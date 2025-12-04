इंडिगो एअरलाइन्स संकटात, एका महिन्यात 1232 उड्डाणे रद्द; डीजीसीएने मागितले स्पष्टीकरण
इंडिगोची उड्डाणं रद्द करणे आणि वेळेवर विमानांचं उड्डाण न करणे (OTP) यासंदर्भात सविस्तर अपडेट जारी केलेत. डीजीसीए या प्रकरणाची चौकशी करीत आहेत.
Published : December 4, 2025 at 1:16 PM IST
नवी दिल्ली : नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालया(DGCA)ने बुधवारी भारतातील सर्वात मोठी विमान कंपनी इंडिगोची उड्डाणं रद्द करणे आणि वेळेवर विमानांचं उड्डाण न करणे (OTP) यासंदर्भात सविस्तर अपडेट जारी केलेत. डीजीसीए या प्रकरणाची चौकशी करीत आहेत आणि ठोस उपाययोजनांसह संपूर्ण तपशील प्रदान करण्यास नियामकानं एअरलाइनला सांगितले आहे. इंडिगोने दिलेल्या माहितीनुसार, एअरलाइनने नोव्हेंबरमध्ये 1232 उड्डाणे रद्द केलीत, त्यापैकी 755 क्रू आणि फ्लाइट ड्युटी टाइम लिमिटेशन ( FDTL) समस्यांमुळे, तर 92 एटीसी सिस्टीम बिघाडामुळे, 258 विमानतळ आणि हवाई क्षेत्र निर्बंधांमुळे आणि 127 इतर विविध कारणांमुळे उड्डाणं रद्द करण्यात आली होती.
महिन्या-दर-महिन्यातील सर्वात मोठी घट : डीजीसीएने म्हटले आहे की, अडचणींचा एक महत्त्वाचा भाग ऑपरेटरच्या थेट नियंत्रणाबाहेरील घटकांमुळे होता, ज्यामध्ये एटीसीशी संबंधित विलंब आणि विशिष्ट विमानतळांवर क्षमता निर्बंध यांचा समावेश होता. खरं तर हा परिणाम इंडिगोच्या वक्तशीरपणाच्या रेकॉर्डमध्ये स्पष्टपणे दिसून आला. ऑक्टोबरमध्ये एअरलाइनचा ओटीपी 84.1 टक्क्यांवरून नोव्हेंबरमध्ये 67.70 टक्क्यांपर्यंत घसरला, जी महिन्या-दर-महिन्यातील सर्वात मोठी घट आहे. एकूण विलंबांपैकी 16 टक्क्यांपैकी एटीसी संबंधित विलंबाचा होता, त्यानंतर क्रू ऑपरेशन्स 6 टक्के, विमानतळ सुविधा समस्या 3 टक्के आणि इतर घटक 8 टक्के होते.
एअरलाइन्ससोबत पुढील उपाययोजनांचा विचार : विमान वाहतूक नियामकाने सांगितले की, त्यांनी सुधारित एफडीटीएल नियमांची अंमलबजावणी सुलभ करण्यासाठी इंडिगोला पुढील स्पष्टीकरणे जारी केलीत. व्यवस्थापन आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी एअरलाइन्स क्रू वेळापत्रक अपडेट करत असल्याने हे नियम गंभीरपणे चर्चेत आलेत. ते उड्डाणं रद्द कमी करण्यासाठी आणि वक्तशीरपणा सुधारण्यासाठी एअरलाइन्ससोबत पुढील उपाययोजनांचा विचार करीत आहेत.
पथके 24 तास काम करीत आहेत : इंडिगोने एका सविस्तर निवेदनात गेल्या दोन दिवसांत नेटवर्कमध्ये लक्षणीय अडचणी आल्याची कबुली दिली आणि प्रवाशांची माफी मागितली. एअरलाइन्सच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, "महत्त्वपूर्ण तांत्रिक बिघाड, हिवाळ्याशी संबंधित वेळापत्रक बदल, खराब हवामान, वाढलेली विमान वाहतूक कोंडी आणि अद्ययावत एफडीटीएल नियमांची अंमलबजावणी यासह अनेक अचानक ऑपरेशनल आव्हानांचा आमच्या ऑपरेशन्सवर अभूतपूर्व परिणाम झालाय." कामकाज स्थिर करण्यासाठी विमान कंपनीने वेळापत्रकात बदल सुरू केलेत, जे पुढील 48 तास सुरू राहण्याची अपेक्षा आहे, यामुळे वेळेवर येण्यास मदत होणार आहे आणि सततचा विलंब कमी होईल. इंडिगोने सांगितलंय की, प्रभावित प्रवाशांना मदत करण्यासाठी आणि पर्यायी प्रवास पर्याय किंवा लागू असल्यास परतफेड करण्यासाठी पथके 24 तास काम करीत आहेत.
इंडिगोने DGCA मुख्यालयाला या अडचणीमागील कारणे : नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (DGCA) प्रवाशांना विमानतळावर जाण्यापूर्वी अधिकृत चॅनेलद्वारे विमानाची स्थिती तपासण्याचा सल्ला दिला आहे, तर इंडिगोने प्रवाशांना त्यांच्या वेबसाइटवर रिअल टाइम अपडेटसाठी त्यांच्या विमानाची स्थिती तपासण्याचे आवाहन केलंय. विमान कंपनीने म्हटले आहे की, "आम्हाला झालेल्या गैरसोयीबद्दल मनापासून खेद आहे आणि अडचणी कमी करण्यासाठी आम्ही पूर्णपणे तयार आहोत." नियामकाची चौकशी सुरू आहे आणि इंडिगोने DGCA मुख्यालयाला या अडचणीमागील कारणे आणि पुढील उड्डाणं रद्द करणे रोखण्यासाठीच्या त्यांच्या योजनांबद्दल माहिती देण्याची अपेक्षा आहे.
