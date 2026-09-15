प्रत्येक घरात विडी, कर्करोगाचा प्रादुर्भाव वाढतोय; मालदा गावासमोर आरोग्याचे चिंताजनक संकट!
बाहेरून पाहता हे इतर कोणत्याही गावासारखंच वाटतं. मात्र, येथील घरांमध्ये विड्या वळणं हा रोजचा व्यवसाय आहे. याबाबतचा 'ईटीव्ही भारत'चे प्रतिनिधी पार्थ दास यांचा रिपोर्ट.
Published : September 15, 2026 at 10:26 PM IST
मालदा : मालदा जिल्ह्यातील 'उत्तर दरियापूर' गावातील रहिवाशांचा असा दावा आहे की, येथील 1200 घरांपैकी अनेक घरांमध्ये किमान एका व्यक्तीचा फुफ्फुसाच्या कर्करोगामुळे मृत्यू झाला आहे. हे तेच गाव आहे जिथे बहुतांश कुटुंबे विडी वळण्याच्या व्यवसायात गुंतलेली आहेत. गावात प्रवेश केल्यावर तुम्हाला आई-मुलगी एकत्र काम करताना, सासू-सून शेजारी बसून काम करताना आणि महिलांचा गट एखाद्या घराबाहेर बसून एकत्र काम करताना दिसतो. याचं कारण? उदरनिर्वाहासाठी विड्या वळणे. आणि परिणाम? फुफ्फुसाचा कर्करोग. तरीही, या गावात कर्करोगाचे प्रमाण किती आहे, हे स्पष्ट करणारा किंवा विडी वळताना तंबाखूच्या दीर्घकालीन संपर्कात राहणं, हे नोंदवलेल्या मृत्यूंसाठी थेट कारणीभूत आहे का, हे निश्चित करणारा कोणताही सर्वसमावेशक सरकारी अभ्यास उपलब्ध नाही.
उपजीविकेच्या पानांमधील तंबाखू : मालदा जिल्ह्यातील उत्तर दरियापूरच्या कालिआचक-1 ब्लॉकमधील राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 12 च्या कडेला असलेलं एक गाव. बाहेरून पाहता ते इतर पाच गावांसारखेच दिसतं. पण एकदा तुम्ही गावात गेलात की, एक वेगळेच चित्र समोर येतं. एका घरात शिरताच आम्हाला एक स्त्री जमिनीवर बसून विडी बांधताना दिसली. तिच्या शेजारी तिची विवाहित मुलगी होती. दुसऱ्या एका घरात अनेक स्त्रिया एकत्र काम करत होत्या. सकाळपासून संध्याकाळपर्यंतचा दिवस पानं, तंबाखू, धागा आणि तयार विड्या बनवण्यातच जात होता. हे काम गावातील अनेक कुटुंबांसाठी उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत आहे. परिणामी, धोका माहीत असूनही, त्याकडे दुर्लक्ष करणं शक्य नाही. उलट, जेव्हा आम्ही त्याबद्दल विचारतो, तेव्हा एकसुरात प्रश्न उपस्थित होतो की, जर तंबाखूच आपल्याला अन्न देत असेल, तर आपण तंबाखूच्या धुळीपासून स्वतःला कसे वाचवू शकतो!
असहायतेचं चित्र : 'मला कॅन्सर आहे', पण मी विडी वळण्याचं काम बंद केलं तर कुटुंब कसं जगणार? असं म्हणणाऱ्या मोहम्मद शाहजहान शेख यांच्या शब्दांतून असहायतेचं चित्र स्पष्ट दिसतं. सुमारे तीन महिन्यांपूर्वी, त्यांच्या तोंडातून अचानक रक्त येऊ लागले. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार एकामागून एक चाचण्या करण्यात आल्या. अहवालातून फुफ्फुसाचा कर्करोग असल्याचं निष्पन्न झालं. आता त्यांच्यावर कोलकाता येथील चित्तरंजन राष्ट्रीय कर्करोग संस्थेत उपचार सुरू आहेत. शाहजहान यांचं कुटुंबही बऱ्याच काळापासून बिडी बांधण्याच्या व्यवसायात गुंतलेलं आहे.
सुना विड्या बांधायच्या... : वृद्ध अफसर अली यांचं घरही फार पूर्वीपासून बिड्या बांधण्याचं ठिकाण राहिले आहे. त्यांच्या सुना विड्या बांधायच्या. आता अफसर स्वतः फुफ्फुसाच्या कर्करोगाने ग्रस्त आहेत. आजाराचं निदान झाल्यावर सुनांनी विड्या वळण्याचं काम बंद केलं. मात्र, तोपर्यंत आजारानं त्यांच्या शरीरावर ताबा मिळवला होता. जवळपास चार महिन्यांपूर्वी त्यांना कर्करोगाचं निदान झालं. त्यांच्यावर कोलकात्यात उपचार सुरू आहेत. डॉक्टरांनी त्यांना बरं होण्याचं आश्वासन दिलं आहे. पण त्यांच्या छातीतील वेदना असह्य आहेत. चालणंही कठीण झाले आहे. घरी सुरू असलेल्या कामातील धूळ आणि हवेमध्ये लपलेला धोका असू शकतो, याची त्या अधिकाऱ्याला खंत वाटते. पण त्यांना याची कल्पना नव्हती.
आईच्या मृत्यूनंतरही विडी सोडणं शक्य नाही : हाजी अब्दुल करीम यांच्या आईचंही नुकतंच फुफ्फुसाच्या कर्करोगानं निधन झालं. फक्त एका आठवड्यापूर्वी. करीम यांच्या मते, या भागातील जवळजवळ प्रत्येक घरात विडी बांधण्याचं काम केलं जातं. विशेषतः महिला हे काम करतात. एकामागून एक मृत्यू पाहूनही हे काम थांबलेलं नाही. कारण, हा पैसा कुटुंबासाठी केवळ अतिरिक्त उत्पन्नाचा स्रोत नाही. अनेक कुटुंबांसाठी हेच मुख्य उत्पन्न आहे. त्यांच्या मते, महिला स्वतःच्या खर्चासोबत कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी हा पैसा देतात. त्यामुळं, धोका माहीत असूनही त्यांना विडी सोडणं सोपं जात नाही.
20 वर्षांपासून विड्या वळण्याचं काम : नर्सेना बीबीचं वय कितीही वाढलं तरी तिची बोटं कधीच थांबत नाहीत. ती जवळपास २० वर्षांपासून विड्या वळण्याचं काम करत आहे. तिच्या शेजारी बसलेली तिची मुलगीसुद्धा तिच्या आईसोबत विड्या वळण्याचं काम आहे. नर्सेना बीबीच्या कुटुंबातील अनेक सदस्यही या व्यवसायात गुंतलेले आहेत. दरम्यान, नर्सेना बीबी यांना माहीत आहे की, हे काम धोकादायक आहे. तिनं गावातील अनेक घरांमध्ये फुफ्फुसाच्या कर्करोगाचे रुग्ण पाहिले आहेत. तिच्या शेजारच्या घरातील एका व्यक्तीलाही याचा त्रास आहे. पण ती नोकरी कशी सोडू शकते? जर तिनं विड्या बांधणं थांबवलं, तर तिचं उत्पन्न थांबेल. ती आठवड्याला काहीशे रुपये कमावते. सरकारी आर्थिक मदत मिळूनही कुटुंबाचा सर्व खर्च भागत नाही. परिणामी, एका बाजूला आजाराची भीती आहे आणि दुसऱ्या बाजूला पोटाचे ओझे आहे. उत्तर दरियापूरमध्ये या दोघांमधील लढाईत, पोटाचे ओझे दररोज जिंकत आहे.
मुलीच्या शिक्षणासाठी विडी हाच एकमेव आशेचा किरण : सीमा खातून जवळपास 30 वर्षांपासून विड्या वळण्याचं काम करत आहे. तिचे पती आजारी आहेत आणि काम करू शकत नाहीत. तिच्यावर कुटुंबाची मोठी जबाबदारी आहे. तिला आपल्या मुलीचं शिक्षण थांबवायचं नाही. त्यामुळं ती आजही दिवसाला 500 ते 600 विड्या वळण्याचं काम करते. तिला होणाऱ्या नुकसानीची जाणीव आहे. पण नोकरी सोडण्यासाठी तिच्याकडे पुरेशी बचत नाही. रोजगाराचा दुसरा कोणताही पर्यायही उपलब्ध नाही. सीमा हिचा दावा आहे की, जर सरकारनं त्यांच्यासाठी दुसऱ्या कामाची व्यवस्था केली, तर त्या विडी विणण्याचे काम सोडायला तयार आहेत. दरम्यान, यावरून असं दिसतं की उत्तर दरियापूरमधील समस्येचं मूळ या एकाच शब्दात दडलेले आहे, ते म्हणजे लोकांना धोका असल्याची जाणीव आहे, पण त्यातून बाहेर पडण्याचा कोणताही मार्ग नाही!
मालदा-मुर्शिदाबादमध्ये विडीची मोठी अर्थव्यवस्था : पश्चिम बंगालमधील विडी उद्योग हा रोजगाराचा एक लहानसा क्षेत्र नाही. सरकारी अंदाजानुसार, राज्यातील विडी कामगारांची संख्या 18.5 लाखांपेक्षा थोडी जास्त आहे. यातील मोठा भाग मुर्शिदाबाद आणि मालदामध्ये आहे. सूत्रांच्या दाव्यानुसार, मुर्शिदाबादमध्ये सुमारे 12 लाख आणि मालदामध्ये सुमारे 4.5 लाख विडी कामगार आहेत. मुर्शिदाबाद, तसंच कालिआचक, जांगीपूर, शमशेरगंज आणि फरक्का हे तीन तालुके मिळून एक मोठा विडी प्रदेशच बनला आहे. जिल्हा विडी कामगार संघटनेचे सचिव मोहम्मद इब्राहिम यांच्या दाव्यानुसार, केवळ मालदामधील विडी उद्योगाचा वार्षिक व्यवसाय सुमारे 2 हजार कोटींचा आहे. त्यांच्या मते, कामगारांना प्रत्येक हजार विड्या बांधण्यासाठी सुमारे 200 रुपये मजुरी मिळते. दरम्यान, या मोठ्या अर्थव्यवस्थेच्या मुळाशी त्या महिला आहेत, ज्यांची घरं तंबाखू, धूळ आणि विडीच्या पानांच्या वासानं भरलेली असतात.
तंबाखूमुळं कामगारांच्या आरोग्यालाही धोका : कोलकाता येथील कर्करोगतज्ज्ञ साग्निक रॉय यांच्या मते, बिड्यांशी संबंधित आरोग्याचे धोके केवळ त्या ओढण्यापुरतेच मर्यादित नाहीत. बिड्या वळताना निर्माण होणाऱ्या तंबाखूच्या धुळीमध्ये विविध हानिकारक रसायनं आणि सूक्ष्म कण असू शकतात. अशा वातावरणात दीर्घकाळ राहिल्यामुळं श्वसनसंस्थेचं नुकसान होण्याचा धोका वाढतो. यामुळं केवळ कामगारांनाच धोका असतो असं नाही, तर कुटुंबातील इतर सदस्यांनाही याचा फटका बसू शकतो. याचं कारण म्हणजे, बिड्या वळण्याचं काम अनेकदा स्वतंत्र कारखान्यात न करता राहत्या घरातच केलं जातं. परिणामी, लहान मुलांपासून ते वृद्धांपर्यंत आणि ज्यांनी कधी बिडीला स्पर्शही केला नाही, अशा व्यक्तींपर्यंत प्रत्येकालाच घरातल्या हवेतून तंबाखूच्या धुळीचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळंच, राहत्या जागेपासून कामाची जागा वेगळी असणं, तिथं खेळती हवा (व्हेंटिलेशन) असणं आणि तंबाखूच्या संपर्कात दीर्घकाळ किंवा सतत राहणं टाळणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे, असा सल्ला तज्ज्ञ देतात.
गरिबांसाठी स्वतंत्र खोली आहे कुठं? : उत्तर दरियापूरमधील परिस्थिती नेमकी याच मुद्द्यावर अडखळते. स्वतंत्र खोली, खिडक्या व दरवाजांमधून पुरेसी हवा आणि प्रकाश येण्याची सोय आणि कामाची जागा व राहण्याची जागा वेगळी असणे... स्वच्छतेचे हे नियम कागदावर पाळायला सोपे वाटत असले, तरी प्रत्यक्षात त्यांची अंमलबजावणी करणे अत्यंत कठीण आहे. ज्या घरात पाच-सहा माणसं केवळ दोन खोल्यांमध्ये राहत असतात, तिथं बिड्या वळण्यासाठी स्वतंत्र खोली कुठून येणार? कामगारांचं म्हणणं आहे की, सरकारची इच्छा असती तर गावात एखादं सामुदायिक सभागृह किंवा विशेष केंद्र उभारता आलं असतं, जिथं ते बिड्या वळू शकले असते. तसं झालं असतं, तर किमान त्यांच्या राहत्या घरात तंबाखूची धूळ पसरली नसती. तरीही, अशी कोणतीही सुविधा तिथं उपलब्ध नाही.
'गुळाचं पाणी' हा एक उपाय : तंबाखूच्या हानिकारक परिणामांपासून बचाव करण्यासाठी काही ग्रामीण कामगारांमध्ये एक विचित्र समजूत रूढ झाली आहे. रात्री गुळ मिसळलेलं पाणी प्यायल्यानं फुफ्फुसे स्वच्छ राहतात, असा त्यांचा समज आहे. या समजुतीला पुष्टी देणारा कोणताही वैज्ञानिक आधार नाही. तरीही, सतत तंबाखूच्या संपर्कात राहणाऱ्या लोकांच्या मनातील खोलवर रुजलेली भीती आणि हतबलता यातूनच ही समजूत निर्माण झाली आहे. ज्यांच्यापर्यंत आधुनिक आरोग्यसेवा पोहोचू शकत नाहीत, असे लोक स्वतःचे असे घरगुती 'संरक्षक कवच' शोधत आहेत!
सरकारी रिसर्च कुठं आहे? : हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. या गावात फुफ्फुसाच्या कर्करोगामुळं होणाऱ्या मृत्यूंची संख्या धक्कादायक असल्याचे रिपोर्ट आहेत. येथील स्थानिक अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर बिडी उद्योगावर अवलंबून आहे आणि लोकांचा तंबाखूशी संबंध दीर्घकाळापासून येत आहे. वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या मते, तंबाखूच्या दीर्घकालीन संपर्कामुळं फुफ्फुसाच्या विविध आजारांचा धोका वाढतो. तरीही, उत्तर दरियापूरमध्ये नेमकं किती लोकांना कर्करोग झाला आहे किंवा त्यातून किती जणांचा मृत्यू झाला आहे, त्यापैकी किती जण बिडी कामगार होते किंवा तंबाखूच्या संपर्कात आले होते, किती जण धूम्रपान करत होते, तसंच रुग्णांचे वय आणि लिंग यांबाबत कोणताही सर्वसमावेशक सरकारी सर्व्हेक्षण झालेलं नाही. परिणामी, 'बिड्या वळणे' आणि गावातील फुफ्फुसाच्या कर्करोगामुळे होणारे मृत्यू यांच्यातील थेट कार्यकारणभाव अद्याप निश्चितपणे स्पष्ट करता येत नाही. असं असलं तरी, हा विषय दुर्लक्षित करण्यासारखा नक्कीच नाही.
पर्यायी उपजीविकेची मागणी : उत्तर दरियापूरच्या लोकांच्या बोलण्यात एक मुद्दा वारंवार अधोरेखित होतो, तो म्हणजे पर्यायी रोजगाराची गरज. त्यांना केवळ 'बिडी वळणे थांबवा' असं सांगून चालणार नाही. कारण जर बिडी उद्योग बंद पडला, तर अनेक घरांची चूलही विझेल. त्यामुळं, आरोग्याबाबतच्या जनजागृतीसोबतच पर्यायी रोजगाराचीही आवश्यकता आहे. बिडी कामगारांना सुरक्षित कामाची परिस्थिती आणि नियमित आरोग्य तपासणीची गरज आहे. तंबाखूच्या संपर्कात येणाऱ्या कामगारांची फुफ्फुसांची तपासणी आणि कर्करोगाचे प्राथमिक निदान (स्क्रीनिंग) करणं अत्यंत गरजेचं आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, उत्तर दरियापूरबाबत एका निष्पक्ष आणि वैज्ञानिक अभ्यासाची तातडीनं गरज आहे. कारण, या गावाची कहाणी जर आरोग्याच्या दृष्टीनं एक गंभीर इशारा ठरत असेल, तर ही केवळ मालदापुरती मर्यादित अशी एकमेव घटना नाही. सकाळी ज्या हातांनी बिड्या वळल्या जातात, तेच हात दुपारपर्यंत डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शन धरलेले असतात. आज ज्या तंबाखूमुळं पोटापाण्याची सोय होते, तोच तंबाखू जर उद्या जीवघेण्या आजाराचं आणि मृत्यूचं कारण बनणार असेल, तर उत्तर दरियापूरसमोर एकच कठोर प्रश्न उभा राहतो, तो म्हणजे उपजीविका की जीवन?
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