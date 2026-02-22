ETV Bharat / bharat

भारतामध्ये एप्स्टाईनसारखं प्रकरण! 33 मुलांवर अत्याचार करून अश्लील व्हिडिओ करणाऱ्या जोडप्याला फाशीची शिक्षा

बांदा येथील पॉक्सो कोर्टानं अल्पवयीन मुलांवर अत्याचार करणाऱ्या जोडप्याला शेवटच्या श्वासापर्यंत फाशी देण्याचा आदेश दिला. जाणून घ्या, हे प्रकरण

bandas-epstein-file-couple-
आरोपीला नेताना पोलीस (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 22, 2026 at 10:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनौ: एपस्टाईन फाइल्समुळे अल्पवयीन मुलांवरील क्रूरता आणि त्यांच्यावर होणाऱ्या शारीरिक अत्याचाराकडे जगाचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. अशीच काहीशी घटना उत्तर प्रदेशातील बांदा येथे घडली होती. या प्रकरणात POCSO न्यायालयानं अल्पवयीन मुलांवरील बलात्कार आणि क्रूरतेबद्दल दोषी ठरलेल्या एका जोडप्याला फाशीची शिक्षा सुनावली आहे.

बांदा येथील एका जोडप्यानं अल्पवयीन मुलांवर मानसिक आणि शारीरिक अत्याचार केले. त्यांनी त्यांच्या घृणास्पद कृत्यांचे व्हिडिओ रेकॉर्ड करून पैसे मिळवण्यासाठी डार्क वेबवर अपलोड केले. ही गोष्ट इंटरपोलला कळताच त्यांनी सीबीआयकडं माहिती दिली. त्यानंतर या जोडप्यांचे कारनामे समोर आले. बांदा न्यायालयानं पाटबंधारे विभागातील निलंबित कनिष्ठ अभियंता रामभजन आणि त्यांची पत्नी दुर्गावती यांचा गुन्हा दुर्मिळातील दुर्मिळ गुन्ह्यांपैकी घोषित करण्यात आला. त्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली आहे.

नेमका गुन्हा कसा घडला होता? (Source- ETV Bharat Reporter)

इंटरपोलमुळे गुन्हा उघडकीस- इंटरपोलच्या माहितीच्या आधारे सीबीआयनं एफआयआर दाखल केला. बांदा येथे निष्पाप मुलांवरील बलात्कार आणि क्रूरतेनं अत्याचार झाल्याची घटना 31 ऑक्टोबर 2020 रोजी उघडकीस आली. सीबीआयनं या प्रकरणात पाटबंधारे विभागाचे निलंबित कनिष्ठ अभियंता राम भजन आणि त्याची पत्नी दुर्गावती यांना आरोपी म्हणून अटक केली. आरोपी राम भजन मूळचा बांदा येथील खरौंच गावचा आहे. तो हमीरपूर आणि चित्रकूटमध्ये काम करत होता.

शांत वागणूक असल्यानं संशय नाही- चित्रकूटमधील एका घराचा आरोपींनी घृणास्पद कृत्यांसाठी अड्ड्य़ासारखा वापर केला.पोलीस तपासात या जोडप्याच्या घृणास्पद कृत्यांचा खुलासा झाल्यानंतर तपास पथकालादेखील धक्का बसला. नोकरीदरम्यान राम भजन आणि त्याची पत्नी गरीब आणि निष्पाप मुलांना अडकवत असे. हमीरपूरमध्ये राहत असताना त्यांनी चार मुलांवर अत्याचार केले. चित्रकूटमध्ये बदली झाल्यानंतर त्यानं पाटबंधारे विभागाच्या कार्यालयाजवळील कापसेटी कॉलनीतील त्याच्या घरात गुन्हे केले. तो जवळजवळ तीन वर्षे तेथे राहून अनेक मुलांना नरकयातना देत होता. चित्रकूटमधील एक पॉश (एसडीएम) वसाहत असल्यानं केवळ स्थानिकांनाच नाही तर पोलिसांनाही तेथे गुन्हे घडत असल्याचा संशय आला नाही. त्यांनी भाड्याच्या घरात, मुलांवरील बलात्कार आणि क्रूरतेचे व्हिडिओ रेकॉर्ड केले. हे जोडपे त्यांच्या आजूबाजूच्या लोकांशी फारसा संवाद साधत नव्हते. त्यांची शांत वागणूक पाहून कोणालाही संशय आला नव्हता.

तीन वर्षांच्या खटल्यानंतर शिक्षा - इंटरपोलकडून 2020 मध्ये सीबीआयला बाल छायाचित्रण साहित्याची परदेशात तस्करी होत असल्याची माहिती मिळाली. त्यानंतर सीबीआयनं 31 ऑक्टोबर 2020 रोजी एफआयआर दाखल केला. तपासाच्या आधारे सीबीआयनं 19 नोव्हेंबर 2020 रोजी या जोडप्याला अटक केली. त्यानंतर, चौकशीच्या आधारे पोलिसांनी जोडप्याशी संबंधित अनेक ठिकाणी छापे टाकले. तेथून पोलिसांनी 8 लाख रुपये, 12 मोबाईल फोन, 6 पेन ड्राइव्ह, मुलांचे अश्लील व्हिडिओ आणि फोटो असलेली हार्ड डिस्क जप्त केली. याशिवाय अनेक संशयास्पद कागदपत्रेदेखील जप्त केली. त्यानंतर, पोलिसांनी 10 फेब्रुवारी 2021 रोजी न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले. 26 मे 2023 रोजी पोक्सो न्यायालयानं जोडप्याविरुद्ध आरोप निश्चित केले. त्यानंतर जवळजवळ तीन वर्षांच्या खटल्यानंतर शिक्षा सुनावण्यात आली.

न्यायालयानं दिला 160 पानांचा आदेश - सीबीआयचे सहयोगी वकील सौरभ कुमार सिंह यांनी सांगितलं की, हे प्रकरण खूप गंभीर आहे. या जोडप्यानं गरीब कुटुंबातील मुलांना लक्ष्य करून त्यांना चित्रकूटला आणले. चित्रकूटच्या एसडीएम कॉलनीमध्ये भाड्याच्या घरात मुलांना ठेवण्यात आलं होतं. तिथे त्यांच्यावर बलात्कार करून इतर घृणास्पद कृत्ये करण्यात आली. या जोडप्यानं डार्क वेबवर व्हिडिओ अपलोड करून पैसे मिळविले. सीबीआयनं या संदर्भात ठोस पुरावे मिळवून पुरावे न्यायालयासमोर सादर केले. कारवाईदरम्यान सीबीआयनं 29 मुलांसह 74 लोकांचे जबाब नोंदवले. छापेमारीदरम्यान सीबीआयनं असंख्य डिजिटल पुरावेदेखील गोळा करून न्यायालयात सादर केले. त्याच्या आधारे न्यायालयानं 160 पानांचा आदेश जारी केला. या जोडप्याला मुले नव्हती. त्यामुळे मुलांना चांगली वागणूक मिळेल, असे लोकांना वाटायचे. त्यामुळे, परिसरातील गरीब लोक त्यांच्या मुलांना खेळण्यासाठी घरी पाठवायचे. मुलांना आकर्षित करण्यासाठी या जोडप्यानं त्यांच्या घरात व्हिडिओ गेम ठेवले. ते त्यांना व्हिडिओ गेम आणि जेवणाचे आमिष दाखवून बलात्कार करायचे. त्या अत्यंत वाईट कृत्याचे व्हिडिओ रेकॉर्ड करायचे.

2010 ते 2020 पर्यंत सुरू होती गुन्हेगारी- अ‍ॅडव्होकेट सौरभ कुमार सिंह यांच्या माहितीनुसार हे जोडपे मुलांना भयानक व्हिडिओ दाखवायचे. त्यातून त्यांच्या मनावर नकारात्मक परिणाम झाला. त्यांनी मुलांसोबत घृणास्पद कृत्य करण्यासाठी दोन खास खोल्या तयार केल्या होत्या. त्यामध्ये व्हिडिओ रेकॉर्डर, हायटेक कॅमेरे आणि लाईट्स बसवण्यात आल्या होत्या. या जोडप्यानं हमीरपूरमधील एका पुरूषाच्या चार मुलांनाही लक्ष्य केलं होतं. व्हिडिओ विकण्यासाठी जोडप्यानं गुगल फोटोज आणि इतर अॅप्सचा वापर केला. या जोडप्याची ही गुन्हेगारी कृती 2010 ते 2020 पर्यंत सुरू होती. वकील सौरभ कुमार सिंह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार मानसिक आणि शारीरिक छळ झालेल्या अनेक मुलांपैकी अनेक गंभीर आजारी आहेत. बारा मुलांच्या गुप्तांगाला प्रचंड वेदना देण्यात आल्या होत्या.

जोडप्याची मानसिकता विकृत - काही जणांना गंभीर दुखापती झाल्यात. तर काही मुले मानसिकदृष्ट्या अपंग झाली आहेत. अनेकांनी मानसिक धक्क्यानंतर समजून घेण्याची आणि बोलण्याची क्षमता गमावली आहे. तर काही एम्समध्ये उपचारानंतर बरे झाले आहेत.लखनौ मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. सुजित कुमार कर यांच्या माहितीनुसार असे गुन्हे करणारे लोक सहसा मानसिक आजारी असतात. कधीकधी लैंगिक इच्छेमुळे लोक त्यांचे मानसिक संतुलन गमावून मर्यादा ओलांडतात. अशा लोकांना क्रूरता आणि घृणास्पद गोष्टीत आनंद मिळतो. या जोडप्याची मानसिकता विकृत आहे.

डार्क वेबवर अनेक गुन्हेगारी कृत्य घडतात- सायबर तज्ञ अमित दुबे यांच्या माहितीनुसार अल्पवयीन मुलांच्या पोर्नोग्राफीवर बंदी आल्यानंतर ही सामग्री बेकायदेशीर ठरवण्यात आली. सामग्री बेकायदेशीर झाल्यानंतर गुन्हेगारी प्रवृत्ती असलेले लोक डार्क वेबवर अशी सामग्री पाहतात. डार्क वेबवरील कोणत्याही वापरकर्त्याची ओळख उघड होत नाही. त्यामुळे लहान मुलांची पोर्नोग्राफी व्हिडिओ खरेदी होते. त्यातून विकणाऱ्यांना जास्तीत जास्त नफा मिळतो. डार्क वेबवर अनेक गुन्हेगारी कारवाया केल्या जातात.

हेही वाचा-

'अमेरिकेतील बड्या अधिकाऱ्याची मोदींशी भेट घालून देण्यासाठी एपस्टीनची मध्यस्थी' : पृथ्वीराज चव्हाणांचा खळबळजनक दावा

TAGGED:

बांदा एप्स्टाईन फाईल
EPSTEIN FILE
BANDA COURT ORDER
DEATH PENALTY FOR COUPLE
UP EPSTEIN FILE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.