची विनंतीही केली. "पीटर एल्बर्स हे तत्काळ प्रभावानं कंपनीचे सीईओ पद सोडत आहेत," असं इंटरग्लोब एव्हिएशननं मंगळवारी एका निवेदनात म्हटलं आहे.
योगदान आणि सेवांबद्दल कंपनीने मानले आभार - कंपनीनं त्यांच्या योगदानाबद्दल आणि सेवांबद्दल त्यांचे आभार मानले आणि भविष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या. डच नागरिक एल्बर्स यांनी आपल्या राजीनामा पत्रात म्हटलं आहे की, सप्टेंबर २०२२ पासून एअरलाइनचे सीईओ म्हणून काम करणे हा एक सन्मान होता.
आवश्यक प्रक्रियांमध्ये मदत करण्यास तयार - इंडिगो कुटुंबाचा भाग असणे हा एक अद्भुत अनुभव होता. कंपनीच्या वाढीच्या प्रवासात सोबत काम करण्याचा मान मिळाला आहे, असं ते म्हणाले. कंपनीची इच्छा असल्यास कोणत्याही काळात किंवा इतर आवश्यक प्रक्रियांमध्ये मदत करण्यासाठी ते उपलब्ध असतील, असंही त्यांनी सांगितलं. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये एअरलाइनला मोठ्या ऑपरेशनल अडथळ्याचा सामना करावा लागला होता.
