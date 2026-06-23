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इंडियाज बॅटल अगेन्स्ट अ‍ॅडिक्शन : चहा, मसाले आणि व्यसन; झारखंडमधील अफूच्या बोंडांच्या व्यापारामुळं उत्तर भारतातील अमली पदार्थांच्या पुरवठा साखळीला मिळतंय बळ!

पोलीस तपासातून प्रचंड नफा मिळवून देणाऱ्या एका भरभराटीस आलेल्या बेकायदेशीर व्यापाराचा पर्दाफाश झाला आहे.

India's Battle Against Drugs
इंडियाज बॅटल अगेन्स्ट अ‍ॅडिक्शन (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 23, 2026 at 9:16 AM IST

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महामार्गावरील धाब्यांवर किंवा उपाहारगृहांमध्ये मिळणाऱ्या चहाबाबत आता चिंता व्यक्त केली जात असून त्यावर बारकाईनं लक्ष ठेवलं जात आहे. झारखंड पोलिसांनी केलेल्या तपासामध्ये एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. लांब पल्ल्याचे वाहनचालक आणि प्रवासी घेत असलेल्या पेयांमध्ये कथितरीत्या 'पोपी हस्क' (अफूच्या बोंडांचा चुरा) किंवा 'डोडा' मिसळला जात आहे. पलामू जिल्ह्यात केलेल्या कारवाईतून झारखंडपासून उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली आणि राजस्थानपर्यंत पसरलेल्या एका मोठ्या आंतरराज्यीय जाळ्याचा पर्दाफाश झाला आहे. या भागात अफूच्या पिकापासून मिळणाऱ्या या अमली उप-उत्पादनाचा वापर नशा करण्यासाठी केला जातो. दरम्यान, खसखस हा देखील एक महत्त्वाचा मसाला आहे, ज्याचा वापर उत्तर आणि पूर्व भारतातील राज्यांमध्ये काही विशिष्ट प्रकारच्या जेवणाच्या करीमध्ये जपून केला जातो.

पोलीस तपासातून प्रचंड नफा मिळवून देणाऱ्या एका भरभराटीस आलेल्या बेकायदेशीर व्यापाराचा पर्दाफाश झाला आहे. यात झारखंडमध्ये सुमारे 1500 रुपये प्रति किलो दराने खरेदी केलेला फूच्या बोंडांचा चुरा (Poppy Husk) इतर ठिकाणी 8000 रुपयांपर्यंतच्या दरानं विकला जातो. अलीकडच्या काळात शेकडो एकर क्षेत्रावरील अफूची बेकायदेशीर लागवड नष्ट करण्यात आली असली, तरी जप्तीची प्रकरणं आणि होणाऱ्या कारवाईवरून असं दिसून येतं की, तस्कर हा बेकायदेशीर व्यापार सुरू ठेवण्यासाठी महामार्गांचं जाळं आणि आंतरराज्यीय मार्गांचा वापर करत आहेत.

पलामू पोलिसांकडून 100 किलो अफू ​​जप्त : नोव्हेंबर आणि डिसेंबर 2025 मध्ये सदर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत अफूचे बोंड आणि अफूच्या व्यापाराविरुद्ध राबवण्यात आलेल्या मोहिमेदरम्यान पलामू पोलिसांनी उत्तर प्रदेशातील बरेली येथील रहिवासी असलेल्या मोहम्मद चांद आणि झिशान यांना अफूच्या बोंडांची तस्करी केल्याच्या आरोपाखाली अटक केली. त्यांच्याकडून सुमारे 100 किलो प्रतिबंधित माल जप्त करण्यात आला. चौकशीदरम्यान पोलिसांनी असा दावा केला की, आरोपींनी कबूल केले की डोडाचा वापर राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांवरील रस्त्याच्या कडेच्या उपाहारगृहांमध्ये चहाच्या पानांप्रमाणे केला जात होता. तसंच, पंजाब आणि हरियाणाच्या काही भागांत खसखशीच्या बोंडांची पूड अन्नात मिसळून त्याचं सेवन केलं जात असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

बरेली ट्रान्झिट हब म्हणून उदयास : दरम्यान, तपासातून असं समोर आलं आहे की, झारखंडमधून उगम पावणारे अफू आणि पोस्त-भुशाचे जाळं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली आणि राजस्थानशी जोडलेलं आहे. तसंच, बरेली हे एक महत्त्वाचं ट्रान्झिट हब म्हणून उदयास आलं आहे. ऑक्टोबर 2025 मध्ये, पलामूमध्ये बरेलीतील तस्करांना अटक करण्यात आली आणि ऑनलाइन व्यवहारांचे पुरावे जप्त करण्यात आले. यापूर्वीही, जून 2025 मध्ये, बरेलीमध्ये पकडलेल्या तस्करांचे झारखंडशी संबंध असल्याचं आढळून आलं होतं. तपास करणाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, अफू आणि डोडा झारखंडमधून बरेलीला नेले जाते आणि त्यानंतर संपूर्ण उत्तर भारतात पुरवलं जातं.

या अटकेनंतर, पलामूच्या तत्कालीन पोलीस अधीक्षक रेश्मा रामेशन यांनी सांगितलं की, एनडीपीएस (NDPS) कायद्यांतर्गत चार मोठे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. "चौकशीतून असं समोर आलं की, लोक खसखशीचे टरफल (पॉपी हस्क) वाळवून साठवतात आणि नंतर त्याची उत्तर प्रदेश, हरियाणा व पंजाबमध्ये वाहतूक करतात. तिथं त्याची पूड केली जाते आणि ती घरगुती वापरासाठी, तसंच महामार्गावरील खानावळी आणि चहाच्या टपऱ्यांवर वापरण्यासाठी विकली जाते. झारखंडमध्ये हे 1500 रुपये प्रति किलो दरानं खरेदी केलं जातं आणि त्यानंतर (पूड तयार केल्यावर) उत्तर प्रदेश, हरियाणा व पंजाबमध्ये 7000 ते 8000 रुपये प्रति किलो दरानं विकले जातं," असं रेश्मा रामेशन यांनी सांगितलं.

डोडा कसा तयार केला जातो आणि तो फायदेशीर का आहे? : डोडा कसा तयार केला जातो आणि तो फायदेशीर का आहे? : डोडा हा अफूच्या रोपापासून (पॅपाव्हर सॉम्निफेरम) मिळवला जातो. अफूच्या बोंडावर चीर देऊन त्यातून कच्ची अफू काढली जाते. अफू काढल्यानंतर उरलेली वाळलेली बोंडे आणि रोपाचे अवशेष यांच्यावर प्रक्रिया करून 'पॉपी हस्क' तयार केलं जातं, ज्याला स्थानिक भाषेत 'डोडा' असं म्हणतात. या वनस्पतीच्या प्रत्येक भागाचे व्यावसायिक मूल्य आहे. याच्या चीकापासून (लेटेक्स) अफू मिळवली जाते, वाळलेल्या बोंडांपासून आणि उरलेल्या वनस्पती-भागांपासून 'डोडा' मिळवला जातो, तर फळांच्या बोंडांमधून खसखस ​​मिळवली जाते. या व्यापाराचे एक हंगामी चक्र असते. डिसेंबर ते फेब्रुवारी या काळात कच्चा अफू काढला जातो आणि त्यानंतर मार्च व एप्रिल महिन्यांत वाळलेल्या रोपांपासून 'डोडा' तयार केला जातो. तस्कर हा माल साठवून ठेवतात आणि खरेदीदारांची वाट पाहतात.

या व्यवसायात गुंतलेल्यांना तो अत्यंत फायदेशीर वाटतो, कारण झारखंडमध्ये डोडा (अफीमचे बोंड) 1400 ते 1500 रुपये प्रति किलो दराने खरेदी केला जातो, परंतु उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आणि दिल्ली-एनसीआर (NCR) भागात तो 7000 ते 9000 रुपये प्रति किलो दरानं विकला जातो. यात अफीमच्या तुलनेत मॉर्फिनचे प्रमाण कमी असले, तरीही व्यसन लागण्याचा धोका कायम असतो. कच्च्या अफूमध्ये 10 ते 12 टक्के मॉर्फिन असते. याउलट, डोडामध्ये 0.2 ते 1.5 टक्के मॉर्फिन असते. जर वनस्पतीमधून अफू आधीच काढली गेली असेल, तर त्यातील मॉर्फिनचे प्रमाण 0.2 ते 0.5 टक्क्यांपर्यंत खाली येते; मात्र ज्या वनस्पतींवर अफू काढण्यासाठी चीर दिलेली नसते, त्यामध्ये हे प्रमाण 1.5 टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकते. तज्ज्ञांच्या मते, मॉर्फिन आणि कोडीनच्या अस्तित्वामुळं 'डोडा' हा एक स्वस्त नशिल्या पदार्थाचा प्रकार ठरतो, ज्याची हळूहळू सवय किंवा व्यसन जडू शकते.

ग्राहकांमध्ये लांब पल्ल्याचे वाहनचालक : काही लांब पल्ल्याच्या वाहनचालकांनी तपासकर्त्यांना सांगितलं की, डोडा (अफूचे बोंड) मिसळलेला चहा त्यांना लांबच्या प्रवासादरम्यानचा थकवा दूर करण्यास मदत करतो. पंजाबमधील सुरिंद्र या चालकानं सांगितलं की, "कधीकधी लांबच्या प्रवासात एखाद्या विशिष्ट ठिकाणचा चहा मनाला खूप तृप्ती देतो. डोडा घातलेला चहा प्यायल्यानं ताजेतवानं आणि उत्साही वाटतं."

डॉक्टरांचा एका धोकादायक इशारा : डोडाच्या वाढत्या वापराबाबत चिंता व्यक्त करताना पलामूचे सिव्हिल सर्जन डॉ. अनिल कुमार श्रीवास्तव यांनी सांगितलं की, "चहा किंवा मसाल्यासारखा डोडाचा वापर करणं अत्यंत धोकादायक आहे. यामुळं आरोग्याचे नुकसान होते आणि मानसिक आरोग्यावरही विपरीत परिणाम होतो. एकदा का याचं व्यसन लागलं की, ती सवय सोडवणं अत्यंत कठीण होऊन बसतं. तसंच, याचा परिणाम व्यक्तीच्या कामाच्या कार्यक्षमतेवरही होतो. जर एखाद्यानं डोडायुक्त चहाचे सेवन केलं, तर हळूहळू त्याला त्याची ओढ वाटू लागते." दरम्यान, डॉक्टरांचा इशारा आहे की दीर्घकाळ वापरामुळं व्यसन लागू शकते आणि यकृत व मूत्रपिंडांसह अनेक अवयवांचे कायमचे नुकसान होऊ शकते. आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, गैरवापर रोखण्यासाठी जनजागृती मोहीम आणि रस्त्यावरील खाण्याच्या ठिकाणांची तपासणी करणं आवश्यक आहे.

कायदेशीर आणि बेकायदेशीर अफूची लागवड : मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशातील निवडक जिल्ह्यांमध्ये परवानाधारक अफूच्या लागवडीस भारत परवानगी देतो. यातून मिळणारे उत्पादन केंद्र सरकारद्वारे खरेदी केले जाते आणि त्याचा वापर मॉर्फिन व कोडीन यांसारखी औषधे तयार करण्यासाठी केला जातो. तरीही, झारखंड, बिहार, ओडिशा आणि छत्तीसगडमधील दुर्गम भागांत होणारी बेकायदेशीर लागवड अमली पदार्थांच्या व्यापाराला बळ देते. पोलिसांच्या मते, यातून मिळणारे सर्व उत्पादन अखेरीस आंतरराज्य तस्करांच्या हाती लागते.

बेकायदेशीर लागवड नष्ट; कोट्यवधींचा माल जप्त : पोलिसांनी गेल्या दोन वर्षांत पलामू, गढवा आणि लातेहार जिल्ह्यांमध्ये कारवाया तीव्र केल्या आहेत. 2024-25 आणि 2025-26 या काळात पलामूमध्ये 800 एकरांहून अधिक क्षेत्रावरील अफूची बेकायदेशीर लागवड नष्ट करण्यात आली. तसंच, 2025-26 मध्ये लातेहारमध्ये आणखी 800 एकर क्षेत्रावरील अफूच्या पिकांची लागवड नष्ट करण्यात आली. याचबरोबर, मार्च 2025 मध्ये, पलामू पोलिसांनी अनेक कोटी रुपये मूल्य असलेला 566 किलो 'डोडा'चा मोठा साठा जप्त केला. अधिकाऱ्यांच्या मते, कडक देखरेख आणि जनजागृती मोहिमांमुळे अफूचे पारंपारिक उत्पादन होणाऱ्या भागांत या पिकाच्या लागवडीत घट झाली आहे.

संपर्क सुविधांमुळे तस्करांना मिळतेय मदत : पोलिसांच्या मते, उत्तर भारताशी असलेली उत्तम रस्ते आणि रेल्वे जोडणी अवैध व्यापार करणाऱ्यांसाठी सोयीस्कर ठरते. या भागातून जाणाऱ्या रेल्वेगाड्या, बिहार व उत्तर प्रदेशची जवळची सीमा आणि 'जीटी रोड'ची उपलब्धता यामुळं तस्करांना वाहतुकीसाठी सोपे मार्ग मिळतात. अफू आणि डोडा मिळवण्यासाठी खाजगी वाहनांतून आलेल्या हरियाणा, पंजाब आणि उत्तर प्रदेशमधील अनेक तस्करांना अलीकडच्या काळात अटक करण्यात आली आहे. कारवाया आणि सर्वेक्षणांमधून स्थानिक हस्तक तसंच राज्याबाहेरील जाळ्यांचा सहभाग असल्याचंही समोर आलं आहे.

NDPS कायद्यांतर्गत फारसा दिलासा मिळत नाही : 'नार्कोटिक ड्रग्ज अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस (NDPS) कायदा, 1985' अंतर्गत, 50 ​​किलोग्रॅमपेक्षा जास्त खसखसचे टरफल किंवा 2.5 किलोग्रॅमपेक्षा जास्त कच्चा अफू यांचा समावेश असलेल्या गुन्ह्यांची गणना 'व्यावसायिक प्रमाण' या श्रेणीत केली जाते. अशा प्रकरणांमध्ये कठोर तरतुदी लागू होतात आणि कनिष्ठ न्यायालयांकडून जामीन मिळणं अत्यंत अवघड असते. या कायद्यामध्ये अंमली पदार्थांची लागवड, ताबा, खरेदी, विक्री आणि वाहतूक यांचा समावेश आहे.

पोलिसांचा सातत्यपूर्ण कारवाईचा निर्धार : पलामू परिक्षेत्राचे डीआयजी किशोर कौशल यांनी सांगितलं की, "अफूच्या बेकायदेशीर लागवडीत घट झाली आहे. मात्र, तपासादरम्यान स्थानिक आणि बाहेरील व्यक्तींचा समावेश असलेलं एक जाळं उघडकीस आलं आहे. राज्याबाहेरील व्यक्तींची भूमिका समोर आली असून, अंमलबजावणीच्या कारवाईसोबतच तपासही सुरू आहे. तसंच अफू किंवा पोस्त-डोंडा यांचा कोणत्याही प्रकारचा वापर बेकायदेशीर आहे. पोलीस सर्व हालचालींवर लक्ष ठेवून आहेत आणि दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल," असे ते म्हणाले. याचबरोबर, संवेदनशील भागांमध्ये नियमित सर्वेक्षण सुरू असल्याचं आणि आंतरराज्य अमली पदार्थ तस्करीचं जाळं उद्ध्वस्त करण्यासाठी कडक पाळत ठेवली जाईल, अशी ग्वाही पोलिसांनी दिली आहे.

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