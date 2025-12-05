ETV Bharat / bharat

दिल्लीहून इंडिगोची आजची सर्व उड्डाणे रद्द, देशभरातील सर्वत्र प्रवासी चिंतेत; राहुल गांधींनी सरकारवर साधला निशाणा

इंडिगोने शुक्रवारी शकडो उड्डाणं रद्द केली. यामुळे विविध विमानतळांवर प्रवाशांचे प्रचंड हाल झाले. राहुल गांधी यांनी या अपयशाला सरकारच्या 'मक्तेदारी मॉडेल'चा परिणाम म्हटलंय.

indigo cancels all flights from delhi airport
दिल्लीहून इंडिगोची आजची सर्व उड्डाणे रद्द (IANS)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 5, 2025 at 1:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली : कर्मचाऱ्यांच्या अभावामुळे इंडिगो एअरलाइन्स कंपनी अडचणीत सापडली आहे. इंडिगोने आजही (5 डिसेंबर) देशभरातील शकडो विमान उड्डाणं रद्द केली आहेत. दिल्ली विमानतळावरील आजची इंडिगोची सर्व उड्डाणं रद्द करण्यात आली आहेत. त्यामुळे विविध विमानतळांवर मोठ्या प्रमाणात प्रवाशांच्या प्रवासावर परिणाम झाला आहे. याआधीही इंडिगोची 500 हून अधिक उड्डाणं रद्द करण्यात आली होती.

दिल्ली विमानतळावरील इंडिगोची आजची सर्व उड्डाणं रद्द : इंडिगो एअरलाइन्सनं दिल्ली विमानतळावरील आजची सर्व उड्डाणं रद्द केली आहेत. विमानतळ अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, आज मध्यरात्री 11.59 वाजेपर्यंत एअरलाइनची सर्व उड्डाणं रद्द राहतील. या समस्येचं निराकरण करण्यासाठी ग्राउंड टीम सर्व भागीदारांशी चर्चा करत आहोत. प्रवाशांना झालेल्या गैरसोयीबद्दल आम्हाला खंत आहे.

देशातील विविध विमानतळांवर काय परिस्थिती आहे? :

  • 5 डिसेंबर 2025 रोजी मुंबई विमानतळावर 53 जाणारी आणि 51 येणारी, म्हणजेच एकूण 104 विमान उड्डाणं रद्द करण्यात आली.
  • 5 डिसेंबर रोजी बेंगळुरू विमानतळावर 52 आगमन आणि 50 जाणारी विमानं रद्द करण्यात आलं.
  • हैदराबाद विमानतळावर 43 येणारी आणि 49 जाणारी विमानं रद्द करण्यात आली.
  • पुणे विमानतळावर 5 डिसेंबरच्या मध्यरात्री 12 ते सकाळी 8 दरम्यान 16 येणारी आणि 16 जाणारी विमानं रद्द करण्यात आली.
  • कोलकाता विमानतळावर 468 हून अधिक उड्डाणं प्रभावित झाली आहेत. 320 उड्डाणं उशीरानं, तर 92 विमान उड्डाणं रद्द करण्यात आली आहेत.

राहुल गांधींनी उपस्थित केला सवाल : काँग्रेस खासदार आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सवाल उपस्थित केला. त्यांनी म्हटलं आहे की, 'इंडिगोचं अपयश हे या सरकारच्या 'मक्तेदारी मॉडेल'चा परिणाम आहे. पुन्हा एकदा सामान्य भारतीयांना विलंब, उड्डाणं रद्द करणे आणि असहाय्यतेच्या रूपात किंमत मोजावी लागली आहे'.

पुणे विमानतळावरही गोंधळाचं वातावरण : इंडिगो एअरलाइन्सची उड्डाणं मोठ्या प्रमाणात रद्द झाल्यानं पुणे आणि नागपूर विमानतळावर शेकडो प्रवासी अडकून पडले होते. कंपनीनं कोणतीही स्पष्ट माहिती न देता विमान उड्डाणं रद्द केली. यामुळे प्रवाशांना प्रचंड त्रासाला सामोरं जावं लागलं. या गोंधळामुळे प्रवाशांमध्ये प्रचंड नाराजी दिसून आली.

पुणे विमानतळावर 10 विमानं उभी राहण्याची सोय आहे. मात्र, दहापैकी नऊ ठिकाणी केवळ इंडिगोचीच विमानं उभी असल्यानं या विमानतळावरून सेवा देणाऱ्या अन्य विमान कंपन्यांना त्याचा फटका बसला आहे. तसेच, कालपासून पुण्यात येणारी 16 आणि येथून उड्डाण घेणारी 16 विमानं रद्द करण्यात आली आहेत. तर नागपूरहून पुण्याला येणारं एक विमान हैदराबाद विमानतळावर उतरवण्यात आलं.

इंडिगोला नुकताच मोठा सन्मान मिळाला : वर्ष 2025 मध्ये, इंडिगोनं त्यांच्या ताफ्यात 58 नवीन विमानं सामील केली होती आणि 118 मिलियनहून अधिक प्रवाशांना सेवा दिली. अलीकडेच Skytrax World Airline Awards 2025 मध्ये एअरलाइनला 'भारत आणि दक्षिण आशियातील सर्वोत्कृष्ट एअरलाइन'चा सन्मानही मिळाला आहे.

हेही वाचा

TAGGED:

DELHI AIRPORT UPDATE
INDIGO CRISIS RAHUL GANDHI
INDIGO CRISIS
दिल्ली विमानतळ विमान उड्डाण इंडिगो
INDIGO FLIGHTS CANCELLATION UPDATE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.