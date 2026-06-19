इंडियाज बॅटल अगेन्स्ट अॅडिक्शन : मानवी किंमत, पैसा, मार्ग आणि बळी! 37 कोटींहून अधिक लोक अमली पदार्थांच्या विळख्यात
37 कोटींहून अधिक भारतीय कोणत्या ना कोणत्या प्रकारचे अमली पदार्थ किंवा नशा करतात. या व्यसनामुळं उद्भवणाऱ्या आरोग्यविषयक आणि सामाजिक परिणामांमुळं दरवर्षी लाखो लोकांचा मृत्यू होतो.
Published : June 19, 2026 at 6:23 PM IST
हैदराबाद : Drug Addiction : भारताची मादक पदार्थांच्या व्यसनाविरुद्धची लढाई आता काही सीमावर्ती राज्यांपुरती किंवा दुर्गम समुदायांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. पंजाबमधील ओपिओइडच्या संकटापासून ते केरळमधील रेव्ह पार्ट्यांपर्यंत, गोल्डन क्रेसेंट आणि गोल्डन ट्रँगलशी जोडलेल्या हेरॉईनच्या मार्गांपासून ते महामार्गावरील खानावळींच्या नावाखाली चालणाऱ्या अफूच्या नेटवर्कपर्यंत.... या समस्येचं रूपांतर एका राष्ट्रीय आव्हानात झालं असून, त्याचा परिणाम लाखो तरुण भारतीय आणि त्यांच्या कुटुंबांवर होताना दिसून येतोय. सरकारी अंदाजानुसार, 37 कोटींहून अधिक भारतीय कोणत्या ना कोणत्या प्रकारचे अमली पदार्थ किंवा नशा करतात. तसंच या व्यसनामुळं उद्भवणाऱ्या आरोग्यविषयक आणि सामाजिक परिणामांमुळं दरवर्षी लाखो लोकांचा मृत्यू होतो. या मानवी शोकांतिकेव्यतिरिक्त, अमली पदार्थांच्या गैरवापरामुळं प्रचंड आर्थिक नुकसान होतं, तसंच समाज कमकुवत होतात आणि संघटित गुन्हेगारीला खतपाणी मिळते.
"भारत अगेन्स्ट ड्रग्ज" या मालिकेद्वारे "ईटीव्ही भारत" एक आठ भागांचा प्रत्यक्ष रिपोर्ट वाचकांसमोर आणत आहे. यामध्ये भारतातील अमली पदार्थांच्या समस्येची व्याप्ती, देशात अमली पदार्थ येण्याचे मार्ग, त्याचे सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम, तसंच या समस्येशी लढण्यासाठी सरकार, समुदाय आणि स्वयंसेवकांकडून केले जाणारे नाविन्यपूर्ण प्रयत्न यांचा आढावा घेतला आहे. दरम्यान, पंजाबमधील अमली पदार्थांच्या वापराबाबतच्या अग्रगण्य सर्वेक्षणापासून ते महाराष्ट्रातील अमली पदार्थविरोधी स्वयंसेवक आणि बिहारमधील दारूबंदीनंतरच्या प्रयोगापर्यंत...वाढत्या संकटापासून तरुणांचे रक्षण करण्यासाठी नेमके काय उपाय प्रभावी ठरतात?, कशामध्ये अपयश आलं आणि भारतानं काय करणं आवश्यक आहे?, याचा आढावा या मालिकेद्वारे घेण्यात आला आहे.
आकडेवारी महत्त्वाची असते, विकासाचे निदर्शक प्रभावित होतात आणि कुटुंबं उद्ध्वस्त होतात. या वर्षी एप्रिल महिन्यात पंजाबमधील कपूरथळा येथील एका महिलेनं अत्यंत हताश होऊन पोलिसांना फोन केला. रडवेल्या स्वरात ती म्हणाली, "अमली पदार्थांच्या विळख्यात सापडून मी आधीच माझ्या चार मुलांना गमावलं आहे आणि पाचवा मुलगाही याच कारणामुळं मृत्यूची वाट पाहत अंथरुणाला खिळला आहे. अमली पदार्थांनी आमच्या परिसराची राखरांगोळी केली आहे. कोणाचे एक तर कोणाची दोन मुलं या व्यसनाला बळी पडली आहेत. मी तर या संकटात माझ्या चार मुलांना गमावलं आहे. कृपया त्या अमली पदार्थ विक्रेत्यांना पकडा." दरम्यान, या घटनेनंतर दोन दिवसांनी तिच्या पाचव्या मुलाचाही मृत्यू झाला. या दुर्दैवी घटनेनं पंजाबला हादरवून सोडलं आहे. असं राज्य जे अनेक दशकांपासून 'उडता पंजाब' या कलंकाचा सामना करत आहे.
दुर्दैवानं, त्या शोकाकुल मातेची व्यथा केवळ पंजाबपुरती मर्यादित नाही, तर भौगोलिक सीमा, सामाजिक स्तर आणि वयोगटांच्या पलीकडे जाऊन पसरलेल्या एका गंभीर संकटाशी झुंज देणाऱ्या संपूर्ण देशाची देखील एक सामायिक चिंता आहे. 2017 च्या पंजाब विधानसभा निवडणुकीपूर्वी, ज्यावेळी दिग्दर्शक अभिषेक चौबे यांनी 2016 मध्ये 'उडता पंजाब' हा हिंदी चित्रपट प्रदर्शित केला. त्यावेळी पंजाबमधील राजकीय नेत्यांनी असा आरोप केला की, विशेषतः निवडणुकीच्या तोंडावर अमली पदार्थांच्या समस्येचं अतिरंजित किंवा चुकीचं चित्रण करून राज्याची बदनामी केली जात आहे. परंतु, वास्तव सर्वांसमोर स्पष्ट होतं की, पंजाबमधील तरुणाईचा एक मोठा भाग या संकटाच्या विळख्यात सापडला होता.
'नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड्स ब्युरो'च्या आकडेवारीनुसार, 2024 मध्ये पंजाबमध्ये अमली पदार्थांच्या अतिसेवनामुळं 106 जणांचा मृत्यू झाला. म्हणजेच दर चार दिवसांमागे एका व्यक्तीचा बळी गेला. परंतु, ही आकडेवारी परिस्थितीचे केवळ एकच पैलू दर्शवते. याच्या मुळाशी जाऊन पाहिल्यास, प्रत्येक मृत्यूमागे उद्ध्वस्त झालेलं कुटुंब, आर्थिक दुर्दशा आणि कायमची विस्कटलेली असंख्य आयुष्यं यांची कहाणी दडलेली दिसून येते आणि पंजाबमधील संकट एका अधिक मोठ्या राष्ट्रीय आव्हानाचं प्रतिबिंब आहे.
भारताची सध्या लोकसंख्या जवळपास 1.47 अब्ज इतकी आहे. सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या 'भारतातील अमली पदार्थांच्या वापराचे प्रमाण आणि स्वरूप' या विषयावरील राष्ट्रीय सर्वेक्षणानुसार, 37 कोटींहून अधिक लोक कोणत्या ना कोणत्या प्रकारचे अमली पदार्थ किंवा नशा करणारे पदार्थ सेवन करतात. यामध्ये मद्यपान हे सर्वाधिक प्रमाणात केलं जातं. 10 ते 75 वयोगटातील जवळपास 16 कोटी लोक सध्या मद्यपान करतात. सुमारे 3.1 कोटी लोक गांजा ओढतात, तर ओपिओइड्सच्या (ज्यात हेरॉईन आणि 'स्मॅक'चा समावेश आहे) वापराचा परिणाम लोकसंख्येच्या दोन टक्क्यांहून अधिक लोकांवर दिसून येतो. तसंच लाखो लोक गुंगी आणणारी औषधं आणि श्वासाद्वारे घेतले जाणारे नशायुक्त पदार्थ (इनहेलंट्स) यांच्यावर अवलंबून आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, 8.5 लाख लोक अमली पदार्थांचे इंजेक्शनद्वारे सेवन करतात.
पण ही समस्या केवळ भारतापुरती मर्यादित नाही, तर ती त्याही पलीकडे पसरलेली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या अमली पदार्थ आणि गुन्हे कार्यालयाच्या (UNODC) मते, 2023 मध्ये 15 ते 64 वयोगटातील सुमारे 31.6 कोटी लोकांनी दारू आणि तंबाखू व्यतिरिक्त इतर अमली पदार्थांचं सेवन केलं. जागतिक स्तरावर गांजा हा सर्वाधिक वापरला जाणारा पदार्थ आहे, त्यानंतर ओपिओइड्स, अॅम्फेटामाइन्स, कोकेन आणि एमडीएमए यांचा क्रमांक लागतो. अमली पदार्थांचे कार्टेल्स अत्याधुनिक आणि कृत्रिम पदार्थांना धोकादायकपणे पुढं ढकलत असल्यानं ते अधिक सहज उपलब्ध होत आहेत आणि जगभरातील देश या धोक्याला आळा घालण्यासाठी एकाच भूमिकेवर उभे आहेत. याची मानवी किंमत प्रचंड आहे.
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) अंदाजानुसार, जगभरात दरवर्षी केवळ मद्यपानामुळं 26 लाख लोकांचा मृत्यू होतो. विविध आरोग्यविषयक अभ्यासांवरून असं दिसून येतं की, भारतात धूम्रपान, मद्यपान आणि अमली पदार्थांचं सेवन यामुळं एकत्रितपणे दरवर्षी 9 लाखांहून अधिक मृत्यू होतात. 2024 मधील जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालानुसार, भारतात मद्यपानाशी संबंधित मृत्यूंचे प्रमाण दर 1 लाख लोकसंख्येमागे 38.5 इतकं आहे. पुरुषांच्या बाबतीत हे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढून दर 1 लाख लोकसंख्येमागे 36 मृत्यू इतकं आहे, जे चीनमधील 29.6 या प्रमाणापेक्षा खूपच जास्त आहे. तर महिलांच्या बाबतीत हे प्रमाण 13.5 इतकं आहे. याचबरोबर, अतिसेवनामुळं (ओव्हरडोज) होणाऱ्या मृत्यूंच्या अधिकृत आकडेवारीतही वाढ होत आहे. एनसीआरबीच्या (NCRB) आकडेवारीनुसार, 2024 मध्ये अमली पदार्थांच्या अतिसेवनामुळे 978 जणांचा मृत्यू झाला. ही संख्या आदल्या वर्षी 654 इतकी होती.
आता व्यसनाधीनतेच्या अशा एका पैलूचा विचार करा, ज्याचा परिणाम तर होतो पण ज्याकडे सहसा दुर्लक्ष केलं जातं. तो म्हणजे अमली पदार्थ अर्थव्यवस्थेला कमकुवत करतात. अभ्यासांनुसार, केवळ मद्यपानाशी संबंधित आजार, अपघात आणि अकाली मृत्यूंमुळं भारताला दरवर्षी आपल्या जीडीपीच्या (GDP) सुमारे 1.45 टक्के इतका आर्थिक फटका बसतो. तंबाखूजन्य पदार्थांमुळं होणाऱ्या आजारांमुळे आणखी एक टक्का नुकसान होतं. यात हेरॉईन, गांजा, अफू आणि कृत्रिम अमली पदार्थांमुळं (synthetic drugs) निर्माण होणारा आर्थिक भारही विचारात घेतल्यास, एकूण वार्षिक नुकसान 1.5 लाख कोटी रुपयांच्याही पलीकडे जाते. सामाजिक आणि आरोग्यसेवेवरील खर्चही यात समाविष्ट केल्यास, हा भार जीडीपीच्या 2.5 टक्क्यांहून अधिक होतो. पाच ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेच्या दिशेनं वाटचाल करणाऱ्या देशासाठी, ही एक अदृश्य गळती आणि त्यामुळेच एक मोठं आव्हान आहे. व्यसनाधीनतेचा भार कुटुंबांचे नुकसान करत आहे.
'इंडियन कौन्सिल ऑफ सोशल सायन्स रिसर्च'नं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये केलेल्या एका अभ्यासात असं आढळून आलं आहे की, अमली पदार्थांचं सेवन करणारी सरासरी व्यक्ती यावर दररोज सुमारे 2000 रुपये खर्च करते. जम्मू-काश्मीरमधील 2022 च्या एका सर्वेक्षणात असं दिसून आलं की, हेरॉईनचे सेवन करणारे लोक दरमहा जवळपास 88000 रुपये खर्च करत होते. व्यसनाच्या ओझ्याखाली कुटुंबं कर्जाच्या खाईत लोटली जातात, दागिने विकले जातात, जमिनी गहाण ठेवल्या जातात आणि नातेसंबंधही विस्कळीत होतात.
व्यसनमुक्तीनंतर पूर्ववत होण्याचा प्रवासही सोपा नसतो. भारतात व्यसनमुक्ती उपचारांचा सरासरी खर्च सुमारे 70000 रुपये इतका येतो, मात्र रुग्णाच्या स्थितीनुसार यात बदल होऊ शकतो. पुनर्वसन केंद्रे महिन्याला 25000 ते 1.5 लाख रुपयांपर्यंत शुल्क आकारतात, तर आलिशान सुविधा असलेल्या केंद्रांचा खर्च काही लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. केवळ तंबाखूशी संबंधित आजारांवर होणारा खर्च भारताच्या एकूण आरोग्यसेवेवरील खर्चाच्या पाच टक्क्यांहून अधिक आहे, ज्यामुळं कुटुंबं आणि सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा या दोघांवरही प्रचंड ताण येतो.
अमली पदार्थांच्या व्यसनाबाबतची चिंता सतत वाढत असल्यामुळं केंद्र सरकारनं ऑगस्ट 2020 मध्ये 272 संवेदनशील जिल्ह्यांमध्ये 'नशा मुक्त भारत अभियान' सुरू केलं. नंतर या मोहिमेचा विस्तार करून देशातील सर्व जिल्ह्यांचा त्यात समावेश करण्यात आला. यासाठी 10 हजार हून अधिक 'मास्टर स्वयंसेवकांना' (master volunteers) सक्रिय करण्यात आले आणि या कार्यक्रमाद्वारे सुमारे 14.79 कोटी लोकांपर्यंत पोहोचण्यात यश आलं. यामध्ये जवळपास पाच कोटी तरुण आणि तीन कोटी महिलांचा समावेश आहे. अमली पदार्थांची मागणी कमी करण्यासाठी 'राष्ट्रीय कृती आराखडा' (National Action Plan) तयार करण्यात आला आणि मागणीवर नियंत्रण मिळवणं व समुपदेशन सुविधा पुरवणं, या उद्देशाने '14446' ही व्यसनमुक्ती हेल्पलाइन सुरू करण्यात आली. तरीही, या उपाययोजनांनंतरही विश्वसनीय माहितीचा अभाव हाच मुख्य अडथळा असल्याचं तज्ज्ञांच्या निदर्शनास आलं आणि याच बाबतीत पंजाब उर्वरित भारतासाठी एक धडा ठरू शकतो.
पंजाबची कहाणी : अमली पदार्थांच्या गैरवापराशी समानार्थी असल्यामुळं ‘उडता पंजाब’ म्हणून कुप्रसिद्ध असलेल्या या राज्यानं आता एक शास्त्रीय अमली पदार्थ जनगणना सुरू केली आहे. या उपक्रमाचा उद्देश व्यसनाधीनतेचं प्रमाण, पुरवठा मार्ग आणि पीडितांची लोकसंख्याशास्त्रीय माहिती मोजणं हा आहे. तज्ज्ञांच्या मते, अशा उपक्रमामुळं धोरणकर्त्यांना हे समजण्यास मदत होऊ शकते की व्यसनाधीनता कुठे केंद्रित आहे, कोणत्या पदार्थांचा सर्वाधिक गैरवापर होतो आणि कोणत्या प्रकारच्या उपाययोजनांची आवश्यकता आहे. अनेकदा गृहितके आणि किस्से यांच्या आधारे लढल्या जाणाऱ्या लढाईत, आकडेवारी हे सर्वात शक्तिशाली शस्त्र ठरू शकते. कदाचित म्हणूनच पंजाबचा हा प्रयोग राष्ट्रीय स्तरावर लक्ष वेधून घेण्यास पात्र आहे. कारण, अमली पदार्थांच्या गैरवापराच्या प्रत्येक पीडितामागे कपूरथलाच्या मातेसारखा एक चेहरा दडलेला आहे. तिचे शब्द न्यायासाठीचा आक्रोश नसून एक इशारा आहेत. आणि आपल्या सर्वात गंभीर सामाजिक आव्हानांपैकी एकाचा सामना करणाऱ्या देशासाठी, तो इशारा ऐकणं हे एका पिढीला वाचवण्याच्या दिशेनं पहिले पाऊल ठरू शकतं.
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