8,931 दिवस सत्तेत: पंतप्रधान मोदींनी रचला इतिहास, सर्वाधिक काळ सरकारच्या प्रमुखपदी राहण्याचा मिळवला मान
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय राजकारणात एक ऐतिहासिक टप्पा गाठला आहे. त्यांनी आधी गुजरातचे मुख्यमंत्री आणि आता देशाचे पंतप्रधान म्हणून सर्वाधिक काळ सेवा दिली आहे.
Published : March 22, 2026 at 1:44 PM IST
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय राजकारणात ऐतिहासिक टप्पा गाठला असून ते देशातील निवडून आलेल्या सरकारचे सर्वाधिक काळ सेवा करणारे प्रमुख ठरले आहेत. या कामगिरीसह त्यांनी पवनकुमार चामलिंग यांचा विक्रम मोडला आहे. चमलिंग यांनी सिक्कीमचे मुख्यमंत्री म्हणून 8 हजार 930 दिवस कार्य केलं होतं. पंतप्रधान मोदी यांनी आता गुजरातचे मुख्यमंत्री आणि भारताचे पंतप्रधान म्हणून मिळून एकूण 8 हजार 931 दिवसांची सेवा पूर्ण केली आहे. अशा स्थितीत ते नेतृत्वाच्या भूमिकेत 25व्या वर्षात प्रवेश करत आहेत.
विशेष म्हणजे, टप्पा अत्यंत दुर्मिळ आणि महत्त्वाचा मानला जात असून, दीर्घकाळ अखंड सार्वजनिक सेवा आणि उच्चस्तरीय राजकीय नेतृत्वाचं प्रतीक मानलं जात आहे. आपल्या कारकिर्दीत मोदींनी अनेक उल्लेखनीय विक्रम प्रस्थापित केले आहेत. त्यात गुजरातचे सर्वाधिक काळ मुख्यमंत्री राहण्याचा विक्रम तसेच, मुख्यमंत्री म्हणून सर्वाधिक पूर्वअनुभव असलेले पंतप्रधान होण्याच्या विक्रमांचा समावेश आहे.
देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर जन्मलेले भारताचे पहिले पंतप्रधान : मोदी यांनी आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा गाठत स्वातंत्र्यानंतर जन्मलेले भारताचे पहिले पंतप्रधान म्हणूनही नोंद केली आहे. त्यांचा जन्म 17 सप्टेंबर 1950 रोजी झाला. यासोबतच मोदींनी 2014, 2019 आणि 2024 या सलग तीन लोकसभा निवडणुकांमध्ये विजय मिळवून सातत्यपूर्ण जनसमर्थन आणि दीर्घकालीन राजकीय नेतृत्व सिद्ध केलं आहे.
मोदी यांनी 7 ऑक्टोबर 2001 रोजी गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रं हाती घेतली होती आणि 21 मे 2014 पर्यंत त्यांनी हे पद भूषवलं. तब्बल 13 वर्षांहून अधिक काळ राज्याचं नेतृत्व केल्यानंतर त्यांनी राष्ट्रीय राजकारणात प्रवेश केला. 26 मे 2014 रोजी त्यांनी भारताचे 14वे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. लोकसभेत पूर्ण बहुमत मिळवणारे ते पहिले बिगर-काँग्रेस पंतप्रधान ठरले. यानंतर त्यांनी सलग दोन पूर्ण कार्यकाळ पूर्ण करणारे आणि तिसऱ्या कार्यकाळासाठी पुन्हा सत्तेत येणारे पहिले बिगर-काँग्रेस पंतप्रधान म्हणूनही इतिहास रचला. याशिवाय, यंदा त्यांनी विशेषतः डिजिटल क्षेत्रातही अनेक महत्त्वाचे टप्पे पार केले आहेत.
Today marks a historic milestone in Indian politics.— Amit Malviya (@amitmalviya) March 22, 2026
Prime Minister Narendra Modi has surpassed former Sikkim Chief Minister Pawan Kumar Chamling to become the longest-serving head of a government in India.
Pawan Kumar Chamling served as CM for 8,930 days.
सोशल मीडियावरदेखील लोकप्रिय : या महिन्याच्या सुरुवातीला त्यांच्या युट्यूब चॅनेलने 3 कोटी (30 मिलियन्स) सबस्क्राइबर्सचा टप्पा ओलांडला, ज्यामुळे ते या प्लॅटफॉर्मवर सर्वाधिक फॉलो केले जाणाऱ्या जागतिक नेत्यांपैकी एक ठरले आहेत. सध्या विद्यमान आणि माजी राष्ट्रप्रमुखांमध्ये सबस्क्राइबर्स संख्येच्या बाबतीत ते आघाडीवर आहेत.
फेब्रुवारी महिन्यात त्यांनी इन्स्टाग्रामवर 10 कोटी (100 मिलियन्स) फॉलोअर्सचा टप्पा पार केला, अशी कामगिरी करणारे ते पहिले विद्यमान जागतिक नेते आणि राजकारणी ठरले. 2014 मध्ये इन्स्टाग्रामवर प्रवेश केल्यानंतर त्यांच्या खात्याची लोकप्रियता सातत्याने वाढत गेली आहे. सध्या त्यांच्या इन्स्टाग्रामवर सुमारे 101 दशलक्ष फॉलोअर्स असून, X (पूर्वीचे Twitter) वर त्यांचे 106.5 मिलियन्स फॉलोअर्स आहेत.