इंडिगोची सेवा विस्कळित झाल्यानंतर रेल्वे ठरली 'संकटमोचक'; पुणे-मुंबईसह इतर मार्गांवरून धावणार विशेष गाड्या

इंडिगो एअरलाईन्सच्या अनेक फ्लाईट रद्द झाल्यामुळं प्रवाशांना संकटाला सामोरं जावं लागत आहे. अशा प्रवाशांना दिलासा देण्यासाठी भारतीय रेल्वेनं विविध मार्गांवर विशेष गाड्या सुरू केल्या आहेत.

INDIAN RAILWAY SPECIAL TRAINS
भारतीय रेल्वे (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 7, 2025 at 2:27 PM IST

Updated : December 7, 2025 at 2:35 PM IST

नवी दिल्ली : इंडिगो एअरलाईन्सच्या अनेक फ्लाईट रद्द झाल्यामुळं दिल्ली विमानतळासह देशातील विविध विमानतळावर हजारो प्रवासी पर्यटक अडकले आहेत. या संकटातून प्रवाशांना बाहेर काढण्यासाठी भारतीय रेल्वेनं विशेष गाड्यांचं वेळापत्रक प्रसिद्ध केलं आहे. उत्तर रेल्वेनं जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, नवी दिल्ली, आनंद विहार, हजरत निजामुद्दीन, जुनी दिल्ली आणि दिल्ली सराई रोहिल्ला स्थानकांवरून बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटक आणि पश्चिम बंगाल यासारख्या देशातील अनेक राज्यांसाठी मर्यादित कालावधीच्या 20 हून अधिक विशेष गाड्या चालवल्या जात आहेत.

चार ते पाच पटीनं वाढले विमानाचे दर : इंडिगो एअरलाईन्सची फ्लाईट रद्द झाल्यानंतर जगभरातून दिल्लीत येणारे प्रवासी गंतव्य स्थानावार अद्याप पोहोचले नाहीत. इंडिगो एअरलाईनची फ्लाईट रद्द झाल्यामुळं प्रवाशांना इतर एअरलाईन्सनं प्रवास करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, इतर विमान एअरलाईन्सच्या तिकिटांचे दर चार ते पाच पटींनी वाढले. यामुळं प्रवाशांवर आर्थिक भार पडला.

शुक्रवारी रात्रीपासून विशेष गाड्या सुरू : "दिल्लीहून अनेक राज्यांमध्ये विशेष गाड्या चालवल्या जात आहेत. जास्तीत जास्त प्रवाशांना दिलासा देण्यासाठी नियमित गाड्यांमध्ये अतिरिक्त डबेही जोडण्यात आले आहेत. शुक्रवारी रात्रीपासून विशेष गाड्या सुरू आहेत," असं उत्तर रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशू शेखर उपाध्याय यांनी सांगितलं.

रविवारी आणि सोमवारी दिल्लीहून धावणाऱ्या मुख्य विशेष गाड्या :

  1. ट्रेन क्रमांक 03010 नवी दिल्ली हावडा जंक्शन 8 डिसेंबर रोजी सकाळी 7:00 वाजता सुटेल. ही विशेष ट्रेन टुंडला, इटावा, गोविंदपुरी, प्रयागराज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सासाराम, गया, कोडरमा, धनबाद, आसनसोल, दुर्गापूर आणि वर्धमान रेल्वे स्थानकांवर थांबेल.
  2. रेल्वे क्रमांक 01020 हजरत निजामुद्दीन छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस विशेष ट्रेन रविवारी सायंकाळी 5:30 वाजता हजरत निजामुद्दीन रेल्वे स्थानकातून सुटेल आणि मथुरा, सवाई माधोपूर, कोटा, नागदा, रतलाम, वडोदरा, सुरत, रैलवे रोड आणि वसई मार्गे आपल्या गंतव्यस्थानाकडे रवाना होईल.
  3. रेल्वे क्रमांक 01409/01410 पुणे - हजरत निजामुद्दीन - पुणे ही विशेष गाडी रविवारी रात्री 8:20 वाजता पुण्याहून निघेल आणि मंगळवारी सकाळी 5:00 वाजता दिल्लीतील हजरत निजामुद्दीन रेल्वे स्थानकावरून पुण्याला परत येईल. ही गाडी दौर कार्ड लाईन, अहिल्या नगर, कोपरगाव, मनमाड, भुसावळ, खंडवा, इटारसी, भोपाळ, बिना, विरांगना, लक्ष्मीबाई झांसी, ग्वाल्हेर आणि आग्रा कॅन्ट रेल्वे स्थानकांवर थांबेल.
  4. रेल्वे क्रमांक 06259 आणि 06260 यशवंतपूर हजरत निजामुद्दीन बेंगळुरू कॅन्ट एक्सप्रेस दुपारी चालवली जाईल. ही रेल्वे रविवारी सकाळी 7:00 वाजता यशवंतपूरहून सुटेल. मंगळवारी ती दिल्लीच्या हजरत निजामुद्दीन रेल्वे स्टेशनवरून रात्री 11:50 वाजता सुटेल. प्रवासात, ट्रेन अनंतपूर, ढोणे, काचीगुडा, काझीपेट, नागपूर, भोपाळ, बिना, वीरंगना लक्ष्मीबाई झांसी, ग्वाल्हेर, आग्रा आणि मथुरा जंक्शन रेल्वे स्थानकांवर थांबेल.
  5. रेल्वे क्रमांक 02417/02418 प्रयागराज जंक्शन-नवी दिल्ली ही ट्रेन सोमवारी रात्री 11:20 वाजता प्रयागराज जंक्शनवरून सुटेल आणि रविवार आणि मंगळवारी दुपारी 2:00 वाजता दिल्ली जंक्शनवरून सुटेल. ही रेल्वे फतेहपूर, गोविंदपुरी, इटावा, टुंडला आणि अलीगढ रेल्वे स्थानकांवर थांबणार आहे.
  6. रेल्वे क्रमांक 02275 आणि 02276 प्रयागराज जंक्शन-नवी दिल्ली ही रेल्वे रविवारी प्रयागराजहून दुपारी 23:20 वाजता धावेल आणि सोमवारी ही रेल्वे नवी दिल्लीहून दुपारी 2:00 वाजता प्रयागराजसाठी धावेल.
  7. रेल्वे क्रमांक 04004/04003 नवी दिल्ली-मुंबई सेंट्रल-नवी दिल्ली राखीव सुपरफास्ट एक्सप्रेस स्पेशल रविवारी रात्री 10:40 वाजता नवी दिल्लीहून निघेल आणि सोमवारी रात्री 11:30 वाजता मुंबई सेंट्रलहून निघेल. ही ट्रेन मथुरा, कोटा, नागद, रतलाम, वडोदरा, सुरत आणि बोरिवली रेल्वे स्थानकांवर थांबेल.
  8. रेल्वे क्रमांक04432 आणि 04461 नवी दिल्ली हावडा जंक्शन-नवी दिल्ली राखीव विशेष रविवारी संध्याकाळी 6:15 वाजता नवी दिल्लीहून निघेल. हावडा जंक्शनवरून ही रेल्वे मंगळवारी पहाटे 1:30 वाजता निघेल. ही रेल्वे गाझियाबाद, अलीगढ, टुंडला, इटावा, गोविंदपुरी, प्रयागराज, वाराणसी, पंडित दीनदयाळ उपाध्याय, भाबुआ, सासाराम, गया जंक्शन, आसनसोल, दुर्गापूर आणि इतर रेल्वे स्थानकांवर थांबेल.
  9. रेल्वे क्रमांक 04206 आणि 04205 वाराणसी-नवी दिल्ली-वाराणसी राखीव सुपरफास्ट स्पेशल रेल्वे रविवारी दुपारी 2:50 वाजता आणि सोमवारी नवी दिल्ली सकाळी 10:55 वाजता वाराणसीहून सुटतील. माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगड, बरेली जंक्शन, लखनऊ जंक्शन, बरेली, मुरादाबाद आणि गाझियाबाद रेल्वे स्थानकांवर रेल्वे थांबेल.
  10. रेल्वे क्रमांक 08403 आणि 08404 पुरी-दिल्ली-भुवनेश्वर विशेष गाड्या पुरीहून दर सोमवारी सकाळी 11:45 वाजता आणि जुन्या दिल्लीहून मंगळवारी संध्याकाळी 6:30 वाजता सुटतील. अलिगड, टुंडला, कानपूर सेंट्रल, फतेहपूर, प्रयागराज, मिर्झापूर, पंडित दीनदयाळ उपाध्याय, सासाराम, आसनसोल आणि इतर रेल्वे स्थानकांवर रेल्वे थांबणार आहे.
  11. रेल्वे क्रमांक 08760 आणि 08761 दुर्ग हजरत निजामुद्दीन दुर्ग एक्स्प्रेस ही विशेष रेल्वे रविवारी सकाळी 10:45 वाजता दुर्गहून सुटेल आणि दिल्लीतील हजरत निजामुद्दीन रेल्वे स्टेशनवरून दुपारी 12:30 वाजता सुटेल. सोमवारी ही रेल्वे रायपूर, उसलापूर, अनुपपूर, उमरिया, कटनी, मुरवारा, दमोह, सागर, वीरांगना लक्ष्मीबाई, झाशी आणि आग्रा कँट स्टेशन इथं थांबेल.
  12. बनारस आनंद विहार टर्मिनल बनारस स्पेशल रेल्वे क्रमांक 02559 आणि 025560 बनारसहून रविवारी रात्री 8:15 वाजता आणि दिल्लीच्या आनंद विहार टर्मिनलवरून सोमवारी दुपारी 12:20 वाजता सुटेल. वाटेत ही रेल्वे ज्ञानपूर रोड, प्रयागराज जंक्शन, गोविंदपुरी आणि गाझियाबाद रेल्वे स्थानकांवर थांबेल.

प्रवाशांना प्रवास देणं हे आमचं प्राधान्य : इंडिगो एअरलाईन्सच्या अनेक फ्लाईट रद्द झाल्यामुळं प्रभावित झालेल्या प्रवाशांना सुरक्षित, वेळेवर आणि परवडणारे प्रवास पर्याय प्रदान करणं हे याला आमचं प्राधान्य आहे. वास्तविक रेल्वे वेळापत्रक आणि सीट उपलब्धता NTES आणि IRCTC वर अपडेट करण्यात आली आहे. ज्यामुळं प्रवाशांना त्यांच्या प्रवासाचं नियोजन कोणत्याही अडचणीशिवाय करता येईल, असं उत्तर रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशू शेखर उपाध्याय यांनी सांगितलं.

Last Updated : December 7, 2025 at 2:35 PM IST

