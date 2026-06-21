इंडियाज बॅटल अगेन्स्ट अॅडिक्शन : खूप उशीर होण्याआधीच शाळा आणि कुटुंबीयांनी का पावलं उचलली पाहिजेत?
हिमाचलमधील तरुणांमध्ये अमली पदार्थांच्या सेवनाचं प्रमाण वाढत आहे. 2022 ते 2026 या काळात कुल्लू जिल्ह्यातील भुंतर येथील व्यसनमुक्ती केंद्रात सुमारे 13000 लोकांनी उपचार घेतले.
Published : June 21, 2026 at 9:15 AM IST
शिमला/कुल्लू : गेल्या वर्षी घडलेल्या एका घटनेमुळं श्याम लाल हांडा यांना मोठा धक्का बसला असून त्यामधून ते अजूनही सावरू शकलेले नाहीत. व्यवसायानं शिक्षक आणि कुल्लू येथील 'टीचर्स होम कमिटी'चे प्रमुख असलेले श्याम लाल हांडा हे खरोखरच चिंतेत आहेत. "नववीतील एका हुशार विद्यार्थ्याच्या वागण्यात अचानक झालेला बदल माझ्या लक्षात आला. शाळेत नियमित उपस्थित राहणं, ही त्याच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट होती. मित्रांमध्ये मिसळणं ही त्याची सहज प्रवृत्ती होती. पण तो एकलकोंडा झाला आणि त्यानं शाळा बुडवायला सुरुवात केली. मी त्याच्या पालकांशी बोललो आणि त्याच्या वागण्यातील या बदलाबाबत तेही सहमत होते. त्यांनी सांगितलं की, तो स्वतःला खोलीत कोंडून घेत असे; ना तो मित्रांना भेटायचा, ना खेळायला बाहेर जायचा. तेव्हाच मला काहीतरी गंभीर गडबड असल्याची शंका आली. कारण ही लक्षणे सहसा अमली पदार्थांच्या सेवनाशी संबंधित असतात," असं श्याम लाल हांडा यांनी सांगितलं.
शाळा आणि महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांवर अमली पदार्थांच्या वाढत्या धोक्याचा होत असलेल्या दुष्परिणामांमुळं श्याम लाल हांडा हे चिंतेत आहेत. नववीतील एका विद्यार्थ्याला व्यसनमुक्ती केंद्रात नेले असता, तो गांजाचे सेवन करत असल्याचं डॉक्टरांच्या निदर्शनास आलं. बारावीच्या एका विद्यार्थ्यामध्येही अशीच लक्षणे दिसून आली आणि नंतर तो हेरॉईनच्या आहारी गेल्याचं स्पष्ट झालं. सुदैवानं, या दोन्ही विद्यार्थ्यांना वेळीच या विळख्यातून बाहेर काढण्यासाठी उपचार व समुपदेशन देऊन पुन्हा सामान्य जीवन जगण्यास सक्षम करण्यात आलं. मात्र, सर्वच विद्यार्थी इतके नशीबवान नसतात, असं श्याम लाल हांडा यांना वाटतं.
अमली पदार्थांच्या व्यसनांचा वाढता प्रसार अशा तरुणांना विळख्यात घेत आहे, ज्यांना कुटुंबं आणि समाज देशाचं भविष्य मानतात. केवळ श्याम लाल हांडा यांच्यासारखे शिक्षकच नव्हे, तर पालकही मुलांविषयी, त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांबद्दल आणि शाळा-महाविद्यालयांमधील त्यांच्या मित्रपरिवारा व संगतीबद्दल तितकेच चिंतेत असतात. यामुळं काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित होतात. ते म्हणजे, अशी काही धोक्याची चिन्हे आहेत का, जी पालक सुरुवातीच्या टप्प्यावरच ओळखू शकतात? शाळा आणि शिक्षकांनी यात कोणती भूमिका बजावली पाहिजे?. दरम्यान, "ईटीव्ही भारत"च्या "भारत अगेन्स्ट ड्रग्ज" (Bharat Against Drugs) मोहिमेअंतर्गत, तज्ज्ञांनी या चिंतांवर प्रकाश टाकला आहे.
लक्षणं कशी ओळखावीत : कुल्लू येथील व्यसनमुक्ती केंद्राचे प्रमुख डॉ. सत्यव्रत वैद्य यांच्या मते, अमली पदार्थांच्या सेवनाचे दुष्परिणाम माहीत नसल्यामुळं अनेक तरुण भरकटतात. जनजागृतीचा अभाव असल्यानं व्यसनापासून मुक्त होऊ इच्छिणारे काहीजण मदतीसाठी पुढाकार घेत नाहीत. "विशेषतः मुलं आणि किशोरवयीन मुलांच्या बाबतीत, जबाबदारीची सुरुवात घरातून होते आणि ती शाळांपर्यंत विस्तारते," असं डॉ. वैद्य म्हणतात. त्यांनी व्यसनी व्यक्तींना ओळखण्यासाठी काही लक्षणंही सांगितली आहेत. "डोळे सतत लाल असणं आणि तोंडाला दुर्गंधी येणं, ही अमली पदार्थांच्या सेवनाची लक्षणं असू शकतात. तसंच अमली पदार्थांचे इंजेक्शन घेणारे तरुण अनेकदा सुईचे व्रण लपवण्यासाठी उष्ण हवामानातही पूर्ण बाह्यांचे कपडे घालू लागतात," असे डॉ. वैद्य सांगितलं. पुढे म्हणतात की, शैक्षणिक आणि क्रीडा क्षेत्रातील कामगिरी खालावणं, मित्रपरिवारात बदल होणं, तणाव आणि सामाजिक संवादापासून दूर जाणं, ही धोक्याची लक्षणं आहेत, ज्यांकडे कधीही दुर्लक्ष करू नये. "वर्तणुकीतील बदलांवर बारकाईनं लक्ष ठेवा आणि लवकरात लवकर वैद्यकीय सल्ला घ्या," असंही डॉ. वैद्य म्हणतात.
हिमाचलमधील तरुणांमध्ये प्रमाण वाढतंय : हिमाचलमधील तरुणांमध्ये अमली पदार्थांच्या सेवनाचं प्रमाण वाढत आहे. 2022 ते 2026 या काळात कुल्लू जिल्ह्यातील भुंतर येथील व्यसनमुक्ती केंद्रात सुमारे 13000 लोकांनी उपचार घेतले. डॉ. वैद्य यांच्या मते, बहुतेक रुग्ण 16 ते 28 वयोगटातील आहेत. या वयोगटातील सुमारे 1500 मुलींनीही उपचार घेतले आहेत. "यातील अनेक तरुण प्रत्यक्षात भांग (गांजा) घेण्यापासून सुरुवात करतात आणि हळूहळू हेरॉईनच्या व्यसनाकडे वळतात," असं डॉ. वैद्य यांनी सांगितलं.
लक्षात घेण्यासारखी इतर लक्षणं : वर्तणुकीतील बदल, विशेषतः अलिप्त किंवा एकाकी पडणे, ही अमली पदार्थांच्या गैरवापराची सामान्य लक्षणं आहेत. मात्र, तज्ज्ञांचा असा इशारा आहे की, अशी काही इतर लक्षणंही आहेत ज्यांकडे किरकोळ समजून दुर्लक्ष केल्यास ते धोकादायक ठरू शकतं. आयजीएमसी (IGMC) शिमला येथील उप-वैद्यकीय अधीक्षक आणि मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. प्रवीण एस. भाटिया यांच्या मते, व्यसनाशी झुंज देणारे लोक अनेकदा वैयक्तिक स्वच्छतेकडे दुर्लक्ष करतात. ते नियमितपणे आंघोळ करणं, दाढी करणं किंवा आपल्या बाह्य रूपाकडे लक्ष देणं थांबवू शकतात. याचबरोबर, आयजीएमसी येथील मानसोपचार विभागाचे प्रमुख डॉ. दिनेश दत्त यांनी अमली पदार्थांच्या व्यसनाशी संबंधित काही इतर लक्षणं सांगितली आहेत. अचानक चिडचिड होणं, शाळेत गैरहजर राहणं, अभ्यासातील घसरण, कोणतेही स्पष्टीकरण न देता बराच वेळ घराबाहेर राहणं, नेहमीपेक्षा जास्त पैशांची मागणी करणं आणि कमी संवाद साधणं, ही सर्व धोक्याची चिन्हं आहेत, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. "गांजा सेवन करणाऱ्यांचे डोळे अनेकदा लाल होतात, त्यांना भूक जास्त लागते आणि त्यांच्या मनस्थितीत चढ-उतार होतात. निद्रानाश, अस्वस्थता, पोटदुखी आणि अंगदुखी ही देखील या अमली पदार्थाच्या सेवनाची लक्षणं असू शकतात," असं डॉ. दत्त यांनी सांगितलं. आरोग्य विभागाचे संचालक डॉ. रमेश या मताशी सहमत आहेत. मुलं अचानक हट्टी बनणं, वारंवार पैशांची मागणी करणं किंवा घरातील वस्तू गायब होऊ लागणं यांसारख्या परिस्थितींकडे पालकांनी दुर्लक्ष करू नये. "ही लक्षणं मूल अमली पदार्थांच्या आहारी गेल्याचे संकेत असू शकतात," असं ते म्हणतात.
शाळांनी समान जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे : श्याम लाल हांडा यांचं असं मत आहे की, विद्यार्थी आपला बहुतांश वेळ शाळा किंवा महाविद्यालयात आणि घरी पालकांसोबत घालवत असल्यामुळं मुलांवर बारकाईनं लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी शिक्षकांचीही असायला हवी. तसंच "या समस्येचा सामना करणं म्हणजे केवळ घोषणाबाजी करणं किंवा वर्षातून एकदा एखादी स्पर्धा आयोजित करणं नाही. त्यामुळं काहीही बदलणार नाही. त्याऐवजी, ठाम निर्णय घेऊन त्यांची कठोरपणे अंमलबजावणी केली पाहिजे," असं म्हणत श्याम लाल हांडा यांनी काही सूचना मांडल्या आहेत :
- शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षक आणि विद्यार्थी या दोघांचाही समावेश असलेले अमली पदार्थ विरोधी राजदूत नियुक्त करा.
- सकाळच्या संमेलनादरम्यान अमली पदार्थांचे सेवन आणि त्याचे दुष्परिणाम यावर 15 मिनिटांची चर्चा आयोजित करा.
- मासिक समुपदेशन शिबिरं आणि मानसोपचार तपासणी आयोजित करा.
- शाळांजवळ कोणत्याही मादक पदार्थांची विक्री होणार नाही, याची खात्री करा आणि नियमांचं उल्लंघन झाल्यास पोलिसांना कळवा.
- कॅन्टीन आणि स्वच्छतागृहांची नियमित तपासणी करा, जिथं तंबाखूजन्य पदार्थ आणि अमली पदार्थ लपवलेले असू शकतात.
- उपस्थिती, शैक्षणिक कामगिरी आणि वर्तणुकीतील बदल यांबाबत शाळा आणि पालक यांच्यात सतत संवाद ठेवा.
याचबरोबर, श्याम लाल हांडा यांनी असंही सांगितलं की, कुल्लूमध्ये विद्यार्थ्यांमधील संशयास्पद वर्तन ओळखण्यासाठी आरोग्य विभागाकडून शिक्षकांना सध्या प्रशिक्षण दिलं जात आहे.
दरम्यान, रामपूर बुशहर येथील आणखी एक शिक्षक दिनेश हे श्याम लाल हांडा यांच्याप्रमाणेच सांगतात की, शालेय मुलांमधील अमली पदार्थांच्या सेवनाशी संबंधित प्रकरणं अधिकाधिक समोर येत आहेत. "अशी काही प्रकरणं असतात, जिथं पालक सांगतात की त्यांची मुलं शाळेसाठी वेळेवर घरातून निघतात, परंतु शिक्षक मात्र ती मुलं गैरहजर किंवा नियमितपणे उशिरा येत असल्याचं सांगतात. अशा परिस्थितीत पालक आणि शिक्षक यांच्यात निकटचा समन्वय आणि समुपदेशन असणं आवश्यक आहे," असा सल्ला दिनेश देतात. अमली पदार्थांच्या सेवनामुळं होणाऱ्या दुष्परिणामांबाबत विद्यार्थ्यांना शिक्षित करण्यासोबतच, योग्य उपचार आणि समुपदेशनामुळं अनेकांना ही सवय सोडण्यास यशस्वीरीत्या मदत झाली आहे.
व्यसनाची शंका असल्यास पहिलं पाऊल काय असावं? : डॉ. सत्यव्रत वैद्य म्हणतात की, पहिली पायरी म्हणजे वैद्यकीय सल्ला घेणं. "सुरुवातीला लघवीची तपासणी केली जाते आणि गरज भासल्यास रुग्णाला व्यसनमुक्ती केंद्रात पाठवलं जातं," असं डॉ. सत्यव्रत वैद्य यांनी सांगितलं. दरम्यान, कुल्लूमध्ये स्वेच्छेने उपचार घेणारे तरुण 28 दिवसांच्या पुनर्वसन कार्यक्रमातून जातात. रुग्ण केंद्रात राहून किंवा डॉक्टरांच्या सल्ल्याचे पालन करत घरूनही उपचार सुरू ठेवू शकतात. या उपचारांमध्ये औषधोपचार, व्यायाम, पोषणविषयक मदत आणि नियमित समुपदेशन यांचा समावेश असू शकतो. "विद्यार्थ्यांसाठी समुपदेशन आवश्यक आहे. या संकटाचा सामना करण्यासाठी पालक आणि शिक्षकांनी हातात हात घालून काम केलं पाहिजे," असंही डॉ. सत्यव्रत वैद्य म्हणतात.
व्यसनाशी संबंधित आरोग्याचे धोके : डॉ. दिनेश दत्त यांनी इशारा दिला की, तीव्र व्यसनामुळं पिढ्या उद्ध्वस्त होऊ शकतात आणि त्याचा संबंध अनेक संबंधित आहे. "हिपॅटायटीस सी व्यतिरिक्त, इंट्राव्हेनस ड्रग वापरल्यानं एचआयव्ही आणि असुरक्षित इंजेक्शन्समुळं होणारे गंभीर संक्रमण होण्याचा धोका वाढतो," अशा इशारा डॉ. दिनेश दत्त यांनी दिला. याचबरोबर, अमली पदार्थांच्या गैरवापरामुळं हृदयविकार आणि अतिसेवनामुळं (ओव्हरडोज) होणाऱ्या मृत्यूचा धोकाही वाढू शकतो.
समाजानंही आपली भूमिका बजावणं आवश्यक : दरवर्षी हजारो लोक उपचार घेतात आणि त्यापैकी बरेच जण यशस्वीपणे व्यसन सोडतात. परंतु, पुन्हा व्यसन लागण्याची शक्यता कायम असते, असा इशारा डॉक्टर देतात. डॉ. दिनेश म्हणतात की, बरं होणं हे केवळ इच्छाशक्तीवरच नाही, तर कौटुंबिक पाठिंबा आणि सामाजिक स्वीकृतीवरही अवलंबून असतं. "केवळ औषधोपचारांनी काहीही साध्य होणार नाही; त्यासाठी व्यसनाधीनतेचा सामना करणं ही समाजाची सामूहिक जबाबदारी बनली पाहिजे. समाज अनेकदा व्यसनातून सावरणाऱ्या व्यक्तींकडे पूर्वग्रहानं किंवा हीन भावनेनं पाहतो. परिणामी, त्यांना नोकरी मिळवणं, शिक्षण पुढं चालू ठेवणं आणि आपलं आयुष्य नव्यानं उभं करणं कठीण जातं. कुटुंबाच्या आधारासोबतच समाजानंही आपली भूमिका बजावणं आवश्यक आहे," असं डॉ. दिनेश सांगतात.
व्यसन हा आजार आहे, गुन्हा नाही : तज्ज्ञांच्या मते, किशोरवय हा शैक्षणिक ताण, करिअरची चिंता आणि कुतूहल यांनी युक्त असा तणावपूर्ण काळ असतो. या ताणापासून तात्पुरती सुटका मिळवण्यासाठी अमली पदार्थांचा आधार घेता येतो, असा तरुणांचा चुकीचा समज असतो. मात्र, यामुळं योग्य आणि अयोग्य यांमधील फरक ओळखण्याची क्षमताही धूसर होते, याची त्यांना जाणीव नसते. तज्ज्ञ इशारा देतात की, अमली पदार्थांचे सेवन हा तणाव किंवा भावनिक समस्यांवर कधीही उपाय असू शकत नाही. व्यसनी व्यक्ती एका प्रकारच्या मानसिक आजारानं ग्रस्त असते आणि तिची योग्य-अयोग्य यांमधील फरक ओळखण्याची क्षमता हरवते. अशा व्यक्तींना केवळ 'व्यसनी' असे लेबल लावण्याऐवजी, वैद्यकीय उपचार आणि मार्गदर्शनाची गरज असलेले रुग्ण म्हणून वागवले पाहिजे. त्यांना शिक्षेची नव्हे, तर प्रेम, योग्य उपचार आणि मार्गदर्शनाची गरज असते.
(संकलन : कुल्लूमधून बाळकृष्ण शर्मा आणि शिमलामधून विनोद पाठक)
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