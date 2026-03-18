इराण बंदरांमधील संपर्क तुटला; भारतीय खलाशांची कुटुंबं चिंतेत, नौदल 2 प्रवासी जहाजांसह सज्ज
आखाती देशांतून भारतीय नागरिकांना सुखरूप बाहेर काढण्यासाठी भारतीय नौदलानं दोन प्रवासी जहाजं सज्ज ठेवली आहेत.
Published : March 18, 2026 at 7:28 PM IST|
Updated : March 18, 2026 at 7:41 PM IST
By : नीता कोल्हटकर
मुंबई : इराणमधील बंदरांमधील संपर्क पूर्णपणे तुटल्यामुळं (communication blackout) तिथं अडकलेल्या भारतीय खलाशांची कुटुंबं मात्र अधिक चिंतेत पडली आहेत. दरम्यान, आखाती देशांतून भारतीय नागरिकांना सुखरूप बाहेर काढण्यासाठी भारतीय नौदलानं दोन प्रवासी जहाजं सज्ज ठेवली आहेत. नौदलातील सूत्रांनुसार, अंदमान आणि निकोबार क्षेत्रात 'एमव्ही स्वराज दीप' आणि 'एमव्ही नालंदा' या प्रवासी जहाजांना सज्ज ठेवण्यात आलं असून, जर परिस्थिती चिघळली, तर दुबई आणि लगतच्या भागांतून भारतीय रहिवाशांना बाहेर काढण्यासाठी या जहाजांची नियुक्ती केली जाण्याची शक्यता आहे.
इराणी अधिकाऱ्यांनी सर्व बंदरांवर सिग्नल जॅमर सक्रिय करून अडकलेल्या खलाशांशी होणारा संपर्क रोखला आहे, असा आरोप करणाऱ्या फॉरवर्ड सीमेन्स युनियन ऑफ इंडियानं (एफएसयूआय) म्हटलं आहे. त्यामुळं चिंता वाढल्याचं समोर आलं आहे. तर या निर्णयामुळं कुटुंबं तीव्र संकटात सापडली आहेत, असं एफएसयूआयचे सरचिटणीस मनोज यादव यांनी म्हटंल आहे. "या जॅमर्समुळं इराणमध्ये अडकलेल्या खलाशांशी होणारा सर्व संवाद खंडित झाला आहे. ही काही सकारात्मक घडामोड नाही. आम्ही मेसेज, फोटो किंवा व्हिडिओंची देवाणघेवाण करू शकत नाही. आम्हाला त्यांचा आवाजही ऐकू येत नाही. कुटुंबं अत्यंत चिंतेत आहेत," असं मनोज यादव यांनी बुधवारी 'ईटीव्ही भारत'ला सांगितलं.
मनोज यादव यांच्या मते, या संपर्कबंदीचा उद्देश तळागाळातील माहिती जगासमोर येण्यापासून रोखणं हा आहे. तसंच या बंदीमुळं अडकलेल्या खलाशांना त्यांच्यासाठी पाठवण्यात येत असलेल्या अत्यावश्यक वस्तू मिळत आहेत की नाही, यावर देखरेख करण्याच्या एफएसयूआयच्या प्रयत्नांनाही मोठा फटका बसला आहे, असं मनोज यादव यांनी सांगितलं. दरम्यान, "आम्हाला काहीच माहिती नाही. आमच्या सरकारकडून कोणतंही ठोस अधिकृत विधान आलेलं नाही; आणि बहुतांश कुटुंबांना असे वाटते की, अशा विधानाचीच सध्या अत्यंत गरज आहे," असंही मनोज यादव यांनी नमूद केलं.
संकटात सापडलेली कुटुंबं :
इराणचा ध्वज असलेल्या 'समद-21' (आयएमओ 8211954) या जहाजावर कार्यरत असलेले भारतीय खलाशी हबीब गाझी यांचे जवळचे मित्र सिद्धांत माने म्हणाले, "गाझी अनेक आठवड्यांपासून बंदर अब्बासमध्ये कोणत्याही संपर्काशिवाय अडकले आहेत. ते आर्थिक अडचणींचा सामना करत आहेत आणि त्यांचे कुटुंब डिजिटल संवाद माध्यमांवर सक्रिय नाही. अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या वतीने संपर्क साधावा."
"आम्ही वडाळ्यातील जुने मित्र आणि शेजारी आहोत. गाझी यांच्या कुटुंबीयांच्या वतीनं गाझी आणि परराष्ट्र मंत्रालयाशी मी संवाद साधत आहे, " असं सिद्धांत माने यांनी "ईटीव्ही भारत"ला सांगितले. दरम्यान, एका आठवड्यापूर्वी परराष्ट्र मंत्रालयानं त्यांना कळवलं होतं की, गाझी हे सुखरूप असून, ते इराणमधील बंदर अब्बास इथं एका अन्य भारतीय खलाशासोबत राहत आहेत. मात्र, सिग्नल जॅमिंगबाबतच्या ताज्या वृत्तांमुळं चिंता अधिकच वाढली आहे.
"गाझी यांच्या कुटुंबाची अवस्था अत्यंत बिकट आहे. त्यांना फक्त एकदा त्यांच्याशी बोलायचे आहे आणि ते सुरक्षित असल्याची खात्री करून घ्यायची आहे," असं सिद्धांत माने म्हणाले. याचबरोबर, गाझी यांना कंत्राटवर नेमून देणाऱ्या भरती संस्थेनं प्रतिसाद देणं थांबवलं असल्याचा आरोप सिद्धांत माने यांनी केला आहे. ते म्हणाले, त्या संस्थेनं आम्हाला स्पष्टपणं सांगितलं की, त्यांच्याकडे आता अधिक काही माहिती उपलब्ध नाही आणि आम्हाला पुन्हा त्यांच्याशी संपर्क न साधण्यास सांगितलं."
प्रभावी सरकारी हस्तक्षेपाची मागणी :
दरम्यान, जर आखाती देशांमधील भारतीय रहिवाशांना परत आणण्याच्या योजना खरोखरच आखल्या जात असतील, तर परदेशी जहाजांवर कार्यरत असलेल्या आणि तिथेच अडकून पडलेल्या खलाशांचाही त्यामध्ये समावेश केला गेला पाहिजे, असं मनोज यादव यांनी म्हटलं आहे. ते म्हणाले, "जर नौदल स्थलांतर मोहिमांची तयारी करत असेल, तर आपल्या खलाशांची सुरक्षाही सुनिश्चित केली गेली पाहिजे. परदेशी जहाजांवर सेवा बजावत असले, तरीही ते भारतीयच आहेत." तसंच या संकटासंदर्भात भारत सरकारनं एक ठाम निवेदन जारी करावं, अशी आग्रही मागणी मनोज यादव यांनी केली आहे.
मनोज यादव यांनी इराणचे राजदूत डॉ. मोहम्मद फताली आणि परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्यातील राजनैतिक संवादाबाबतच्या वृत्तांचा संदर्भ दिला. ते म्हणाले, "आम्हाला आमच्या सरकारकडून एक ठाम आणि स्पष्ट निवेदन हवं आहे. मौन केवळ कुटुंबांमधील अस्वस्थता अधिकच वाढवते." दरम्यान, या प्रदेशात अडकलेल्या भारतीय सागरी कामगारांच्या सुरक्षा, कल्याण, जीवनावश्यक वस्तूंची उपलब्धता, स्थलांतर नियोजन आणि संवाद-सहाय्याबाबत सविस्तर व सार्वजनिक माहिती अद्ययावत करण्याची मागणी त्यांनी केली.
