उत्तर प्रदेशात तंबाखू आणि गुटख्यावर बंदी, तरीही होतेय सर्रासपणे विक्री; कायदा प्रत्यक्षात किती प्रभावीपणे लागू केला जातोय?
तंबाखूमुळं तोंडाच्या कर्करोगाचा वाढता धोका, सरकारी महसूल आणि जमिनीवरील वास्तव याबद्दल जाणून घ्या, ईटीव्ही भारतचे प्रतिनिधी खुर्शीद अहमद यांचा रिपोर्ट...
Published : September 10, 2026 at 4:10 PM IST
लखनौ : उत्तर प्रदेशातील रस्त्यांवर, सरकारी कार्यालयांच्या कोपऱ्यांवर आणि बसच्या खिडक्यांवर दिसणारी लालसरपणाची छटा फक्त घाणीचे निशाण नाही. तर ते तंबाखू आणि त्याच्या उत्पादनांच्या वाढत्या वापराची कहाणी सुद्धा सांगते. कागदोपत्री, गुटखा आणि तंबाखूजन्य पदार्थांविरुद्धचे कायदे कठोर आहेत. मात्र, जमिनीवरील चित्र मात्र वेगळं आहे. पान मसाला, तंबाखू, खैनी, जर्दा आणि सिगारेट आजही राज्यातील रस्त्यांवर आणि बाजारपेठांमध्ये सहज मिळत आहे.
कायदा असूनही विक्री का थांबत नाही? : कायदा अस्तित्वात असताना देखील तंबाखूजन्य पदार्थांच्या विक्रीवर पूर्णपणे बंदी का घातली जात नाही? उत्तर प्रदेशात गुटख्यावर संपूर्ण बंदी कधी शक्य होईल का? असे प्रश्न आहेत. एकीकडे तंबाखूमुळं होणारे गंभीर आजार आणि कर्करोगाचा धोका आहे, तर दुसरीकडे या व्यवसायात गुंतलेल्या लोकांचा कर महसूल आणि उपजीविका यांचा प्रश्न आहे. याच दुहेरी दबावाखाली सरकारचं तंबाखू नियंत्रण धोरण कार्यरत आहे.
केवळ एका सरकारी आदेशानं गुटख्यावर बंदी अशक्य : केवळ एका सरकारी आदेशानं गुटख्यावर संपूर्ण बंदी शक्य होणार नाही. पान मसाला आणि तंबाखू वेगवेगळ्या पाकिटांमध्ये विकून नियमांना बगल देण्याचे मार्गही थांबवावे लागतील. तसंच याव्यतिरिक्त, या व्यवसायात गुंतलेल्यांसाठी रोजगाराची पर्यायी व्यवस्था करणे आवश्यक असणार आहे. सरकारसमोर केवळ तंबाखूची विक्री थांबवण्याचेच नाही, तर अवैध व्यापार आणि करचुकवेगिरीला आळा घालण्याचंही आव्हान आहे.
कर्करोगाच्या रुग्णांची वाढती संख्या चिंताजनक : तंबाखू सेवनाच्या आरोग्यावरील परिणामांबद्दल रुग्णालयांमधून समोर येणारे चित्र देखील चिंताजनक आहे. इटावामध्ये 2024 मध्ये 26 कर्करोग रुग्णांचे निदान झालं, तर 2025 मध्ये ही संख्या 37 पर्यंत वाढली. याचा अर्थ एका वर्षात रुग्णांच्या संख्येत अंदाजे 42 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. दरम्यान, कर्करोगाच्या रुग्णांमध्ये झालेल्या वाढीमागे अनेक कारणं असू शकतात आणि त्याला केवळ तंबाखू सेवनाशी जोडणं वैज्ञानिकदृष्ट्या योग्य ठरणार नाही.
तोंडाच्या कर्करोगासाठी तंबाखू हा धोकादायक : डॉक्टरांच्या मते तंबाखू, पान मसाला, गुटखा आणि धूम्रपान हे तोंडाच्या कर्करोगासाठी प्रमुख धोकादायक घटक आहेत. लखनौ येथील किंग जॉर्ज मेडिकल युनिव्हर्सिटीसह प्रमुख रुग्णालयांमध्ये तोंडाचा कर्करोग आणि कर्करोगपूर्व स्थिती असलेले रुग्ण सातत्यानं दाखल होत आहेत. केजीएमयूचे (KGMU) प्रवक्ते प्राध्यापक के. के. सिंह यांच्या मते, अलिकडच्या वर्षांत तोंडाच्या कर्करोगाच्या रुग्णांची संख्या वाढत आहे. मात्र, या आजाराबद्दल वाढलेली जागरूकता हे देखील एक कारण असू शकते.
जागरूकतेमुळं रुग्णांची ओळख पटवण्याचं प्रमाणही वाढलं : प्राध्यापक के. के. सिंह यांच्या मते, लोक आता तोंडात वेदना, व्रण किंवा कोणत्याही असामान्यतेसाठी पूर्वीपेक्षा लवकर रुग्णालयात पोहोचत आहेत. यामुळं लवकर निदान होत आहे आणि रुग्णालयात दाखल होणाऱ्या रुग्णांच्या संख्येत वाढ होत आहे. पुढं के. के. सिंह यांनी सांगितलं की, "तंबाखू, पान मसाला, गुटखा, बिडी आणि सिगारेट हे तोंडाच्या कर्करोगासाठी प्रमुख धोक्याचे घटक आहेत. मात्र, कर्करोगाच्या वाढत्या घटनांचे श्रेय केवळ तंबाखू आणि पान मसाल्याच्या सेवनाला देणं चुकीचे ठरेल, कारण याची इतर अनेक कारणे असू शकतात."
उत्तर प्रदेशातील तंबाखू सेवनबाबत काय स्थिती? : उत्तर प्रदेशातील तंबाखू सेवनासंदर्भात उपलब्ध सरकारी सर्वेक्षणे देखील परिस्थितीची गंभीरता अधोरेखित करतात. राज्यातील पुरुषांमध्ये तंबाखू सेवनाचे प्रमाण महिलांपेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. सिगारेट आणि बिडीसोबतच, खैनी, गुटखा आणि इतर धूरविरहित तंबाखूजन्य उत्पादनं देखील एक मोठा धोका निर्माण करतात. सरकारनं तंबाखू आणि सिगारेटवरील कराचा बोजा वाढवला आहे, परंतु सेवन कमी करणं, हे एक आव्हानच राहिलं आहे.
किमती वाढल्या तरीही लोक व्यसन का सोडत नाहीत? : तंबाखूजन्य पदार्थांवरील कर वाढवूनही, किमतीतील थोडीशी वाढ अनेक नियमित सेवन करणाऱ्यांना व्यसन सोडण्यासाठी पुरेशी प्रेरणा देत नाही. उदाहरणार्थ, जर सिगारेटची किंमत 10 रुपयांवरून 15 रुपये झाली, तर हा खर्च नियमित सेवन करणाऱ्यांच्या दैनंदिन खर्चाचा भाग राहू शकतो. यामुळंच फक्त कर वाढवल्यामुळं तंबाखूचा वापर कमी करण्यावर मर्यादित परिणाम होऊ शकतो. जनजागृती, उपलब्धतेवर नियंत्रण आणि प्रभावी कायद्याची अंमलबजावणी देखील आवश्यक आहे.
दुकानांमध्ये अद्याप देखील मिळतात उत्पादनं : भारत हा जगातील प्रमुख तंबाखू उत्पादक देशांपैकी एक आहे. देशात तंबाखूचा वापरही मोठ्या प्रमाणात होतो. लखनौमधील रस्त्यावरील छोट्या दुकानांमध्ये पान मसाला, तंबाखू आणि सिगारेटच्या विक्रीची चौकशी केली असता, असंच चित्र समोर आलं. एका दुकानदाराने कॅमेऱ्यासमोर बोलण्यास नकार दिला, परंतु नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं की, विक्रेते दुकानात पान मसाला, सुगंधी सुपारी, तंबाखू आणि सिगारेट विकतात. दुकानदाराच्या म्हणण्यानुसार, ही विविध उत्पादनं विकून तो प्रत्येक पाकिटामागे अंदाजे 10 रुपयांचा नफा कमावतो.
कारवाईसाठी कोणीही आलं नाही, दुकानदाराचा दावा : तंबाखू विक्री थांबवण्यासाठी किंवा कारवाई करण्यासाठी कोणताही अधिकारी दुकानात आला नाही, असं दुकानदारानं सांगितलं. दुकानदाराचा दावा आहे की, पान मसाला, सिगारेट आणि तंबाखू केवळ लखनौमध्येच नाही, तर राज्यातील जवळपास प्रत्येक शहरातील छोट्या दुकानांमध्ये सहज मिळत आहे. दरम्यान, हा एका दुकानदाराचा दावा असून, तो राज्याच्या एकूण परिस्थितीचं अधिकृत सूचक मानला जाऊ शकत नाही. तरीही, यातून सरकारी नियम आणि बाजारातील वास्तव यांमधील तफावत दिसून येते.
तंबाखूचं सेवन थांबवणं, हे पूर्वांचलमध्येही मोठं आव्हान : तंबाखूचं सेवन आणि त्याच्याशी संबंधित आजारांबाबत पूर्वांचलमध्ये चिंता आहे. गोरखपूरमध्ये पुरुषांमध्ये तंबाखू सेवनाचे प्रमाण 31.1 टक्के आणि महिलांमध्ये 6.1 टक्के असल्याचं म्हटलं जातं. गुटखा आणि खैनी याचा जास्त वापर केला जातो. गोरखपूर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज आणि बस्ती मंडळाच्या विविध भागातून तोंडी कर्करोग आणि कर्करोगाचे रुग्ण रुग्णालयात पोहोचत आहेत.
एटामध्ये कर्करोगपूर्व रुग्ण वाढतायेत : एटामधील स्थानिक रुग्णालयांच्या रिपोर्टनुसार, दररोज पाच ते सात तोंडाच्या कर्करोगपूर्व रुग्ण उपचारासाठी येत आहेत. मात्र, अशा स्थानिक रुग्णालयांच्या आकडेवारीला सर्वसमावेशक राज्यस्तरीय आकडेवारी मानण्यापूर्वी, अधिकृत आरोग्य आकडेवारीद्वारे त्याची पुष्टी करणं आवश्यक आहे. असं असलं तरी, डॉक्टरांकडून तंबाखूच्या वापराबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. तंबाखूजन्य पदार्थांवर, विशेषतः गुटखा, खैनी आणि इतर तंबाखूजन्य पदार्थांवर देखरेख ठेवणं, हे एक मोठं आव्हान आहे.
GATS डेटा परिस्थितीचे गंभीर चित्र दर्शवतो : ग्लोबल अडल्ट टोबॅको सर्व्हे (GATS-2) 2016-17 मधून तंबाखू सेवनासंबंधीची राज्यनिहाय सर्वसमावेशक सरकारी आकडेवारी उपलब्ध आहे. यानुसार, उत्तर प्रदेशातील 15 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या लोकसंख्येपैकी 35.5 टक्के लोक कोणत्या-ना-कोणत्या स्वरूपात तंबाखूचे सेवन करतात. यापैकी 13.5 टक्के लोक धूम्रपान करतात, तर 29.4 टक्के लोक धूरविरहित तंबाखूचा वापर करतात. कोणत्याही स्वरूपात तंबाखू सेवनाचे प्रमाण पुरुषांमध्ये 52.1 टक्के आणि महिलांमध्ये 17.7 टक्के होते.
खैनी व गुटख्याचा वापर देखील जास्त : GATS-2 नुसार, उत्तर प्रदेशात खैनीचा वापर 15.9 टक्के आणि गुटख्याचा वापर 11.5 टक्के होता. बिडीच्या वापराचे प्रमाण 11.3 टक्के असल्याचं नोंदवण्यात आलं आहे. या आकडेवारीवरून हे स्पष्ट होतं की, तंबाखूची समस्या केवळ सिगारेट आणि बिडीपुरती मर्यादित नाही. चघळण्याच्या आणि धूरविरहित तंबाखू उत्पादनांवर नियंत्रण ठेवणं तितकेच महत्त्वाचं आहे.
धूम्रपान घटलं, पण धूरविरहित तंबाखूची विक्री वाढली : 2009-10 ते 2016-17 या काळात उत्तर प्रदेशात धूम्रपानाचे प्रमाण 14.9 टक्क्यांवरून 13.5 टक्क्यांपर्यंत कमी झाले. मात्र, याच काळात धूरविरहित तंबाखूचा वापर 25.3 टक्क्यांवरून 29.4 टक्क्यांपर्यंत वाढला. कोणत्याही स्वरूपात तंबाखू वापरणाऱ्यांचं प्रमाणही 33.9 टक्क्यांवरून 35.5 टक्क्यांपर्यंत वाढले. म्हणजेच फक्त सिगारेट आणि बिडीवर लक्ष केंद्रित केल्यानं तंबाखू नियंत्रणाची समस्या सुटणार नाही.
तंबाखूचा कचरा देखील एक समस्या : उत्तर प्रदेश हे देशात सर्वाधिक तंबाखू कचरा निर्माण करणारे राज्य आहे, असं तंबाखूच्या कचऱ्यावरील एका अभ्यासात आढळून आलं आहे. या अभ्यासानुसार राज्यात अंदाजे 35,724 टन तंबाखूचा कचरा निर्माण होतो. मात्र, हा आकडा तंबाखूच्या वापराचा नाही, हा तंबाखूजन्य पदार्थांच्या कचऱ्याचा एक अंदाज आहे.
पान मसाला, तंबाखू स्वतंत्रपणे विकण्याचे मार्ग : उत्तर प्रदेश सरकारनं 1 जून 2024 पासून एकाच दुकानात पान मसाला आणि तंबाखू यांच्या एकत्रित विक्रीवर बंदी घालणारा कायदा लागू केला आहे. दोन्ही उत्पादनं एकत्र सहज मिळणं कमी करणे, हा यामागील उद्देश होता. मात्र, बाजारात पान मसाला आणि तंबाखू अजूनही स्वतंत्र पाकिटांमध्ये विकले जात आहेत. ग्राहक एकाच दुकानातून किंवा जवळच्या दुकानांमधून ही दोन्ही उत्पादने सहज खरेदी करू शकतात.
नियमामागील हेतू आणि बाजारातील वास्तव : अशा परिस्थितीत, तंबाखू बंदीमागील मूळ हेतूच कमजोर होतो. जर ग्राहक पान मसाला आणि तंबाखू वेगवेगळे खरेदी करून एकाच पद्धतीनं सेवन करत असतील, तर फक्त विक्रीचे ठिकाण बदलल्यामुळं ही समस्या सुटणार नाही. यासाठी नियमांचे निरीक्षण आणि प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक आहे. अवैध उत्पादन आणि विक्रीविरोधात सातत्यपूर्ण कारवाई करणं देखील आवश्यक आहे.
अवैध गुटखा व्यापार देखील एक मोठं आव्हान : तंबाखू आणि पान मसाला व्यापारातही अवैध उत्पादन आणि बनावट उत्पादनं ही एक मोठी समस्या आहे. बांदा येथील एका अवैध गुटखा कारखान्यावर टाकलेल्या छाप्यात दोन क्विंटल सुपारीच्या दाण्यांसह मोठ्या प्रमाणात माल जप्त करण्यात आला. मेरठमध्ये बनावट सिगारेट बनवणाऱ्या एका कारखान्याचाही पर्दाफाश करण्यात आला, जिथून कोट्यवधी रुपयांचा माल जप्त करण्यात आला. पोलीस तपासात असं समोर आलं की, हे नेटवर्क अनेक महिन्यांपासून सक्रिय होतं.
कारवाई करताना अनेकदा आव्हानं येतात : विभागांमधील समन्वयाच्या अभावामुळं अवैध व्यापारावर कारवाई करताना अनेकदा आव्हानं निर्माण होतात. सीमावर्ती भागातील छाप्यादरम्यान, एका विभागानं दुसऱ्या विभागाला माहिती देऊनही, अधिकारक्षेत्र आणि कार्यपद्धतीचे प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. यामुळं तत्काळ कारवाईत अडथळा येतो. दरम्यान, अवैध व्यापारी कारवाई टाळण्यासाठी नवनवीन मार्ग शोधत राहतात.
दुसऱ्या उत्पादनाच्या नावाखाली गुटख्याची निर्मिती : दुसऱ्या उत्पादनाच्या नावाखाली गुटखा तयार करून तो इतर राज्यांमार्फत बाजारात पोहोचवल्याची प्रकरणंही समोर आली आहेत. अशा नेटवर्कवर कारवाई करण्यासाठी पोलीस, अन्न सुरक्षा विभाग, राज्य कर विभाग आणि स्थानिक प्रशासन यांच्यात उत्तम समन्वय असणं आवश्यक आहे. केवळ किरकोळ विक्रेत्यांवर कारवाई केल्याने संपूर्ण पुरवठा साखळी विस्कळीत होणार नाही. उत्पादनापासून ते साठवणूक, वाहतूक आणि विक्रीपर्यंतच्या संपूर्ण नेटवर्कवर लक्ष ठेवलं पाहिजे.
पॅकेजिंगवरही कडक नियम : सरकार तंबाखू आणि पान मसाला उत्पादनांच्या पॅकेजिंगवरही कडक नियम लागू करण्याचा प्रयत्न करत आहे. एफएसएसएआयच्या (FSSAI) मसुदा नियमांनुसार, पान मसाल्याच्या पॅकेजिंगमध्ये प्लास्टिकचा वापर मर्यादित करणं आणि कागद व पेपरबोर्डसारख्या नैसर्गिक सामग्रीचा वापर करणं अपेक्षित आहे. मात्र, कोणत्याही नवीन नियमांमुळं अवैध व्यापारी ते टाळण्याचे मार्ग शोधू शकतात. त्यामुळं, केवळ पॅकेजिंग बदलल्यानं ही समस्या सुटणार नाही.
उत्पादनापासून विक्रीपर्यंत देखरेख आवश्यक : तंबाखू नियंत्रणासाठी उत्पादन, वाहतूक आणि किरकोळ विक्री अशा संपूर्ण नेटवर्कवर लक्ष ठेवणं आवश्यक आहे. अवैध उत्पादन ओळखणं आणि बनावट उत्पादनांचा पुरवठा रोखणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. याव्यतिरिक्त, दुकानांमध्ये अल्पवयीन मुलांना होणाऱ्या विक्रीवर आणि शैक्षणिक संस्थांजवळ तंबाखूजन्य उत्पादनांच्या विक्रीवर देखरेख ठेवणं आवश्यक आहे. तरच तंबाखू नियंत्रण कायद्यांचा परिणाम प्रत्यक्ष जमिनीवर दिसून येईल.
पान, सिगारेट आणि बिडी यांसंबंधी काय आहेत नियम? : पानाच्या विक्रीवर कोणतीही सर्वसाधारण बंदी नाही. जेव्हा पानात तंबाखू किंवा प्रतिबंधित पदार्थांचा वापर केला जातो, तेव्हा समस्या निर्माण होतात. त्याचप्रमाणे, देशभरात सिगारेट आणि बिडी यांवर संपूर्ण बंदी नाही. त्यांचे उत्पादन, विक्री, जाहिरात आणि वापर विविध कायद्यांद्वारे नियंत्रित केले जातात.
COTPA अंतर्गत कोणत्या तरतुदी आहेत? : COTPA म्हणजेच सिगारेट्स अँड अदर टोबॅको प्रॉडक्ट्स अॅक्ट, 2023 हा तंबाखूजन्य पदार्थांचे नियमन करणारा प्रमुख कायदा आहे. या कायद्यानुसार, सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करण्यास मनाई आहे. 18 वर्षांखालील कोणालाही तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री करण्यास मनाई आहे. तसंच शैक्षणिक संस्थांच्या 100 यार्ड परिसरातही तंबाखूजन्य पदार्थांच्या विक्रीस मनाई आहे.
पॅकेजवरील सूचना देखील अनिवार्य : तंबाखूजन्य उत्पादनांच्या पॅकेजवर विहित आरोग्यविषयक सूचना आणि सचित्र सूचना अनिवार्य आहेत. शाळा आणि महाविद्यालये तंबाखूमुक्त करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वं देखील लागू आहेत. 2015 मध्ये, उत्तर प्रदेशने सुट्या सिगारेट, विशेषतः सुट्या सिगारेटची सहज उपलब्धता कमी करण्यासाठी आणि विशेषतः तरुणांमध्ये धूम्रपानाची सुरुवात रोखण्यासाठी, त्यांच्या विक्रीवर बंदी घालणारा आदेश लागू केला.
बाजारात सुटे सिगारेट अजूनही दिसतात : सुट्या सिगारेटच्या विक्रीवर बंदी असूनही, या सिगारेट सर्रास विकले जात असल्याचं आढळून येतं. यावरून हे दिसून येतं की, कायद्यासोबतच प्रभावी अंमलबजावणीकडेही तितकेच लक्ष दिलं पाहिजे. केवळ नियम बनवणे पुरेसे नाही. नियमित तपासणी, दंड आणि जनजागृती मोहीम देखील आवश्यक आहेत.
हुक्का बारच्या बाबतीत काय? : गेल्या काही वर्षांपासून हुक्का बार चालवणे हा कायदेशीर आणि प्रशासकीय वादाचा विषय राहिला आहे. सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करणं, हे COTPA कायद्यांतर्गत नियंत्रित केलं जातं. राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रमाच्या कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसारही, हुक्का बार चालवणं हे तंबाखू नियंत्रणाच्या उद्दिष्टांच्या विरुद्ध मानलं जातं. अशा प्रकरणांमध्ये, स्थानिक कायदे आणि सक्षम अधिकाऱ्यांची परवानगी देखील महत्त्वाची ठरते.
उच्च न्यायालयाची टिप्पणी का महत्त्वाची? : मे 2026 मध्ये, या प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठानंही महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली. न्यायमूर्ती आलोक माथूर आणि अमिताभ कुमार राय यांच्या खंडपीठानं म्हटलं की, हुक्का बार चालवणं हा मूलभूत हक्क नाही. अशा उपक्रमाला सामान्य व्यावसायिक उपक्रमासारखेच संरक्षण दिलं जाऊ शकत नाही. जिथं वैधानिक परवाना आवश्यक आहे, तिथं चालकानं संबंधित परवाना मिळवलाच पाहिजे, असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे.
प्रत्येक कॅफेसाठी एकसारखा परवाना नाही : याचा अर्थ असा होत नाही की, राज्यातील प्रत्येक रेस्टॉरंट किंवा कॅफेला एकसमान राज्यव्यापी हुक्का बार परवाना व्यवस्था आपोआप लागू होते. हुक्का बारची कायदेशीरता आणि स्थानिक परवानगी ही सक्षम प्राधिकरणांच्या संबंधित कायद्यांवर आणि नियमांवर अवलंबून असते. संबंधित प्रकरणात, न्यायालयाला असंही कळवण्यात आलं की, याचिकाकर्त्याकडे हुक्का बार चालवण्यासाठी कोणताही विशिष्ट परवाना नव्हता. त्यामुळं अशा प्रकरणांमध्ये वस्तुस्थिती आणि स्थानिक नियमांचा विचार करणं आवश्यक आहे.
अवैध व्यापारावर अनेक विभागांचं लक्ष : पोलिसांसोबतच, अन्न सुरक्षा विभाग, राज्य कर विभाग आणि स्थानिक प्रशासन अवैध हुक्का बार आणि तंबाखूच्या अवैध विक्रीवर कारवाई करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. कर चुकवेगिरी, बिल न दिलेला माल, अवैध बांधकाम किंवा फसव्या ई-वे बिलांचा वापर यांसारखी प्रकरणं आढळल्यास, संबंधित विभाग कारवाई करू शकतात. अशा प्रकरणांमध्ये केवळ आरोग्याच्या समस्याच नव्हे, तर कर चुकवेगिरी आणि आर्थिक गुन्हे यांचाही समावेश असतो.
DGGI च्या कारवाईतून मोठं प्रकरण उघडकीस : ऑगस्ट 2026 मध्ये, डीजीजीआयच्या लखनौ विभागीय युनिटनं चित्रकूट आणि बांदा येथील पान मसाला, फ्लेवर्ड जर्दा आणि गुटखा यांच्या कथित अवैध उत्पादन नेटवर्कवर कारवाई केली. तपासात जवपास 185 कोटी रुपयांची कर आणि उपकराची चोरी झाल्याचं समोर आलं. पॅकिंग मशिन आणि तयार उत्पादनंही जप्त करण्यात आली. त्यामुळं हे प्रकरण दर्शवतं की, तंबाखू आणि पान मसाल्याचा अवैध व्यापार हा केवळ आरोग्याचाच नाही, तर महसुलाचाही एक मोठा प्रश्न आहे.
सरकारसाठी कर महसूल हा देखील एक मोठा मुद्दा : तंबाखूजन्य पदार्थांपासून मिळणारा सरकारी महसूल हा एक महत्त्वाचा भाग आहे. राज्य कर विभागाकडील उपलब्ध आकडेवारीनुसार, 2023-24 या आर्थिक वर्षात सिगारेटवरील कर संकलन 435.34 कोटी रुपये होते. 2024-25 मध्ये हे वाढून 490.42 कोटी रुपये झाले. हे एका वर्षात सिगारेटवरील कर संकलनात अंदाजे 12.65 टक्क्यांची वाढ दाखवते.
पान मसाला आणि तंबाखूवरील करात घट : पान मसाला, खैनी आणि चघळण्याचा तंबाखू यांचा समावेश असलेल्या तंबाखूजन्य उत्पादनांच्या श्रेणीतून 2023-24 मध्ये 601.53 कोटींचा कर महसूल जमा झाला होता. 2024-25 मध्ये हा महसूल घटून 541.51 कोटी झाला, म्हणजेच सुमारे 9.98 टक्क्यांची घट झाली. या आकडेवारीवरून असं दिसून येतं की, तंबाखू नियंत्रण हा सरकारसाठी महसुलाचा एक मुद्दा देखील आहे.
संपूर्ण गुटखा बंदी कितपत शक्य? : उत्तर प्रदेशात गुटखा आणि तंबाखूबाबत कायदे आणि नियम अस्तित्वात असले तरी, बाजारात या उत्पादनांची उपलब्धता हे एक मोठं आव्हान आहे. पान मसाला आणि तंबाखूची वेगवेगळ्या पाकिटांमध्ये विक्री, अवैध उत्पादन, बनावट उत्पादनं आणि कमकुवत देखरेख यांमुळं बंदीचा प्रभाव कमी होऊ शकतो. याशिवाय, तंबाखूशी संबंधित व्यवसाय आणि सरकारी महसुलाचा मुद्दा या धोरणाला अधिक गुंतागुंतीचे बनवतो. त्यामुळं संपूर्ण बंदीचे यश केवळ एका आदेशावर अवलंबून न राहता, मजबूत देखरेख, अवैध पुरवठा साखळ्यांवर कारवाई, जनजागृती आणि पर्यायी रोजगार यांसारख्या अनेक घटकांवर अवलंबून असणार आहे.
कायद्यापेक्षा त्याचं पालन करणं अधिक महत्त्वाचं : दरम्यान, धोक्याची पातळी गाठण्यापासून ते रुग्णालयांमध्ये दाखल होणाऱ्या रुग्णांच्या संख्येपर्यंत आणि अवैध कारखान्यांवरील कारवाईपर्यंत, तंबाखूचे संपूर्ण चित्र स्पष्ट आहे. कायदा अस्तित्वात आहे की नाही? हा प्रश्न नाही. तर तो कायदा प्रत्यक्षात किती प्रभावीपणे लागू केला जातोय, हा आहे. जर उत्पादन दुकानदारांना सहज उपलब्ध असेल आणि ग्राहक ते सहजपणे खरेदी करू शकत असतील, तर केवळ कागदोपत्री बंदीचा मर्यादित परिणाम होईल. कायदा, बाजारपेठ आणि लोकांच्या सवयी यांच्यातील दरी आपण किती कमी करू शकतो, हीच तंबाखू नियंत्रणाची खरी कसोटी आहे.
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