इंडिगोची 180 हून अधिक उड्डाणं रद्द, देशभरातील प्रवाशांना मनस्ताप!
देशभरातील अनेक विमान प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
Published : December 4, 2025 at 3:20 PM IST|
Updated : December 4, 2025 at 3:38 PM IST
मुंबई : भारतातील सर्वात मोठ्या विमान कंपन्यांपैकी एक असणाऱ्या इंडिगोनं गुरुवारी तीन प्रमुख विमानतळांवरील 180 हून अधिक उड्डाणं रद्द केली आहेत. यामुळं देशभरातील अनेक विमान प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. दरम्यान, इंडोगोनं आपल्या वैमानिकांसाठी नवीन उड्डाण-ड्युटी आणि विश्रांती-कालावधी नियमांच्या पार्श्वभूमीवर विमानांच्या उड्डाणांसाठी आवश्यक असलेल्या क्रू सदस्यांची व्यवस्था करण्यात अडचण येत आहे.
मुंबई विमानतळांवरून 86 उड्डाणं रद्द : "इंडिगोनं गुरुवारी मुंबई, दिल्ली आणि बंगळुरू या तीन विमानतळांवरून 180 हून अधिक उड्डाणं रद्द केली आहेत," असं एका सूत्रानं पीटीआय या वृत्त संस्थेला सांगितलं. दरम्यान, मुंबई विमानतळावर रद्द केलेल्या उड्डाणांची संख्या दिवसभरात 86 होती. यामध्ये 41 येणारी व 45 जाणारी विमानं मुंबई विमानतळातून रद्द करण्यात आली. तर बंगळुरूमध्ये 73 उड्डाणं रद्द करण्यात आली आहेत. याव्यतिरिक्त, गुरुवारी दिल्ली विमानतळावर 33 उड्डाणं रद्द करण्यात आली. "संध्याकाळपर्यंत रद्द केलेल्या उड्डाणांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे," असंही सूत्रांनी म्हटलं आहे.
कर्मचाऱ्यांची तीव्र कमतरता : दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बंगळुरू आणि हैदराबाद या सहा प्रमुख विमानतळांवर एअरलाइन्सचे ऑन-टाइम परफॉर्मेंस (ओटीपी) 3 डिसेंबर रोजी 19.7 टक्क्यांपर्यंत घसरला. कारण, इंडिगोला आपली सेवा चालविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात अडचण येत होती. 2 डिसेंबर रोजी हा आकडा 35 टक्के होता. "एफडीटीएल (फ्लाइट ड्युटी टाइम लिमिटेशन) नियमांच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या अंमलबजावणीपासून इंडिगोला कर्मचाऱ्यांची मोठी तीव्र कमतरता भासत आहे, त्याचा परिणाम म्हणून विमानतळांवर उड्डाणं रद्द होत आहेत आणि त्यांच्या कामकाजात लक्षणीय विलंब होत आहे" असं एका सूत्रानं बुधवारी पीटीआयला सांगितलं.
उड्डाणांच्या व्यत्ययांची चौकशी : डीजीसीएनं आधीच सांगितलं आहे की, इंडिगोच्या उड्डाणांच्या व्यत्ययांची चौकशी करत आहे आणि एअरलाइनला सध्याच्या परिस्थितीची कारणं तसंच उड्डाणं रद्द करणं, याविषयी विचारणा करत विलंब कसा कमी करता येईल. त्यानुसार कमी करण्याच्या त्यांच्या योजना सादर करण्यास सांगितलं आहे. दरम्यान, वैमानिकांची संघटनेना फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्सनं (एफआयपी) आरोप केला आहे की, कॉकपिट क्रूसाठी नवीन नियमांची पूर्ण अंमलबजावणी होण्यापूर्वी दोन वर्षांचा तयारीचा वेळ असूनही इंडिगोनं 'अस्पष्टपणे' भरती स्थगित केली आहे. तसंच, नवीन उड्डाण कर्तव्य वेळेच्या मर्यादा (FDTL) नियमांनुसार 'सुरक्षित आणि विश्वासार्हपणे' त्यांच्या सेवा चालविण्यासाठी पुरेसे कर्मचारी नसल्यास, सुरक्षा नियामक डीजीसीएला विमान कंपन्यांच्या हंगामी उड्डाण वेळापत्रकांना मान्यता देऊ नये, अशी विनंती एफआयपीनं केली आहे.
