इंडियाज बॅटल अगेन्स्ट अॅडिक्शन : व्यसनाविरोधात पंजाबमध्ये 'Drug Census', हा उपक्रम भारताला पुढील दिशा दाखवू शकेल का?
5 मे 2026 रोजी सुरू झालेल्या या मोहिमेअंतर्गत सुमारे 65 लाख कुटुंबांचा समावेश केला जाणार आहे.
Published : June 20, 2026 at 6:28 PM IST
चंदीगड/लुधियाना : रोज सकाळी सात वाजता जसविंदर सिंग आपल्या हातात प्रश्नावलींचा बंच घेऊन घरातून निघतात. जसविंदर सिंग हे पंजाबमधील एका सरकारी शाळेतील शिक्षक आहेत. ते अशा अनेक शिक्षकांपैकी एक आहेत, जे फक्त शाळेतील वर्गापुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत, तर ते वस्त्यांवर जाऊन लोकांच्या दारांची कवाडे ठोठावतात आणि असे काही अवघड प्रश्न विचारतात, ज्यांची उत्तरं देण्यास कुटुंबं सहसा कचरतात. दरम्यान, "कुटुंबातील एखादा सदस्य ड्रग्जशी झुंजत आहे का? मादक द्रव्यांचा गैरवापर ही परिसरात मोठी समस्या आहे का?", जवळपास 10 घरं पूर्ण करताना, प्रत्येक कुटुंबासोबत सुमारे 20 मिनिटं घालवताना पुढील चार तास विचारले जाणारे हे काही प्रश्न आहेत.
पंजाब सरकार ज्या उपक्रमाला देशातील अशा प्रकारचा पहिलाच उपक्रम असल्याचा दावा करत आहे, त्यामध्ये सहभागी असलेल्या हजारो सरकारी कर्मचाऱ्यांपैकी जसविंदर सिंग हे एक आहेत. हा उपक्रम म्हणजे 'अमली पदार्थ आणि सामाजिक-आर्थिक जनगणना' होय, ज्याचा उद्देश 'उडता पंजाब' अशी ओळख असलेल्या या राज्यातील अमली पदार्थांच्या व्यसनाचं स्वरूप आणि व्याप्ती समजून घेणं हा आहे. राज्यातील भगवंत मान सरकारनं 2025 च्या अर्थसंकल्पात या सर्वेक्षणासाठी 150 कोटी रुपयांची तरतूद केली असून, ते पार पाडण्यासाठी सुमारे 28 हजार कर्मचाऱ्यांना नियुक्त करण्यात आलं आहे. 5 मे 2026 रोजी सुरू झालेल्या या मोहिमेअंतर्गत सुमारे 65 लाख कुटुंबांचा समावेश केला जाणार आहे. यात सरकारी शिक्षक, कंत्राटी शिक्षक आणि संगणक ऑपरेटर घरोघरी जाऊन माहिती संकलित करतील. ज्यामुळं राज्यातील अमली पदार्थांच्या व्यसनाचं नेमकं प्रमाण समोर येण्याची शक्यता आहे.
पंजाब अनेक वर्षांपासून या समस्येशी लढा देत आहे. येथील सलग येणाऱ्या सरकारांना अशा एका समस्येचा सामना करावा लागत आहे, जी राज्याच्या अस्मितेशी खोलवर जोडलेली आहे. सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरणविषयक संसदीय स्थायी समितीच्या 51 व्या रिपोर्टनुसार (2022-23) पंजाबमध्ये 63 लाखांहून अधिक लोक गांजा, कोकेन, चरस आणि कृत्रिम अमली पदार्थांचे (सिंथेटिक ड्रग्ज) सेवन करतात. चिंतेची बाब म्हणजे, 10 ते 17 वयोगटातील सहा लाखांहून अधिक मुलं अशा पदार्थांचं सेवन करत असल्याचं समोर आलं आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार पंजाबची लोकसंख्या 2.77 कोटी इतकी आहे. यावरून असं दिसून येतं की, राज्यातील दर पाच रहिवाशांपैकी एकापेक्षा जास्त व्यक्ती अमली पदार्थांच्या व्यसनाच्या विळख्यात अडकलेली आहे. कदाचित यामुळेच, या समस्येवर उपाय शोधण्याच्या दिशेनं पहिलं पाऊल म्हणून सरकारनं हे सर्वेक्षण सुरू केलं असावं.
पंजाबनं 1 मार्च 2025 रोजी आपली 'अमली पदार्थांविरुद्धची मोहीम' (War Against Drugs) सुरू केली. पंजाबचे पोलीस महासंचालक गौरव यादव यांच्या माहितीनुसार, 2025 या वर्षात जवळपास 29,784 एफआयआर दाखल करण्यात आले आणि 39,867 जणांना अटक करण्यात आली. अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांनी सुमारे 2021 किलो हेरॉईन, तसंच 35000 किलो पोस्त (poppy husk), 698 किलो अफू, 26 किलो मेथॅम्फेटामाइन आणि 55 लाखांहून अधिक नशिल्या गोळ्या जप्त केल्या. तसंच 16.81 कोटी रुपयांची रोकडही जप्त करण्यात आली. कठोर कारवाई करूनही अमली पदार्थांच्या अतिसेवनामुळं होणारे मृत्यू थांबलेले नाहीत. एनसीआरबीच्या (NCRB) आकडेवारीनुसार, 2024 मध्ये पंजाबमध्ये अमली पदार्थांच्या अतिसेवनामुळं 106 मृत्यूंची नोंद झाली असून देशातील सर्वाधिक प्रभावित राज्यांपैकी ते एक ठरले आहे. 2022 मध्ये ही संख्या 144 होती, तर 2021 मध्ये ती 78 होती. चार वर्षांत अमली पदार्थांच्या अतिसेवनामुळं 417 जणांचा बळी गेला आहे.
सरकारला आशा आहे की, केवळ अंमलबजावणीतून जी उत्तरं मिळू शकत नाहीत, ती जनगणनेतून मिळतील. या मोहिमेचा शुभारंभ करताना मुख्यमंत्री भगवंत मान म्हणाले होते की, "गोळा केलेली माहिती भविष्यातील धोरणं तयार करण्यास आणि पुनर्वसन प्रयत्नांना बळकट करण्यास मदत करेल." तर मोहिमेदरम्यान आढळलेल्या अमली पदार्थांचे सेवन करणाऱ्यांना गुन्हेगार मानलं जाणार नाही, याविषयी बोलताना आरोग्यमंत्री डॉ. बलबीर सिंग म्हणाले की, "त्यांच्यावर कोणतीही कायदेशीर कारवाई केली जाणार नाही. त्याऐवजी त्यांना व्यसनमुक्ती केंद्रांमध्ये नेलं जात आहे आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण दिलं जात आहे. मात्र, अमली पदार्थांची तस्करी करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई केली जात आहे."
दरम्यान, माहिती संकलक (एन्युमरेटर) 26 प्रश्न विचारतात. यामध्ये केवळ अमली पदार्थांचा प्रकार आणि व्यसनमुक्ती केंद्रांची उपलब्धता एवढ्याच गोष्टींचा समावेश नसून, शिक्षण, स्थलांतर, कौटुंबिक कर्ज, आरोग्यसेवेबाबतची पसंती आणि अगदी वाहनांची मालकी यांसारख्या मुद्द्यांचाही समावेश असतो. कुटुंबांकडून सत्य सांगण्याबाबत दाखवल्या जाणाऱ्या अनिच्छेबद्दल काही गणक (एन्युमरेटर)काय म्हणतात, ते इथं दिलं आहे. "हे बोलणं सोपं आहे, पण करणं कठीण," असं 'डेमोक्रॅटिक टीचर्स फ्रंट'चे दलजित सिंग म्हणतात. ते पुढं सांगतात की, अनेक कुटुंबं आपल्यापैकी कोण अमली पदार्थांचं सेवन करत आहे, हे सांगतच नाहीत.
संघटनेचे सरचिटणीस रुपिंदर पाल सिंग यांच्या मते, प्रश्न कसे विचारावेत आणि त्यातून उत्तरं कशी मिळवावीत, यांबाबत शिक्षकांना सखोल मार्गदर्शनाची गरज आहे. ते म्हणतात, "गावं असोत वा शहरं, जेव्हा शिक्षक माहितीचे फॉर्म घेऊन जातात, तेव्हा अनेक कुटुंबं प्रतिसाद देण्यास कचरतात. घरातील कोणती व्यक्ती अमली पदार्थांचं सेवन करते किंवा कोणत्या प्रकारचे पदार्थ वापरले जातात, याची माहिती ते उघड करत नाहीत. लोकांना या विषयावर बोलायची भीती वाटते; त्यातही अमली पदार्थांचं सेवन करणारी व्यक्ती तर ही सवय असल्याची कबुली देण्याची शक्यता फारच कमी असते."
काँग्रेसचे आमदार सुखपाल खैरा यांनी असा प्रश्न उपस्थित केला आहे की, एखादी व्यक्ती अमली पदार्थांचं सेवन करत असेल, तर ती तसं कबूल करून खरं का सांगेल? "एखादी व्यक्ती अमली पदार्थ घेते की नाही, हे कुटुंबातील सदस्य कसे आणि का सांगतील? आणि जर त्यांनी तसं सांगितलेच, तर नेमकं कोणतं अमली पदार्थ वापरलं जातात, हे ते का सांगतील?" असा सवाल त्यांनी केला आहे. दरम्यान, काही जणांचा विरोध असूनही, अनेकांना वाटतं की हे सर्वेक्षण फायदेशीर ठरेल. अमली पदार्थ विरोधी मोहिमांमध्ये कार्यरत असलेले फुलवाल गावातील समाजसेवक आणि पंच, नवजिंदर सिंग सेखों म्हणतात की, कुटुंबांनी सहकार्य केल्यास या सर्वेक्षणातून उपचारांसाठी मदत मिळेल. ते म्हणतात, "जर कुटुंबांनी (समस्या) मान्य करण्यास नकार दिला, तर सर्वेक्षणाचा उद्देशच निष्फळ ठरेल आणि व्यसनाधीनतेचा सामना करण्यास कोणतीही मदत होणार नाही."
जसविंदर सिंग यांच्यासारख्या प्रगणकांचं अनुभव असा आहे की, अनेक कुटुंबांना या सर्वेक्षणाबद्दल काहीच माहिती नसते आणि 'अमली पदार्थ' (ड्रग्ज) हा शब्द उच्चारताच ती साशंक किंवा संकोचलेली दिसतात. ते म्हणतात, "अमली पदार्थांचा विषय निघताच लोक अस्वस्थ होतात, त्यामुळं हे सर्वेक्षण प्रामुख्यानं आर्थिक आणि सामाजिक स्वरूपाचं आहे, हे त्यांना पटवून द्यावं लागतं. कधीकधी, स्पष्टपणे व्यसनाधीन असलेले तरुणही आपल्या कुटुंबीयांसमोर सर्व गोष्टी नाकारतात."
जनगणनेव्यतिरिक्त, जनजागृती करण्यासाठी सरकार इतर पद्धतींचाही अवलंब करत आहे. आरोग्यमंत्री बलबीर सिंग यांनी सांगितलं की, मुख्यमंत्री भगवंत मान यांचे ध्वनिमुद्रित संदेश घेऊन ई-रिक्षा गावोगावी आणि शहरी वस्त्यांमध्ये फिरत आहेत. या रिक्षांमध्ये निनावी तक्रारी आणि सूचना जमा करण्यासाठी पेटीची सोय करण्यात आली आहे. तसंच लोकांना कोणत्याही भीतीशिवाय माहिती देण्यासाठी प्रोत्साहित केलं जात आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू झालेला हा उपक्रम आता विधानसभेच्या सर्व 117 मतदारसंघांमध्ये राबवला जात आहे.
महसूल, पुनर्वसन आणि आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री हरदीप सिंग मुंडियन यांना वाटतं की, या उपक्रमामुळं सरकारला अमली पदार्थांची तस्करी होणारे मार्ग आणि त्यांच्या सेवनाच्या पद्धती समजून घेण्यास मदत होईल. "भविष्यातील धोरणं आखण्यासाठी आणि अमली पदार्थांच्या आहारी गेलेल्या तरुणांना व्यसनमुक्ती केंद्रांमध्ये पाठवण्यासाठी हे महत्त्वपूर्ण ठरेल," असे ते म्हणतात. दरम्यान, हे सर्वेक्षण 45 दिवसांच्या आत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. लुधियानाचे अतिरिक्त उपायुक्त अमित बांबी यांनी सांगितलं की, प्रत्येक गणक (एन्युमरेटर) सुमारे 250 घरांची माहिती संकलित करेल आणि त्याला प्रति घर 250 रुपये मानधन दिले जाईल. "ही प्रक्रिया प्रामाणिकपणे पार पाडली जावी, यासाठी पर्यवेक्षकांचीही नियुक्ती करण्यात आली आहे," असंही त्यांनी नमूद केलं.
पण केवळ जनगणनेच्या आधारे व्यसनावर मात करता येईल का?
अमली पदार्थांचं व्यसन आणि बालमजुरीविरोधी मोहिमांशी संबंधित असलेले वकील जितेंद्र मलिक, या उपक्रमाला धाडसी म्हणतात, पण ते किती वेग आणि जोर पकडू शकते, याबद्दल सावधगिरीचा इशाराही देतात. त्यांच्या मते, केवळ माहिती गोळा करणं हा एक उपाय नाही, तर ती एक पद्धत आहे. "या प्रक्रियेचे स्वरूप अत्यंत महत्त्वाचं आहे. ती प्रक्रिया गोपनीय, पारदर्शक आणि पूर्वग्रहविरहित असायला हवी. कारण सामाजिक बदनामीची भीती आणि कायदेशीर परिणामांची धास्ती यामुळं लोक मोकळेपणाने बोलण्यापासून परावृत्त होऊ शकतात," असा इशारा ते देतात. ते पुरवठा साखळ्यांबाबत (सप्लाय चेन्स) आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडतात. धोरण आखण्यासाठी माहिती (डेटा) महत्त्वाची असली, तरी त्याआधी पुरवठा साखळ्या मोडीत काढणं, अमली पदार्थांच्या माफियांना लक्ष्य करणं, पुनर्वसन केंद्रांचा विस्तार करणं आणि तरुणांसाठी रोजगार व क्रीडा संधी निर्माण करणं आवश्यक आहे. व्यसनाधीनतेचा प्रसार होत असताना कुटुंबं, शैक्षणिक संस्था आणि सामाजिक संस्था यांनी यात समान भागीदार बनलं पाहिजे; कारण या समस्येची मुळं सामाजिक, आर्थिक आणि मानसिक आरोग्याशी संबंधित घटकांमध्ये रुजलेली आहेत.
व्यसनमुक्ती केंद्र चालवणारे डॉ. इंदरजित धिंग्रा सांगतात की, गेल्या 20-30 वर्षांत या समस्येचं स्वरूप बदललं आहे. ते म्हणतात, "त्या काळात प्रामुख्यानं मध्यमवयीन आणि वृद्ध लोक अफूच्या आहारी गेलेले दिसायचे. आज मात्र कृत्रिम अमली पदार्थ (सिंथेटिक ड्रग्ज) तरुणांपर्यंत आणि अगदी अल्पवयीन मुलांपर्यंतही पोहोचले आहेत. मुलीही अमली पदार्थांचे सेवन करत आहेत. वापरलेल्या सुया (सिरिंज) सामायिक केल्यामुळं कावीळ आणि एचआयव्हीसारखे आजार पसरत आहेत." पुढं ते ठामपणे सांगतात की, अधिक व्यसनमुक्ती केंद्रे आणि समुपदेशनाच्या अधिक सक्षम यंत्रणा विकसित करणं आवश्यक आहे. "आम्ही व्यसनमुक्ती केंद्रे चालवत असल्यामुळं आमच्याकडे आधीच काही माहिती उपलब्ध होती. मात्र, व्यसनाच्या विळख्यात अडकलेल्यांना पुन्हा मुख्य प्रवाहात कसे आणायचे, हेच खरं आव्हान आहे," असं डॉ. इंदरजित धिंग्रा यांनी सांगितलं.
अमली पदार्थांच्या यादीतून मद्याला वगळण्याबाबत काँग्रेसचे खासदार सुखजिंदर सिंग रंधावा यांनी तीव्र शब्दांत टीका केली आहे. ते म्हणाले, "पंजाबमधील हजारो माता आणि मुली आपल्या घरातील पुरुषांच्या अति-मद्यपानामुळं दररोज अश्रू ढाळत आहेत. शिक्षकांना असे सांगण्यात आलं आहे की, मद्य हे अमली पदार्थांच्या श्रेणीत येत नाही. मुख्यमंत्र्यांसाठी मद्य हे 'पॉवर वॉटर' (शक्ती देणारे पेय) असेल, पण पंजाबच्या जनतेसाठी ते एखाद्या अमली पदार्थापेक्षा कमी नाही; कारण ते संसार उद्ध्वस्त करत आहे." दरम्यान, भाजपाचे ज्येष्ठ नेते तरुण चुग यांचा असा युक्तिवाद आहे की, अशा प्रकारची सर्वेक्षणे शिक्षकांऐवजी पोलीस आणि विशेष संस्थांनी करायला हवी होती.
पंजाबमध्ये या उपक्रमाच्या गुण-दोषांवर चर्चा होत असताना एक प्रश्न मात्र कायम राहतो. तो म्हणजे, व्यसनाचे खरे स्वरूप समजून घेतल्याशिवाय त्याविरुद्ध लढा देणं शक्य आहे का? गेल्या अनेक वर्षांपासून पंजाबला अमली पदार्थांच्या समस्येचा कुख्यात शिक्का बसला आहे. आता हे राज्य अशा एका उपक्रमाचा प्रयत्न करत आहे, जो फार कमी ठिकाणी राबवला गेला आहे, तो म्हणजे, उपाययोजना करण्यापूर्वी समस्येचं नेमकं स्वरूप आणि व्याप्ती मोजणं. या सर्वेक्षणाचे फलित साध्य करण्यासाठी त्यावर आधारित पुढील कार्यवाही करणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. तरच हे राज्य देशातील इतर भागांसाठी एक आदर्श ठरू शकेल. आकडेवारी महत्त्वाची असली, तरी योग्य उपाययोजनांमुळेच राज्याला ‘उडता पंजाब’ ही प्रतिमा पुसून टाकण्यास मदत होऊ शकेल.
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