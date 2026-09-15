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तंबाखूच्या सेवनामुळं ईशान्य भारतातील लोकांच्या आयुष्यावर गंभीर परिणाम!

सिगारेट, बिडी, गुटखा, जर्दा, खैनी, पान मसाला इत्यादींच्या स्वरूपातील तंबाखूच्या सेवनामुळं मोठ्या संख्येनं लोकांना कर्करोग आणि इतर आजार जडत आहेत.

Tobacco Plays Havoc With Lives Of Users In The Northeast
तंबाखूच्या सेवनामुळं ईशान्य भारतातील लोकांच्या आयुष्यावर गंभीर परिणाम! (File Photo - ANI/ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 15, 2026 at 2:03 PM IST

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गुवाहाटी : ईशान्य भारतातील लोकांच्या जीवनावर तंबाखूच्या व्यसनामुळं गंभीर परिणाम होत आहेत. सिगारेट, बिडी, गुटखा, जर्दा, खैनी, पान मसाला इत्यादींच्या स्वरूपातील तंबाखूच्या सेवनामुळं मोठ्या संख्येनं लोकांना कर्करोग आणि इतर आजार जडत आहेत. गुवाहाटी येथील 'बी. बरुआ कॅन्सर इन्स्टिट्यूट' हे ईशान्य भारतातील कर्करोग उपचार, संशोधन आणि प्रशिक्षणाचं प्रमुख केंद्र आहे. या इन्स्टिट्यूटमध्ये गेल्या वर्षी ईशान्य भारतातील विविध भागांतील एकूण 9,810 रुग्णांना कर्करोग असल्याचं निदान झालं. तज्ज्ञांच्या मते, तंबाखू आणि गुटख्याच्या सेवनाशी संबंधित कर्करोगांमध्ये ओठ, जीभ, तोंड, घसा, अन्ननलिका, जठर, यकृत, पॅरानासल सायनस, स्वरयंत्र (लॅरिंग्स), फुफ्फुसे, गर्भाशय ग्रीवा, मूत्रपिंड आणि मूत्राशय यांचा समावेश होतो.

कामरूपमध्ये तोंडाच्या कर्करोगाचं प्रमाण सर्वाधिक : या इन्स्टिट्यूटमध्ये 2023 मध्ये कर्करोगाची 10,739 प्रकरणे निदान झाली, ज्यामध्ये 48 टक्के प्रकरणे तंबाखूच्या सेवनाशी संबंधित होती. यापैकी 1,196 प्रकरणे तंबाखूच्या सेवनामुळं होणाऱ्या तोंडाच्या कर्करोगाची होती. हे प्रमाण कर्करोगाच्या एकूण प्रकरणांपैकी 11.1 टक्के आणि तंबाखूच्या वापराशी संबंधित कर्करोगाच्या प्रकरणांपैकी 23.2 टक्के इतके होते. दरम्यान, आसाममधील कामरूप जिल्ह्यात तोंडाच्या कर्करोगाचं प्रमाण सर्वाधिक होतं. तिथं दर 1,00,000 लोकसंख्येमागे 13.8 कर्करोगाची प्रकरणे नोंदवली गेली, असं नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ एपिडेमिओलॉजी (NIE) च्या 2020 च्या अहवालात असं नमूद करण्यात आलं आहे.

त्याच वर्षाच्या नॅशनल कॅन्सर रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम (NCRP) च्या अहवालानुसार, भारतातील 'लोकसंख्या-आधारित कर्करोग नोंदणी' (PBCR) केंद्रांच्या यादीत तोंडाच्या कर्करोगाच्या प्रमाणामध्ये मेघालयातील 'ईस्ट खासी हिल्स' जिल्हा तिसऱ्या क्रमांकावर होता. हे प्रमाण पुरुष आणि महिला अशा दोन्ही गटांत दिसून आले. यामध्ये दर 1,00,000 लोकांमागे कर्करोगाचं प्रमाण पुरुषांमध्ये 6.9 आणि महिलांमध्ये 5.8 इतकं होतं.

B. Borooah Cancer Institute, Guwahati
बी. बरुआ कॅन्सर इन्स्टिट्यूट (ETV Bharat)

तोंडाच्या कर्करोगाचं प्रमाण 25.18 टक्के इतकं : गुवाहाटी, दिब्रुगड, बारपेटा, शिलाँग, दिफू, जोरहाट, गोलाघाट, दरांग, तिनसुकिया, कोक्राझार, लखीमपूर आणि तेजपूर इथं कर्करोग उपचार केंद्रे चालवणाऱ्या 'आसाम कॅन्सर केअर फाउंडेशन'नं (ACCF) जून 2025 ते मे 2026 या कालावधीत 26,528 कर्करोग रुग्णांचं निदान केलं. दरम्यान, तोंडाच्या कर्करोगाचं प्रमाण 25.18 टक्के इतकं आहे, अशी माहिती 'आसाम कॅन्सर केअर फाउंडेशन'द्वारे चालवल्या जाणाऱ्या 'आसाम कॅन्सर इन्स्टिट्यूट'चे सहाय्यक वैद्यकीय अधीक्षक लेफ्टनंट कर्नल प्रणब भुयान यांनी दिली.

व्यापक जनजागृती मोहीम : 'पथिक' ही स्वयंसेवी संस्था (NGO) लोकांना तंबाखूचं सेवन सोडण्यास प्रवृत्त करण्यासाठी सातत्यानं प्रयत्नशील आहे. ही संस्था दरवर्षी मे महिन्यात नाटक, पथनाट्य, मूक अभिनय, कला आणि भित्तिचित्रे यांसारख्या माध्यमांतून व्यापक जनजागृती मोहीम राबवते. "आम्ही तंबाखूमुक्त समाज घडवण्याचा प्रयत्न करत आहोत आणि दररोज किमान एका व्यक्तीमध्ये तरी जनजागृती करण्याचं आमचे उद्दिष्ट आहे," असं 'पथिक'चे संचालक व्हिक्टर राजकुमार यांनी सांगितलं.

"सध्या देशातील 60 ते 65 टक्के कर्करोगाची प्रकरणं तंबाखूच्या सेवनामुळं उद्भवतात. सिगारेट ओढण्याचं प्रमाण कमी झालं असलं तरी गुटखा सेवनाचं प्रमाण वाढलं आहे," असं व्हिक्टर राजकुमार म्हणाले. याचबरोबर, गुटख्याचे दुष्परिणाम माहीत असूनही केवळ पैशांसाठी त्याची जाहिरात करणाऱ्या सेलिब्रिटींबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. तसंच, भारतात तंबाखूचा वापर रोखण्यासाठी 2003 मध्ये 'सिगारेट्स अँड अदर टोबॅको प्रॉडक्ट्स अॅक्ट' (COTPA) लागू करण्यात आला असला, तरी या कायद्याची अंमलबजावणी फारशी होताना दिसत नाही, असंही त्यांनी नमूद केलं.

Assam Cancer Care Foundation building in Guwahati
गुवाहाटीमधील आसाम कॅन्सर केअर फाउंडेशनची इमारत (ETV Bharat)

ईशान्येकडील राज्यांमध्ये कर्करोगाचे प्रमाण सर्वाधिक : 'दीपशिखा फाउंडेशन' ही आसाममध्ये अनेक वर्षांपासून कर्करोग जनजागृती आणि उपचारांच्या क्षेत्रात कार्यरत असलेली आणखी एक संस्था आहे. या संस्थेच्या माहितीनुसार, देशात ईशान्येकडील राज्यांमध्ये कर्करोगाचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. मिझोराममध्ये पुरुषांसाठी 21.1 टक्के आणि महिलांसाठी 18.9 टक्के इतका कर्करोग होण्याचा सर्वाधिक 'आयुष्यभराचा धोका' (lifetime risk) नोंदवला गेला आहे. संस्थेचे संस्थापक देवाशिष शर्मा यांनी माहिती दिली की, भारतातील पुरुषांमध्ये कर्करोगाचे वय-समायोजित प्रमाण मिझोराममधील आयझॉल जिल्ह्यात सर्वाधिक आहे. दर 1,00,000 लोकसंख्येमागे 269.4 कर्करोग रुग्णांसह हा जिल्हा या यादीत अव्वल स्थानावर आहे. त्यानंतर मेघालयातील 'ईस्ट खासी हिल्स' आणि आसाममधील कामरूप या जिल्ह्यांचा क्रमांक लागतो.

महिलांच्या बाबतीत काय स्थिती? : महिलांच्या बाबतीत, अरुणाचल प्रदेशातील पापुमपारे जिल्हा दर 1,00,000 लोकसंख्येमागे 219.8 कर्करोग रुग्णांसह देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. त्यानंतर आयझॉलचा क्रमांक येतो. पुरुषांमध्ये तोंडाचा, फुफ्फुसाचा, पोटाचा आणि प्रोस्टेटचा कर्करोग अधिक प्रमाणात आढळतो, तर महिलांमध्ये स्तनाचा, सर्व्हायकल, अंडाशयाचा आणि पोटाचा कर्करोग अधिक प्रमाणात दिसून येतो. देशात 'ईस्ट खासी हिल्स' जिल्ह्यात अन्ननलिकेच्या कर्करोगाचं प्रमाण सर्वाधिक आहे.

Assam Cancer Care Foundation building in Guwahati
गुवाहाटीमधील आसाम कॅन्सर केअर फाउंडेशनची इमारत (ETV Bharat)

'दीपशिखा फाउंडेशन'तर्फे नियमितपणे जनजागृती मोहिमा राबवल्या जात आहेत. "ईशान्य भारतात प्रामुख्यानं धूरविरहित किंवा धूम्रपानाद्वारे घेतल्या जाणाऱ्या तंबाखूमुळं तोंडाच्या कर्करोगाचं प्रमाण वाढत आहे. सामान्यतः एखादी व्यक्ती आपल्या तोंडात तीन बोटे सहजपणे घालू शकते, परंतु तोंडाच्या आत लाल किंवा पांढरा थर तयार होऊ लागल्यास तोंड उघडणे कठीण होतं आणि हळूहळू कर्करोगाची सुरुवात होते. पान मसाला किंवा गुटखा सेवन करणारे तरुण पुढं जाऊन अंमली पदार्थांच्या आहारी जातात," असं देवशिष यांनी सांगितलं. तसंच अंमली पदार्थांच्या व्यसनाचं वाढतं प्रमाण या समस्येला अधिकच गुंतागुंतीचं बनवत आहे, असंही त्यांनी नमूद केलं.

तंबाखूशी संबंधित आजार आणि मृत्यूंचं ओझं कायम : 'नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे' (NFHS) आणि 'ग्लोबल एडल्ट टोबॅको सर्व्हे' (GATS) यांसारख्या सर्वेक्षणांच्या अहवालांनुसार, भारतात तंबाखूशी संबंधित आजार आणि मृत्यूंचं मोठं ओझं कायम आहे. देशात दरवर्षी तोंडाच्या कर्करोगाचे 60,000 ते 70,000 नवीन रुग्ण आढळतात आणि या आजारामुळं दरवर्षी जवळपास 40,000 लोकांचा मृत्यू होतो. दरम्यान, जागतिक आरोग्य संघटनेनं असंही नमूद केलं आहे की, 2017-18 मध्ये भारतात तंबाखूशी संबंधित आजार आणि मृत्यूंमुळं निर्माण झालेला आर्थिक बोजा, ज्यामध्ये आरोग्यसेवेचा खर्च आणि उत्पादकतेचे नुकसान यांसह, हे प्रमाण सुमारे 1.77 लाख कोटी रुपये इतके होते.

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तंबाखूच्या सेवनामुळं गंभीर परिणाम
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