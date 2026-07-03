भारतीय नौदलाची मोठी कारवाई, एडनच्या आखातात समुद्री चाच्यांचा हल्ला हाणून पाडला
मालवाहू जहाजावर एका भारतीय नागरिकासह 21 खलाशी होते.
Published : July 3, 2026 at 2:00 PM IST|
Updated : July 3, 2026 at 2:26 PM IST
एर्नाकुलम : भारतीय नौदलानं समुद्रातील आपली ताकद सिद्ध करत एडनच्या आखातात एका व्यापारी जहाजावर होणारा समुद्री चाच्यांचा हल्ला हाणून पाडला आहे. या भागात सुरक्षा मोहिमेवर असलेल्या आयएनएस त्रिखंडनं तत्परता दाखवत एका मालवाहू जहाजाची आणि त्यावरील कर्मचाऱ्यांची समुद्री चाच्यांच्या तावडीतून यशस्वीरित्या सुटका केली. ही घटना १ जुलै रोजी घडली.
बचावकार्य करण्याचे निर्देश : ज्या मालवाहू जहाजावर हल्ल्याचा प्रयत्न झाला, ते सेंट व्हिन्सेंट आणि ग्रेनेडाइन्सचा ध्वज फडकवणारे एमव्ही गोल्डन आर्सेनल नावाचं मालवाहू जहाज होतं. येमेनच्या एडन येथून निघालेल्या या जहाजावर जिबूतीच्या पूर्वे-ईशान्येस जवळपास 300 सागरी मैल अंतरावर हल्ला झाला. जेव्हा समुद्री चाच्यांनी जहाजावर चढण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा जहाजाच्या अधिकाऱ्यांनी तात्काळ इन्फॉर्मेशन फ्युजन सेंटर– इंडियन ओशन रिजनला (IFC-IOR) सतर्क केले. या आपत्कालीन संदेशावर त्वरित कारवाई करत, नौदल मुख्यालयानं जवळच तैनात असलेल्या आयएनएस त्रिखंडला हस्तक्षेप करून बचावकार्य करण्याचे निर्देश दिले.
Indian Naval Ship Trikand, a mission-deployed stealth frigate of the Indian Navy operating in the Gulf of Aden, responded swiftly to a piracy attempt on MV Golden Arsenal, a St. Vincent and the Grenadines-flagged bulk carrier— PIB India (@PIB_India) July 2, 2026
The merchant vessel, carrying 21 crew members,… pic.twitter.com/UaT8f2VCjr
एका भारतीय नागरिकासह 21 खलाशी : मालवाहू जहाजावर एका भारतीय नागरिकासह 21 खलाशी होते. समुद्री चाच्यांचा हल्ल्यादरम्यान, मालवाहू जहाजाच्या ब्रिजच्या वरच्या भागाचे आणि आजूबाजूच्या परिसराचे नुकसान झाले. मात्र, खलाशांनी तत्काळ कारवाई करत 'सिटाडेल' नावाच्या अत्यंत सुरक्षित कप्प्यात स्वतःला सुरक्षित केलं. यात कोणीही जखमी झालं नाही. या संपूर्ण घटनेदरम्यान खलाशी सुरक्षित राहिले. 2 जुलैच्या सकाळी आयएनएस त्रिखंडच्या एका विशेष कमांडो पथकानं तपासणीसाठी मालवाहू जहाजावर प्रवेश केला. तसंच जहाजावर कोणतेही समुद्री डाकू नाहीत, याची खात्री करण्यासाठी नौदलानं कसून शोध घेतला.
संशयास्पद व्यक्ती आढळली नाही : या कारवाईदरम्यान जहाजावर कोणतीही संशयास्पद व्यक्ती आढळली नाही. पथकाच्या उपस्थितीची खात्री झाल्यावर, कर्मचारी सिटाडेलमधून बाहेर पडले. त्यानंतर भारतीय नौदलाचं अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी एकत्र येऊन नुकसानीचा आढावा घेतला आणि जहाज आपला प्रवास पुढं चालू ठेवू शकते, याची खात्री केली. बचाव आणि सुरक्षा उपाययोजना अधिक मजबूत करण्यासाठी भारतीय नौदलानं त्या परिसरात एक अत्याधुनिक पी-8 आय सागरी निगराणी विमानही तैनात केलं. हवाई निगराणीमुळं महत्त्वपूर्ण गुप्त माहिती मिळाली, ज्यामुळं समुद्री चाच्यांच्या पुढील हालचाली थांबल्या आणि परिसरातील सुरक्षा वाढली.
भारताची सागरी सुरक्षेप्रती वचनबद्धता : जहाजाच्या सुरक्षिततेची खात्री केल्यानंतर चाचेगिरीविरोधी मोहीम यशस्वीरित्या पूर्ण झाली आणि मालवाहू जहाज एनव्ही गोल्डन आर्सेनल आपल्या गंतव्यस्थानाकडे रवाना झाले. एका संरक्षण प्रवक्त्यानं भारताची अटूट वचनबद्धता अधोरेखित करत म्हटलं की, "भारतीय नौदल, भारतीय सागरी हद्दीतून प्रवास करणाऱ्या सर्व खलाशांची, त्यांच्या राष्ट्रीयत्वाची पर्वा न करता, सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी नेहमीच सज्ज आहे." दरम्यान, ही यशस्वी मोहीम सागरी सुरक्षा राखण्यात आणि आंतरराष्ट्रीय सागरी मार्गांना चाचेगिरीच्या धोक्यापासून वाचवण्यात भारताची सक्रिय भूमिका दर्शवते.
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