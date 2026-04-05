"भारतातील सर्वात भ्रष्ट मुख्यमंत्री", राहुल गांधींचा हिमंता बिस्वा सरमा यांच्यावर निशाणा
Published : April 5, 2026 at 6:38 PM IST
विश्वनाथ (आसाम) : काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा आणि भाजपावर जोरदार हल्लाबोल केला. आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा हे भारतातील सर्वात भ्रष्ट मुख्यमंत्री आहेत. तसंच, राजकीय पाठिंब्याच्या बदल्यात त्यांनी राज्यातील जमीन गौतम अदानी आणि मुकेश अंबानी यांच्यासारख्या बड्या उद्योगपतींच्या घशात घातल्याचाही आरोप राहुल गांधी यांनी केला. ते 9 एप्रिल रोजी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर रविवारी एका जाहीर सभेत बोलत होते.
काँग्रेस पक्षाची विचारधारा देखील आसामला एकसंध ठेवण्यासाठी आपलं जीवन समर्पित करणाऱ्या प्रसिद्ध संगीतकार झुबिन गर्ग यांच्या विचारधारेसारखीच असल्याचं राहुल गांधी यांनी सांगितलं. ते म्हणाले "झुबिन गर्ग यांनी आपलं संपूर्ण आयुष्य आसामच्या लोकांना एकत्र करण्यासाठी समर्पित केलं आणि त्यांनी कधीही कोणाशीही अन्यायपूर्ण वागणूक दिली नाही. द्वेषाविरुद्ध प्रेम पसरवणं ही काँग्रेस पक्षाची विचारधारा देखील तशीच आहे."
नरेंद्र मोदी, अमित शाह और हिमंता ने असम को BJP का ATM बना दिया है।
BJP आपकी जमीनें किसी बहाने से छीनकर अडानी-अंबानी-रामदेव को सौंप देती है, जिसके बदले BJP को करोड़ों-अरबों रुपए दिए जाते हैं।
: नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi
📍 असम pic.twitter.com/EdaMrwjMev
राहुल गांधी यांनी मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्यावर देशातील सर्वात भ्रष्ट मुख्यमंत्री असल्याचा आरोप केला आणि राज्यात काँग्रेसचं सरकार स्थापन झाल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असं सांगितलं. राहुल गांधी यांनी आरोप केला की, "राज्यातील सरमा यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा सरकार लोकांमध्ये आणि समुदायांमध्ये द्वेष पसरवत आहे. त्यांना आणखी काही दिवस बोलू द्या. त्यानंतर आसाममध्ये काँग्रेसचे सरकार स्थापन होईल, तसंच त्यांनी माफी मागितली तरी त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल."
याचबरोबर, राहुल गांधी यांनी राज्य सरकारवर आसामच्या जनतेऐवजी विशिष्ट कॉर्पोरेट समूहांच्या फायद्यासाठी काम करत असल्याचा आरोप केला. तसंच राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासह केंद्रीय नेतृत्वावरही निशाणा साधत, आसामची संसाधनं पाठिंब्यासाठी उद्योगपतींच्या हाती सोपवली जात असल्याचा आरोप केला. राहुल गांधी म्हणाले की, "दिल्लीत बसलेल्या त्यांच्या व्यावसायिक भागीदारांनी, अमित शाह आणि नरेंद्र मोदी यांनी तुम्हाला त्यांचं वैयक्तिक एटीएम बनवलं आहे."
असम एक फूलों का गुलदस्ता है, जिसमें अलग-अलग धर्म, जाति, विचारधारा के लोग रहते हैं।
आपने मुझे गोरखा का चिन्ह दिया है। आप सरहद पर देश की रक्षा करते हैं, आपने देश को बहुत कुछ दिया है।
यहां की हर कम्युनिटी असम की ताकत है।
: नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi
📍 असम pic.twitter.com/muGAISTjW7
दरम्यान, काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याचा उल्लेख करत राहुल गांधी म्हणाले की, " जाहीरनाम्यात अनेक कल्याणकारी आश्वासनं देण्यात आली आहेत, ज्यात आसाममधील सहा समुदायांना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीचा दर्जा देणे आणि महत्त्वाचा मतदारसंघ असलेल्या अप्पर आसाममधील चहाच्या मळ्यांतील कामगारांसाठी 450 रुपये दैनिक वेतनाचा प्रस्ताव यांचा समावेश आहे. तसंच आसाममध्ये सरकार स्थापन होताच, आम्ही आसामसाठी घेतलेल्या सहा निर्णयांची अंमलबजावणी करू. प्रत्येक महिलेला कोणत्याही अटींशिवाय तिच्या बँक खात्यात मासिक रोख रक्कम मिळेल आणि ज्यांना व्यवसाय सुरू करायचा आहे, त्यांना 50 हजार रुपये दिले जातील."
