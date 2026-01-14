ETV Bharat / bharat

देशात लवकरच 9 अमृत भारत एक्सप्रेस गाड्या सुरू होणार, प्रवाशांना कमी पैशात मिळणार आलीशान सुविधा

अमृत भारत एक्सप्रेस गाड्या विशेषतः नॉन-एसी स्लीपर क्लासमधील लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी डिझाइन केल्या आहेत. या ट्रेनचं भाडं प्रति 1000 किमी सुमारे 500 रुपये आहे.

Amrit Bharat Express
अमृत ​​भारत एक्सप्रेस (ETV Bharat File)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 14, 2026 at 5:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली : रेल्वे प्रवाशांना आलीशान सुविधा देण्यासाठी भारतीय रेल्वे लवकरच नवीन 9 अमृत भारत एक्सप्रेस गाड्या सुरू करणार आहे. केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंगळवारी (13 जानेवारी) याची घोषणा केली. या नवीन गाड्या कोणत्या 9 मार्गांवर धावतील याची माहितीही मंत्र्यांनी दिली.

या नवीन गाड्यांमुळे, पश्चिम बंगाल, आसाम, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तामिळनाडू येथील कोट्यावधी सामान्य प्रवाशांना फायदा होणार आहे. या गाड्यांमध्ये आधुनिक डिझाइन, सुधारित शॉक अ‍ॅब्झॉर्बर आणि प्रगत सुरक्षा फिचर्स आहेत. या गाड्यांचे तपशीलवार मार्ग आणि वेळापत्रक लवकरच एका भव्य समारंभात जाहीर करण्यात येईल.

अमृत ​​भारत एक्सप्रेसचं भाडं 1000 किमीच्या प्रवासासाठी 500 रुपये : अमृत भारत एक्सप्रेस गाड्या विशेषतः नॉन-एसी स्लीपर क्लासमधील लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी डिझाइन केल्या आहेत. अमृत ​​भारत एक्सप्रेस ट्रेनचं भाडं प्रति 1000 किमी सुमारे 500 रुपये आहे. खंर तर, अमृत भारत ट्रेनचा शुभारंभ डिसेंबर 2023 मध्ये झाला होता. तेव्हापासून सध्या देशभरात 30 अमृत भारत एक्सप्रेस गाड्या धावत आहेत आणि आता फक्त एका आठवड्यात 9 नवीन गाड्या सुरू केल्या जाणार आहेत. अशा स्थितीत अमृत भारत एक्सप्रेस गाड्यांची एकूण संख्या 39 होईल.

अमृत ​​भारत एक्सप्रेस सेवांचा एक नवीन संच पूर्व आणि उप-हिमालयीन प्रदेशांपासून दक्षिण, पश्चिम आणि मध्य भारतातील प्रमुख ठिकाणांपर्यंत रेल्वे कनेक्टिव्हिटी वाढवेल. या नवीन अमृत भारत एक्सप्रेस सेवा आसाम, बिहार आणि पश्चिम बंगालमधून जाणाऱ्या मार्गांवर सुरू केल्या जात आहेत, या प्रदेशांमध्ये मोठ्या संख्येनं स्थलांतरित कामगार आणि भारतातील लांब पल्ल्याच्या रेल्वे प्रवाशांची गर्दी असते. या गाड्या रोजगार, शिक्षण आणि कौटुंबिक गरजांसाठी देशाच्या विविध भागात प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना, विशेषतः सणासुदीच्या काळात आणि स्थलांतराच्या काळात विश्वासार्ह, किफायतशीर आणि आरामदायी कनेक्टिव्हिटी प्रदान करतील.

रेल्वेत प्रवाशांसाठी आधुनिक सुविधा : प्रवाशांना अनेक आधुनिक सुविधांचा लाभ घेता येईल, ज्यामध्ये फोल्डेबल स्नॅक टेबल, मोबाईल आणि बॉटल होल्डर, रेडियम फ्लोअर स्ट्रिप्स, आरामदायी सीट्स आणि बर्थ, इलेक्ट्रो-न्यूमॅटिक फ्लशिंगसह आधुनिक शौचालयं, अग्निशामक यंत्रणा, फास्ट चार्जिंग पॉइंट्स आणि दिव्यांग प्रवाशांसाठी सुविधा यांचा समावेश आहे.

अमृत ​​भारत एक्सप्रेस या 9 मार्गावर धावतील :

  • गुवाहाटी (कामाख्या) - रोहतक अमृत भारत एक्सप्रेस
  • दिब्रुगड-लखनौ (गोमती नगर) अमृत भारत एक्सप्रेस
  • न्यू जलपाईगुडी-नागरकोइल अमृत भारत एक्सप्रेस
  • नवीन जलपाईगुडी-तिरुचिरापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस
  • अलीपुरद्वार - SMVT बेंगळुरू अमृत भारत एक्सप्रेस
  • अलीपुरद्वार - मुंबई (पनवेल) अमृत भारत एक्सप्रेस
  • कोलकाता (संत्रागाछी) - तांबरम अमृत भारत एक्सप्रेस
  • कोलकाता (हावडा) - आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस
  • कोलकाता (सियालदह) - बनारस अमृत भारत एक्सप्रेस

हेही वाचा

TAGGED:

AMRIT BHARAT EXPRESS TRAINS
NEW AMRIT BHARAT TRAIN LAUNCH
INDIAN RAILWAYS NEWS
अमृत भारत रेल्वे
NEW AMRIT BHARAT EXPRESS TRAINS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.