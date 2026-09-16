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हुक्क्याच्या विळख्यातून मुक्त होण्यासाठी हरियाणाला करावा लागतोय संघर्ष!

हुक्क्याबाबत लोकांच्या मनात खोलवर रुजलेली काही समजूत आहे, ज्यामुळं त्यांना त्यातील खऱ्या धोक्यांची जाणीव होत नाही. याबाबतचा 'ईटीव्ही भारत'चे प्रतिनिधी मुनीश टूरन यांचा रिपोर्ट.

Haryana Struggles To Get Rid Of Its Hookah Menace
हुक्क्याच्या विळख्यातून मुक्त होण्यासाठी हरियाणाला करावा लागतोय संघर्ष! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 16, 2026 at 3:40 PM IST

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कर्नाल : हरियाणामधील लोकांमध्ये हुक्का आरोग्यासाठी हानिकारक नाही, असा एक गैरसमज आहे. हरियाणामधील ग्रामीण संस्कृती आणि जीवनशैलीत हुक्क्याला विशेष स्थान आहे. याठिकाणी हुक्का शतकानुशतकं चालत आलेल्या सामाजिक व्यवस्थेचं, बंधुभावाचं आणि ज्येष्ठांप्रती असलेल्या आदराचं प्रतीक मानलं जातं. दरम्यान, सिगारेट किंवा विडीच्या तुलनेत हुक्का ओढणं अधिक धोकादायक आहे. त्यामुळं कर्करोगासारखे आजारही होऊ शकतात, असा इशारा वैद्यकीय तज्ज्ञांनी इशारा दिला आहे.

इतिहासकारांच्या मते, 16 व्या शतकात मुघल काळात फतेहपूर सिकरी इथं अकबराचा इराणी वैद्य 'अबुल फतह गिलानी' यानं हुक्क्याचा शोध लावला. तंबाखूचा धूर पाण्याद्वारे गाळून आणि थंड करून तो कमी हानिकारक बनवणं, हा याच्या निर्मितीमागचा मूळ उद्देश होता. सुरुवातीला हुक्क्याचं पात्र नारळाच्या करवंटीपासून आणि नळी बांबूपासून बनवली जात होती. भारतातून ही परंपरा पुढं पर्शिया (इराण), ऑटोमन साम्राज्य आणि मध्य पूर्वेतील इतर देशांमध्ये पसरली. तर हरियाणात हुक्का हा सामाजिक-सांस्कृतिक जीवनाचा एक अविभाज्य भाग राहिला आहे. येथील ग्रामीण भागात, वृद्ध स्त्रियाही घरातच चिलम किंवा नळीसारखा लहान हुक्का ओढत असतात.

हरियाणा सरकारनं हुक्का बारवर, तसंच हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, बार आणि व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये हुक्का पुरवण्यावर पूर्ण बंदी घातली आहे. मात्र, ग्रामीण भागात आणि घरांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या पारंपरिक व सांस्कृतिक हुक्क्यांना या नियमातून वगळण्यात आलं आहे. हुक्क्याबाबत लोकांच्या मनात खोलवर रुजलेली काही समजूत आहे, ज्यामुळं त्यांना त्यातील खऱ्या धोक्यांची जाणीव होत नाही. कर्नाल येथील हुक्का ओढणारे जगबीर सिंग यांचा असं मत आहे की, पाणी धुराचे गाळण (फिल्टर) करते. ते म्हणाले, "जेव्हा हुक्क्याचा धूर पाण्यानं भरलेल्या भांड्यातून जातो, तेव्हा त्यातील हानिकारक घटक किंवा विषारी रसायनं पाण्यातच गाळली जातात आणि केवळ थंड व स्वच्छ धूर फुफ्फुसांपर्यंत पोहोचतो."

हुक्का ओढणारे आणखी एक व्यक्ती बलबीर यांनी सांगितलं की, एकाच नळीतून (पाईपमधून) हुक्का ओढण्याची प्रथा ही सामाजिक एकतेचं प्रतीक आहे. ते म्हणाले, "जेव्हा लोक जात किंवा सामाजिक भेदाभेद विसरून एकत्र बसून हुक्का ओढतात, तेव्हा त्याकडे सामूहिक सलोख्याचं लक्षण म्हणून पाहिलं जातं." दरम्यान, वृद्ध गाजे सिंह यांचं असं म्हणणं आहे की, पहाटे हुक्का ओढल्यानं पोट साफ होतं, अपचनाचा त्रास दूर होतो आणि गॅसच्या समस्यांपासून आराम मिळतो. जे लोक अनेक दशकांपासून हुक्का ओढत आहेत, त्यांच्या मते त्यांना कधीही कोणताही गंभीर आजार झालेला नाही. ते वैद्यकीय दाव्यांशी असहमती दर्शवतात.

तरीही, आयुर्वेदिक वैद्यकीय अधिकारी (AMO) मीनाक्षी यांनी या गोष्टीवर भर दिला की, सिगारेट ओढण्यापेक्षा हुक्का ओढणं, हे कित्येक पटींनी अधिक धोकादायक आहे. आयुर्वेद तज्ज्ञांनी सांगितलं की, "पाण्यामुळं धूर केवळ थोडासा थंड होतो, परंतु त्यातील कर्करोग निर्माण करणारे (कार्सिनोजेनिक) हानिकारक घटक त्यामुळं दूर होत नाहीत. निकोटीन, टार आणि जड धातू (हेवी मेटल्स) पाण्यात विरघळत नाहीत आणि कोणत्याही अडथळ्याशिवाय थेट मानवी फुफ्फुसांपर्यंत पोहोचतात. एखादी सामान्य सिगारेट ओढण्यासाठी व्यक्तीला पाच ते नऊ मिनिटं लागतात आणि त्यात साधारणपणे आठ ते बारा वेळा धूर आत घेतला जातो. याउलट, हुक्का ओढण्याचे सेशन साधारणपणे 60 ते 90 मिनिटं चालतं. या काळात ती व्यक्ती धुराचे शेकडो खोल झुरके आत घेते."

डॉक्टरांच्या मते, हुक्का ओढण्याच्या एका तासाच्या सत्रातून शरीरात तितकाच हानिकारक धूर जातो, जितका 80 ते 85 सिगारेट्स ओढल्यानं शरीरात जातो. पुढं असं सांगण्यात आलं की, तंबाखू जाळण्यासाठी हुक्क्यावर ठेवलेल्या जळत्या कोळशामुळं कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्सेनिक, शिसे, क्रोमियम आणि पॉलीसायक्लिक अॅरोमॅटिक हायड्रोकार्बन्स (PAHs) यांसारखे विषारी वायू आणि जड धातू मोठ्या प्रमाणात निर्माण होतात, जे थेट रक्तपेशी नष्ट करतात. इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आणि नॅशनल कॅन्सर रजिस्ट्री प्रोग्राम (NCRP) च्या अहवालानुसार, हुक्क्याच्या धुरामुळं शरीरातील जवळजवळ प्रत्येक अवयवाचे अपरिवर्तनीय नुकसान होतं. तसंच हुक्का ओढणाऱ्यांमध्ये फुफ्फुसाच्या कर्करोगाचा धोका सामान्य लोकांपेक्षा सहा पटीने जास्त असतो, असंही आढळून आलं आहे.

दरम्यान, भारतात दरवर्षी तोंडाच्या कर्करोगाची सुमारे 1.4 लाख प्रकरणे नोंदवली जातात, ज्यापैकी 60 टक्क्यांहून अधिक प्रकरणं तंबाखू आणि हुक्क्यामुळं होतात. हुक्क्यामधील विषारी रसायनांचा पोटाच्या आतील आवरणावर परिणाम होतो, ज्यामुळं अल्सर, पचनाच्या समस्या, आम्लपित्त, पित्ताशयाचा कर्करोग आणि यकृताचा कर्करोग यांचा धोका लक्षणीयरीत्या वाढतो. हुक्क्याच्या धुरामध्ये आढळणारे बेंझिन थेट रक्तपेशींवर परिणाम करते आणि त्यामुळं ल्युकेमिया (रक्ताचा कर्करोग) होतो. निकोटीन आणि कार्बन मोनॉक्साईडमुळे रक्तवाहिन्या आकुंचन पावतात, ज्यामुळं रक्तदाब वाढतो आणि हृदयविकाराचा झटका किंवा ब्रेन स्ट्रोकची शक्यता वाढते.

हरियाणामध्ये शहरी भागातील पुरुषांमध्ये हुक्का ओढण्याचं प्रमाण अधिक असलं तरी, ग्रामीण भागातील महिलांचा एक गटही पारंपरिक हुक्का सेवन करत असल्याचं आयुर्वेदिक वैद्यकीय अधिकारी मीनाक्षी यांनी स्पष्ट केलं. "आधुनिक काळात 'लाउंज' आणि 'हुक्का बार' संस्कृतीच्या प्रसारामुळं तरुणींमध्ये 'फ्लेवर्ड' हुक्क्याची क्रेझ वाढली आहे," असं सांगतानाच मीनाक्षी यांनी नमूद केलं की, हुक्क्याच्या धुरातील विषारी घटकांमुळं महिलांमध्ये वंध्यत्वाची समस्या उद्भवू शकते. गरोदरपणात हुक्का ओढणाऱ्या किंवा हुक्क्याच्या धुराच्या संपर्कात येणाऱ्या महिलांना अकाली प्रसूतीचा किंवा कमी वजनाचे बाळ जन्माला येण्याचा धोका असतो.

हुक्क्यामधील विषारी रसायनं शरीरातील लाल रक्तपेशींच्या निर्मितीत अडथळा आणतात, ज्यामुळं महिलांमध्ये हिमोग्लोबिनची तीव्र कमतरता निर्माण होतं, असं समजतं. तसंच निकोटीनमुळं शरीरात कॅल्शियम शोषले जाण्यास प्रतिबंध होतो, परिणामी अकाली ऑस्टिओपोरोसिस (हाडे ठिसूळ होणे) आणि सांधेदुखीचा त्रास उद्भवू शकतो. मीनाक्षी यांनी सांगितलं की, "हुक्का ओढल्यामुळं त्वचेचे आजार, हिपॅटायटीस आणि इतर व्याधी होऊ शकतात. यामुळं अंतर्गत आणि बाह्य स्वरूपाचे आजार जडू शकतात." आजकाल तरुणांना आकर्षित करण्यासाठी हर्बल, रसायने नसलेले किंवा फळांची चव असलेले हुक्के दिले जात आहेत. कारण या हुक्क्यांमध्ये तंबाखू नसल्यामुळं ते सुरक्षित आहेत, असा तरुणांचा समज असतो. मात्र, कर्नाल येथील डॉ. सौभाग्य संधू यांनी सांगितलं की, ही एक मोठी फसवणूक आहे. ते म्हणाले, "यात तंबाखू नसला तरी, हुक्का पेटवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कोळशातून कार्बन मोनोऑक्साइड आणि कर्करोगास कारणीभूत ठरणारे विषारी वायू बाहेर पडतात. शिवाय, हुक्का बारमध्ये जो धूर अप्रत्यक्षपणे श्वासावाटे शरीरात जातो, त्यामुळंही कर्करोगाचा तितकाच धोका असतो."

हरियाणातील तंबाखू आणि फुफ्फुसांशी संबंधित आजारांच्या गंभीर समस्येची प्रचिती अलीकडील सरकारी आकडेवारीवरून येते. यानुसार राज्यात दरमहा कर्करोगाचे 2,911 नवीन रुग्ण आढळत आहेत. भारतात तंबाखूमुळं होणाऱ्या कर्करोगाच्या रुग्णांची वार्षिक संख्या 3,50,000 ते 4,00,000 च्या दरम्यान असते. एकूण कर्करोग रुग्णांपैकी 27 टक्के ते 30 टक्के रुग्ण हे तंबाखू आणि धूम्रपानाशी संबंधित असतात. हरियाणा सरकारच्या आकडेवारीनुसार, 2019 ते 2026 या सात वर्षांच्या कालावधीत राज्यात फुफ्फुसांशी संबंधित आजारांमुळं 25,431 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. दरवर्षी सरासरी 3500 ते 4500 लोक आपला जीव गमावत आहेत. याव्यतिरिक्त, मानसोपचार बाह्यरुग्ण विभागांमध्ये (OPD) व्यसनमुक्तीच्या समुपदेशनासाठी दररोज 50 ते 60 रुग्ण येतात आणि त्यापैकी जवळपास निम्म्या रुग्णांना हुक्काचं व्यसन सोडायचं असतं.

ICMR आणि NCRP च्या अहवालांनुसार, हरियाणामध्ये 2022 ते 2025 या काळात तोंडाच्या कर्करोगाच्या रुग्णांच्या संख्येत वेगाने वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली. 2022 ते 2026 या कालावधीत हरियाणामध्ये कर्करोगाचे अंदाजे 1,58,000 ते 1,60,000 रुग्ण आढळण्याचा अंदाज आहे. त्यापैकी सुमारे 16 ते 18 टक्के रुग्ण थेट तोंडाच्या कर्करोगाशी संबंधित आहेत. म्हणजेच, हरियाणामध्ये तोंडाच्या कर्करोगाचे अंदाजे 26,000 ते 28,000 रुग्ण असतील. दरम्यान, 2024 मध्ये कर्करोगाचे 32,510 रुग्ण आढळले, ज्यामध्ये 5,500 रुग्ण तोंडाच्या कर्करोगाचे होते. यात 3,960 पुरुष आणि 1,540 महिलांचा समावेश होता. 2025 मध्ये रुग्णांची संख्या वाढून 33,390 झाली; त्यापैकी 5,700 रुग्ण तोंडाच्या कर्करोगाचे होते, ज्यामध्ये 4,100 पुरुष आणि 1,600 महिलांचा समावेश होता. तर 2026 मध्ये आतापर्यंत 34,200 रुग्ण आढळले आहेत, ज्यापैकी सुमारे 5,900 रुग्ण तोंडाच्या कर्करोगाचे आहेत. यात 4,250 पुरुष आणि 1,650 महिलांचा समावेश आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ग्रामीण भागातील अनेक मृत्यूंची नोंद श्वसनाचे विकार, हृदयविकाराचा झटका किंवा निदान न झालेले आजार अशी केली जाते. मात्र, वास्तविक पाहता, हुक्क्याचा धूर हेच त्यामागील मूळ कारण असल्याचं म्हटलं जातं.

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